CPC critica reforma tributaria y diputado Naranjo los emplaza a contribuir para “invertir en paz social”

Apenas terminó la presentación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quienes criticaron buena parte de la reforma tributaria que se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el presidente de la instancia legislativa, Jaime Naranjo, volvió a arremeter contra el empresariado. Y tal como lo hizo con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) les criticó que nunca están de acuerdo.

“Cuando se les pregunta a los empresarios si están de acuerdo con una reforma tributaria se escucha silencio, cuando se les pregunta cómo les gustaría una reforma tributaria, silencio, y cuando uno ve la exposición de ustedes que cuestionan la reforma, nos encantaría ver propuestas, que nos dijeran que la reforma tuviera tales o cuales elementos, porque somos partidarios de una reforma, pero nada. Entonces uno se queda con la sensación de que cualquiera sea la reforma que se proponga nunca estarán de acuerdo”.

Y siguió su alocución: “¿No les parece que llegó el momento oportuno de contribuir a enfrentar la crisis social que atraviesa el país? Siempre es obstáculo, siempre es dificultad, siempre hay un pero… después nos quejamos que no hay paz social, que aumenta la delincuencia, que aumenta el crimen organizado que las policías no tienen recursos, pero si no estamos invirtiendo en paz social”. Y finalizó diciendo “que yo sepa, la historia demuestra que el crecimiento por sí solo no genera paz social”.

Christian Blanche, presidente de la Comisión Tributaria de la CPC respondió: “En esta presentación que hemos hecho tratamos de analizar una reforma tributaria que es de mucha envergadura, la más importante de los últimos 35 años”, y agregó que “en esta reforma tributaria la recaudación queda supeditada a la superación de la pobreza y la desigualdad, entonces uno se pregunta ¿cómo la herramienta tributaria generará esta distribución, sacándole riqueza a los que tienen y pasándoselas a los que no tienen? ¿eso generará más riqueza o va a repartir lo mismo que antes, ese es un poco la critica que hacemos”.

¿Qué dijo la CPC? en la presentación se critica principalmente cinco aspectos: el primero se enfocó en las medidas anti elusión. En este punto tuvo reparos en calificar la elusión en sede judicial. Esto porque hacerlo en sede administrativa elimina la presunción de buena fe. Por ello afirman que “las nuevas facultades del SII debilitan los derechos de los contribuyentes”. Lo segundo que se abordó fue el impacto que puede generar en la inversión y el ahorro. “Las medidas del denominado pacto fiscal propuesto no son pro-inversión. Solo existen incentivos en I+D que aplican a un Grupo reducido de empresas”, puntualizaron. Y como tercer tema se critica el sistema dual: “Se profundiza inequidad horizontal entre las rentas del trabajo y del capital”.

El cuarto punto fue el impuesto al patrimonio, ya que afirmaron que “se terminará pagando con recursos productivos de las empresas lo que desincentiva la inversión”. Y el quinto reparo es sobre el impuesto al diferimiento de las utilidades: “Las utilidades retenidas tienden a financiar activos de la empresa o representan ahorro (que a su vez financia otros proyectos), por lo que gravar las utilidades retenidas es desincentivar una vía legítima de financiamiento de la empresa, con el consecuente Impacto en inversión”.

Desde la oposición, el diputado Agustín Romero, afirmó que “no tiene sentido llamar a técnicos, si los van a enfrentar con argumentos emocionales”. En ese sentido, argumentó que “la paz social se consigue con seguridad pública y con crear las condiciones para que haya empleo y buenos salarios. Pretender hacer creer que la paz social se alcanza o estaría en peligro si se aprueba o no esta reforma tributaria, es una falacia. No me gustó el tono de la intervención del diputado Naranjo, porque es el presidente de la comisión, y sentí que más que una consulta, pareció una advertencia o amenaza, más o menos, en el mismo sentido que el Presidente Boric señaló en la cena de la Sonami”.

La visión de la OCDE

Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE valoró los ejes de la reforma y señaló que Chile tiene espacio para subir la carga tributaria, ya que su proporción es baja en relación al Producto Interno Bruto (PIB). “Chile es el tercer país de la OCDE con la carga tributaria más baja”. Por ello, dijo que “tiene una estructura impositiva de un país en vías de desarrollo. Hay mucho con que maniobrar y aumentar los impuestos tiene que ser un objetivo importante”.

En la sesión se aclaró que Hacienda ingresará las indicaciones después del 13 de septiembre, fecha en que la comisión votará en general el proyecto. Lo que si habrá el 12 de septiembre serán los ejes de las modificaciones.