Comisión Experta entra en su recta final y el pleno se alista para ratificar el anteproyecto de nueva Constitución

La semana pasada, la Comisión Experta -integrada por 24 profesionales- terminó la votación en particular de las enmiendas y selló un acuerdo transversal para cerrar el anteproyecto de nueva Constitución que presentará a los consejeros constitucionales electos el miércoles 7 de junio.

Luego de que las cuatro subcomisiones cerraran sus votaciones, el secretario general del Consejo Constitucional, Luis Rojas, envió un oficio a los expertos comunicándoles que este domingo se les hará llegar los informes de cada una de las instancias para que puedan ser estudiados por los expertos y evalúen la opción de reponer enmiendas en el pleno, o bien que puedan solicitar votación separada de las indicaciones. Para eso, los comisionados tienen un plazo de 24 horas, es decir, podrán hacerlo hasta el lunes 22 a las 10.00.

El primer pleno, de acuerdo al mismo oficio, está citado para el martes de esta semana a las 15.00, culminando a las 19.30. Luego, a partir del miércoles 24 se llevarán a cabo dos sesiones plenarias cada día. La primera será de 9.00 a 13.30, mientras que la segunda será de 15.00 a 19.30. La última sesión, de acuerdo al oficio, será hasta total despacho.

Al finalizar las respectivas sesiones del pleno, dice el oficio, se votarán los capítulos en los que se haya concluido su debate. En cuanto a la discusión en particular, se llevará a cabo por cada capítulo, instancia en que los comisionados podrán intervenir hasta dos veces por cuatro minutos para cada alocución.

Expertos con “disposición al consenso”

El acuerdo que sellaron los comisionados implica que el texto del anteproyecto está casi listo y solo faltaría su ratificación por el pleno. En ese sentido, los comisionados de ambos sectores son conscientes de que aquellas enmiendas que se rechazaron en las subcomisiones, no concitarán los 3/5 necesarios y, si alguien las repone, no verán la luz en el pleno.

Reflejo de ello es la postura de Teodoro Ribera (RN), quien indica que “el debate ha concluido en las subcomisiones y los acuerdos alcanzados en estas, salvo excepciones, obligan al resto de los comisionados a respetarlo”.

Según Ribera, el plazo que se les dio a los expertos “fue muy breve”, cuestión que “obligó a forzar la disposición al consenso”, agrega el excanciller. Por lo mismo, afirma Ribera, “hay que prescindir de insistencias meramente testimoniales”

Hernán Larraín (UDI), por su parte, señala que insistirá en la enmienda sobre el control preventivo sustantivo de la Corte Constitucional -órgano que reemplazaría al actual Tribunal Constitucional- y otra indicación sobre el principio de congruencia en materia penal. Por lo mismo, dice esperar “que en la discusión de los 24 haya sensibilidad y apertura”.

Desde el lado del oficialismo, Alexis Cortés (PC) afirma que “lo que no se acuerde, probablemente no logre existir en el plenario. No creo que esta instancia sirva para que el texto se modifique sustantivamente. Solo cuestiones muy puntuales, debates más técnicos, fidelidad a las bases, evitar omisiones, van a ser los criterios que van a terminar prevaleciendo. Se va a seguir la tónica de buscar el máximo de entendimiento posible entre los distintos sectores”.

En el mismo sentido, Flavio Quezada (PS) indica que “el acuerdo que conocerá el pleno es mejor que lo actual y su carácter transversal tiene un valor muy importante, dado el contexto político nacional e internacional. Todos perdimos cuestiones importantes para ganar algo que resulta ser común para todos y de mayor valor”.

Desde la Democracia Cristiana (DC), su representante, Paz Anastasiadis, señala que en la discusión que sostendrán los expertos en el pleno deberán “contribuir a mantener el ánimo de acuerdo y para eso el fair play es crucial, porque debemos trabajar desde las confianzas”.

De esta manera, se espera que en las discusiones que se den esta semana no existan mayores disensos, ya que los expertos saben que las indicaciones “testimoniales” no tendrán los 3/5 de esa instancia.

Luego de que concluya la etapa de los plenos, el texto quedará listo para ser despachado. La Comisión tiene fijado el martes 6 de junio como plazo máximo para terminar de afinar su anteproyecto. Al día siguiente se instalará el Consejo Constitucional y los expertos, en esa ceremonia, acudirán hasta el Congreso de Santiago para entregarlo y, de esta manera, empezará el trabajo de cinco meses de los consejeros para modificarlo y armar la propuesta de nueva Constitución que se plebiscitará el 17 de diciembre.