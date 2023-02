Con seis esculturas en el “Camino de la Memoria” y abierto toda la semana: cómo toma forma el Parque Estadio Nacional

El 4 de noviembre de 2017, en Praga, República Checa, Santiago fue designada como sede de los XIX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, tras quedar como única ciudad candidata. Los Juegos se llevarán a cabo entre el viernes 20 de octubre y el domingo 5 de noviembre, y una vez finalizados, darán paso a los Parapanamericanos, los que se desarrollarán entre el viernes 17 y el domingo 26 de noviembre. Y los participantes verán actividad en 40 deportes y 59 disciplinas.

Los deportistas animarán las competencias en recintos distribuidos en 21 comunas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Biobío, donde destacan el Parque Bicentenario Cerrillos, el Parque Peñalolén y el Estadio Nacional. No obstante, este último pronto adquirirá un sello similar y pasará a llamarse Parque Estadio Nacional, tras meses de trabajo en construcciones, remodelaciones y otras actividades.

En octubre pasado, el Presidente Gabriel Boric Font -junto a la ministra del Deporte, Alexandra Benado; la subsecretaria de dicha cartera, Antonia Illanes; el secretario del directorio de la Corporación Santiago 2023, Aquiles Gómez, además de destacados deportistas chilenos- dio inicio a la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

En parte de su discurso, Boric sostuvo: “Pienso cómo podemos nosotros estar a la altura de lo que ustedes están realizando permanentemente. Quiero decirles y comprometernos acá que el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es un compromiso de Estado que trasciende a nuestro gobierno. Y, por lo mismo, esto no es algo que se haya iniciado recién, nosotros vamos a apretar el botón ahora, pero esto partió mucho antes. Partió, primero, por cierto, con ustedes, con sus entrenadores, entrenadoras, con sus familias, con los dirigentes y con el gobierno anterior”.

“Pero, además, esto no puede ser sólo discurso, tenemos que poner los recursos donde ponemos las palabras. Y, por eso, el Presupuesto, que hace poquito presentamos al Congreso Nacional, incluye un aumento de un 86,6% respecto del 2022 para el Ministerio del Deporte. Es por lejos el ministerio que, proporcionalmente, crece más para poder, justamente, hacernos cargo de este tremendo desafío. Y son más de $ 220.000 millones que van a estar principalmente destinados a infraestructura, pero que sabemos que van a ir más allá de la infraestructura”, añadió.

Los plazos están dados y se van agotando, pues las autoridades han señalado que el recinto debe estar 100% utilizable al menos un mes antes del inicio de los Juegos, para poder hacer pruebas en todos los ámbitos. Y en el Estadio Nacional se sigue trabajando contra el tiempo.

Siguiendo la estructura de “parque”, desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Corporación Memoria Nacional (CMN) señalan que se busca que el recinto esté abierto a la comunidad durante toda la semana para ser visitado de forma gratuita en toda su extensión: 63 hectáreas que están emplazadas en el cuadrante que forman Av. Grecia, Av. Pedro de Valdivia, Guillermo Mann y Av. Maratón.

Camino de esculturas

Los Panamericanos y la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado también impulsaron un proyecto dentro del Parque Estadio Nacional, que fue denominado como “Camino de la Memoria”, aunque desde el Ministerio del Deporte (Mindep) afirman que el proyecto no es coincidente, pues “la organización de la cita deportiva considera un legado inmaterial en el marco de los DD.HH. y la inclusión”.

El proyecto está a cargo del Mindep, a través del IND y en conjunto con la CMN Estadio Nacional, que desarrolló un anteproyecto arquitectónico y paisajístico -ya aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales- que recuerda el trayecto que tenían que realizar los prisioneros políticos que eran trasladados desde el coliseo hacia el sector del velódromo para ser torturados y/o fusilados.

“El mensaje que se quiere entregar con este “Camino de la Memoria” es de no olvidar lo ocurrido. Pero, al mismo tiempo construir un hecho que se pueda mirar en perspectiva positiva para el futuro, con entregas de garantías de no repetición y aperturas para una convivencia más saludable (...). Que este sitio de memoria se construya en un estadio deportivo hace que llegue a un público más amplio, que quizás no sabe lo que sucedió y que quizás jamás iría a un sitio de memoria, como Villa Grimaldi”, sostiene Lía Karmelic, doctora en arquitectura y encargada de Patrimonio del IND.

En tanto, Antonia Illanes, ministra (S) del Deporte, añade que “el ‘Camino de la Memoria’ es importante, porque visibiliza un legado en torno a la educación de los DD.HH. y de la reparación simbólica, de la mano del evento deportivo más grande del país (...). La unión entre el deporte, la cultura y los derechos humanos garantiza el mismo fin: mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de nuestro país a través de una épica de inclusión y respeto. Eso es lo que queremos lograr como legado”.

Para llegar a la idea final del “Camino de la Memoria”, Karmelic asegura que se realizó un arduo trabajo con distintos organismos y “en un corto periodo de tiempo”. Esto, ya que el pasado 11 de septiembre de 2022, los ministerios de Deportes y Obras Públicas lanzaron un concurso público para escoger las obras artísticas que serían parte del recorrido peatonal, el que estaría interrumpido por seis “estaciones”, según contemplaba la propuesta original del arquitecto Teodoro Fernández.

Así, el 20 de enero de 2023, el jurado compuesto por 24 representantes dio por ganador del concurso al “Proyecto Grieta”, de la artista nacional Norma Ramírez; el escultor cinético Gaad Baytelman; el poeta Raúl Zurita; el curador Ricardo Loebell y el arquitecto Juan Martínez.

“Este camino no se ha construido al azar, sino que responde al trayecto que debían hacer los prisioneros, con la cara tapada, en su estadía en el Estadio Nacional hasta el Coliseo Central (para los hombres), el camarín de las piscinas (para las mujeres) y el lugar de tortura en el velódromo”, expuso Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

En rigor, el recorrido está conformado por 450 metros de extensión, de forma serpenteante, que conecta el anillo del coliseo central con la caracola y el túnel del velódromo, todos espacios que fueron utilizados como sitios de detención durante septiembre de 1973. En tanto, el concepto del proyecto alude a todo aquello que cruje o crepita, y alude a la sonorización de los pasos de las personas que fueron obligadas a recorrer este camino.

El recorrido de la grieta, de cerca de 100 metros, contendrá un texto poético que confeccionará Raúl Zurita en colaboración con los expresos políticos del Estadio Nacional. Además, dentro de este se contempla la ubicación de seis esculturas en distintas partes de su recorrido.

Retraso en recintos deportivos

Mientras el “Camino de la Memoria” avanza a paso firme, algo distinto sucede con los recintos deportivos dentro del parque. Esto ya que cuatro de los siete circuitos situados al interior del complejo presentan menos del 20% de su ejecución. Entre los más atrasados se encuentran el nuevo Centro de Deportes Acuáticos y el recinto para los deportes colectivos que, según cifras oficiales, hasta el viernes 17 de enero presentaba menos de un 3% de ejecución.

Desde el ministerio explican esta situación debido a problemas administrativos. En el caso del Centro de Deportes Colectivos, la licitación solo tuvo dos oferentes: uno fue rechazado y el otro presentó un proyecto superior al planteado por la autoridad, que motivó a un proceso de ajuste visado por Contraloría. Sobre el Centro Acuático, las bases de licitación tuvieron que ser corregidas y el plazo de ejecución se vio reducido en 250 días, según información del Mindep.

Dentro de los avances destaca el Centro Paralímpico y el de los deportes de contacto, que están cerca del 50% y que serían los primeros entregados para su uso previo a los Panamericanos.

Pese a la preocupación por el avance de las obras, la ministra (S) Illanes manifiesta el compromiso que se tiene por el recinto y su infraestructura: “Los Juegos de Santiago 2023 son un evento deportivo de Estado, de excelencia y clase mundial, porque impactarán positivamente en el deporte y en la sociedad. Queremos asegurarnos de que sea un legado cultural importante, que deje una huella imborrable en nuestro país”, sostuvo.