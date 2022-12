Crece respaldo en el Congreso para que se posterge entrada en vigencia del IVA a los servicios, pero Hacienda no da luces de modificar fecha

Pese a que Hacienda ha señalado que no tiene contemplado postergar la entrada en vigencia de la aplicación del IVA a los servicios, la presión de los distintos sectores involucrados no se detiene, e incluso ahora se siguen sumando proyectos de ley para que el Ejecutivo reconsidera la decisión y atrase su implementación desde el 1 de enero de 2023 al 1 de enero de 2024.

Si el martes los senadores Ximena Rincón y Matías Walker (ex DC, hoy Demócratas) presentaron un proyecto de ley para postergar la entrada en vigencia por un año de este gravamen, el cual fue declarado inadmisible, la estrategia ahora fue impulsar un proyecto de acuerdo. Y así fue, ya que un grupo transversal de senadores presentaron una iniciativa para que se postergue la entrada en vigencia o bien se exima a los gimnasios, centros de acondicionamiento físico y clubes deportivos de dicho sistema de tributación por el impacto que puede generar en la actividad física de las personas. Esta propuesta cuenta con respaldo desde la UDI hasta el PS y fue aprobada en la sala del Senado.

En la Cámara de Diputados no se quedaron atrás y también sumaron iniciativas que apuntan en la misma dirección. Una de ellas es la que presentó el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri y que también busca prorrogar la entrada en vigencia del IVA a los servicios.

De acuerdo al legislador, “es fundamental que al menos para el año 2023 los servicios profesionales mantengan la exención tributaria que tenían y que cuenten con al menos un año más para poder preparar el aumento en la carga tributaria que deberán asumir”.

Pero ese no fue la única iniciativa que se presentó en la Cámara Baja. Esto, porque un grupo transversal también ingresó otra propuesta. Fue presentada por la diputada Joanna Pérez, exDC, y contó con el apoyo de los diputados Miguel Ángel Calisto (DC), Alejandro Bernales, (Partido Liberal), Mercedes Bulnes (Independiente), Fernando Bórquez (UDI), Ricardo Cifuentes (DC), Miguel Mellado (RN), Marlene Pérez, (Independiente), Marcia Raphael (RN), Jorge Saffirio (Independiente), Francesca Muñoz (Independientes) y Erika Olivera (Independiente).

Vista general de la Sesión de Sala del Senado, que analiza el proyecto de Ley de Presupuestos 2023. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Hacienda se mantiene firme

Pese a estas peticiones la postura de Hacienda se mantiene firme por ahora en respetar el plazo de entrada en vigencia, que es el 1 de enero de 2023. Si bien el martes, luego de participar en un seminario de Sofofa, el ministro Mario Marcel, había sido claro en que era reacio a realizar cambios, este miércoles, al ser consultado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, avanzó un paso más al señalar que “desde hace meses el Servicio de Impuestos Internos (SII) envió ciento de miles de correos anticipándose que venía esta norma”.

Además, enfatizó que el SII tiene previsto “una modalidad de implementación que permitirá que durante el primer semestre quienes no estén suficientemente preparados tengas la oportunidad para hacerlo”. El ministro se refiere a la resolución que el SII publicó a fines de noviembre donde se estableció un plazo para que las sociedades pudieran transformarse en sociedades de profesionales y así no pagar el IVA.

Esa resolución fue explicada por el director del SII, Hernán Frigolett, que estuvo presente en la comisión. “Todos los contribuyentes van a tener plazo de prácticamente de todo el primer semestre para hacer los ajustes societarios necesarios para validar que van a figurar como sociedades profesionales, y mantener la exención por los servicios profesionales que prestan”, enfatizó la autoridad.

En ese sentido, detalló el trabajo que ha hecho el Servicio para informar a los contribuyentes sobre esta materia. “Hemos hecho varias resoluciones, circulares, tenemos parrillas publicitarias en toda nuestra página web, segmentadas por tipos de contribuyentes, y ayer despachamos correos especializados a un potencial universo de 130 mil contribuyentes que estarían en esta situación para clarificar su situación y qué es lo que tendrían que hacer para mantener la exención”.

Aseguró que “toda la continuidad operacional está más que garantizada. Hay seis meses, que es un trámite excepciona,l el que hemos dado a los contribuyentes atendiendo las posibles dificultades específicas”.

12 Abril 2016 Fachada de las Oficinas del Servicio de Impuestos Internos de calle Suecia. Foto Andres Perez.

Ante las consultas en la comisión, Frigolett aclaró que esto “no es una prórroga”, sino “un plazo en el cual vamos a darle continuidad operacional a todas las empresas para que tengan el tiempo suficiente de pensar y tomar las decisiones adecuadas”.

Por esta razón, aclaró que, a partir del 1 de julio, el SII realizará la fiscalización de esta norma y “aquellos que no hayan hecho la regularización, tendrán que responder retroactivamente e integrar el IVA que no integraron en su momento si es que no cumplen con los requisitos para ser sociedades de profesionales”.

Pero para los sectores que se verán afectados, el plazo de seis meses que entrega el SII para adaptarse a la norma no los satisface. Si ya se habían manifestado en contra de la norma la Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Emprendedores de Chile, ahora se sumó la Multigremial. Su presidente, Juan Pablo Swett, afirmó que “el Ministro Marcel bien sabe que en materia tributaria existe el principio de reserva legal, lo que significa que todas las obligaciones tributarias las debe regular una ley, y por tanto no se puede basar en un reglamento del SII para buscar una solución parche a este problema”.

Por ello, reiteró “el llamado al gobierno, a través del Ministro de Hacienda, para que reflexione y postergue esta iniciativa que afectará el empleo y la economía nacional”.

Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, comentó que “nuevamente se actúa sin escuchar a la ciudadanía y a los gremios profesionales y de pymes. Tal como lo expresamos en la comisión de Hacienda del Senado, ratificamos que es una muy mala medida que afecta a las. Pymes, fuertemente golpeadas por el actual contexto económico”.