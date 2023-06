Con respuesta de Boric: dichos de Silva sobre Pinochet complican nuevamente a republicanos

“Hay un dejo de admiración por el hecho de que Augusto Pinochet fue un estadista”. La frase corresponde al consejero republicano más votado a nivel nacional, Luis Silva (Región Metropolitana), durante una entrevista en Icare Tv. Sus dichos provocaron una dura reacción en su contra, donde incluso el propio Presidente Gabriel Boric salió a responderle. “Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”, escribió el Mandatario en la red social.

Aunque Silva en su intervención recalcó que no se declara “pinochetista” y que “lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile ocurrieron cosas” que “no podía desconocer” y son “atroces”, haciendo alusión a las violaciones a los derechos humanos, su frase volvió a abrir una polémica para los republicanos, y especialmente para él.

El denominado profesor ya había sido cuestionado hace unas semanas por una entrevista en el DF Mas en la que cuestionó que se deba llegar a acuerdos con algunas fuerzas políticas dentro del Consejo Constitucional. “¿Por qué cresta, siendo mayoría, tenemos que llegar a acuerdos con la minoría? Que ellos se lo ganen, aquí es problema de ellos, no de nosotros. Yo no quiero pasar máquina, pero aquí la apertura al acuerdo es de quien está en minoría”, dijo Silva, el 14 de mayo pasado, provocando una ola de reacciones que lo obligaron a tener que salir a rectificar.

Ambas expresiones han repercutido en la estrategia política del Partido Republicano de posicionarse como una colectividad que quiere buscar acuerdos y de perfil moderado, a una semana de que parta el órgano constitucional este 7 de junio. En esa línea, es que algunos interpretaron que los dichos de Silva -quien además es el jefe de bancada de los consejeros republicanos- apuntaron más al nicho propio del partido, en circunstancias que esa colectividad al ser mayoría en el Consejo Constitucional -con 23 de 51 escaños- debiera, dicen las mismas fuentes, hablarle a la mayoría del país con un discurso unitario.

Las expresiones además se enmarcaron dentro de una semana compleja para los republicanos. Solo este martes la colectividad fundada por José Antonio Kast tuvo que dar explicaciones por dos cosas. Primero, el anuncio de que su candidata a presidir el consejo, Ninoska Payauna, fue empañado luego de que este medio publicara que la consejera por Tarapacá fue detenida por el hurto de un sweater cuando tenía 18 años.

En segundo lugar, los republicanos fallaron en su arremetida ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en que solicitaron la renuncia del consejero Aldo Sanhueza (Biobío), quien no quiso asumir el cargo para defenderse de una acusación de abuso sexual. Mediante un escrito redactado por el abogado de los republicanos, Jorge Barrera, se intentó que no se considerara como consejero en ejercicio al no haber asumido formalmente, sin embargo, el Tricel rechazó el reclamo.

Silva en entredicho

El denominado “profesor” Silva era una de las cartas que se barajaron en los republicanos para proponer como presidente para el Consejo Constitucional. Sin embargo, según militantes de la colectividad, una de las razones por las cuales se terminó optando por Payauna en vez de él, fue precisamente a los polémicos dichos sobre llegar a acuerdos. “Perdió puntos en su perfil dialogante”, comentaban algunos dirigentes de la tienda.

Y ahora, en su rol de futuro jefe de bancada, volvió a quedar en entredicho tras sus declaraciones sobre Pinochet. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), Catalina Pérez (RD), Daniel Jadue (PC), Tomás Hirsch (AH), Leonardo Soto (PS), entre otros, cuestionaron duramente al consejero. Además, volvió a poner en agenda un tema que siempre es incómodo para la derecha: la dictadura y el golpe militar de Augusto Pinochet.

A los partidos de derecha -especialmente la UDI- siempre se les ha endosado ser “cómplices pasivos” de las violaciones a los derechos humanos, lo que ha sido usado por la izquierda para cuestionarlos públicamente. Así, la intervención de Silva, dicen en el sector, recrudecen el ambiente, especialmente a 100 días de la conmemoración de los 50 años del golpe.

La Tercera intentó contactar a Luis Silva, no obstante, no hubo respuesta y, al cierre de esta edición, no se había vuelto a referir al tema.

La polémica semana de los republicanos además se da en un contexto en que el Partido Republicano está preocupado por el devenir del proceso. En la derecha el análisis que se hace es que si fracasa, se le endosará la responsabilidad a los republicanos, lo que también podría afectar las pretensiones presidenciales de Kast y del proyecto político del partido.

Los 22 consejeros del Partido Republicano.

Republicanos conforman comisiones

Fue durante el cónclave en Casablanca que este martes los 22 consejeros del Partido Republicano definieron un borrador inicial de cómo irán a integrar las comisiones. Una de las más importantes que corresponde a Sistema político, reforma constitucional y forma de Estado se pretende que esté integrada por Silva, Ricardo Ortega (Maule) Ángeles López (Valparaíso), Carlos Solar (Antofagasta) y Patricia Spoerer (Biobío). Dentro de las opciones para presidir esa instancia están Silva o López.

Esta comisión resulta clave para los republicanos, pues pretenden priorizar el debate sobre las Fuerzas Armadas y su incorporación como un capítulo especial en la Constitución y darle más facultades a las fuerzas castrenses.

La comisión de Función jurisdiccional y órganos autónomos se espera que sea integrada por Gloria Paredes (Coquimbo), Diego Vargas (Arica y Parinacota), Jorge de la Maza (Los Ríos) y Jorge Ossandón (Región Metropolitana).

En Principios, derechos civiles y políticos el borrador plantea que se integren Beatriz Hevia (Los Lagos), Héctor Urban (La Araucanía), María Gatica (Maule), Miguel Rojas (Maule) y Mariela Fincheira (La Araucanía). Ahí se menciona a Hevia para liderar, quien es abogada y tiene experiencia como asesora legislativa.

En tanto, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se espera que sea integrado por Antonio Barchiesi (Valparaíso) -quien podría presidirlo- Sebastián Figueroa (O’Higgins), Cecilia Medina (Ñuble) y Payauna.

Si bien el tema todavía no está formalmente zanjado, los republicanos también esperan dar unas señales de unidad y ceder algunas presidencias de comisiones a Chile Vamos.