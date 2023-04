Crisis en oposición argentina: elecciones “concurrentes” en Buenos Aires amenazan con quiebre entre Macri y Rodríguez Larreta

La tensión ha escalado en la oposición argentina, luego que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara su plan de celebrar elecciones “concurrentes” en la ciudad, en la que los porteños sufragarán tanto para presidente como para jefe de gobierno local en urnas separadas, pero el mismo día y con sistemas diferentes de votación.

Su idea no cayó bien entre los dirigentes del PRO e incluso se reunieron de manera urgente el martes vía Zoom, cita a la que solo faltó Rodríguez Larreta. “Nadie que tiene la lapicera circunstancialmente puede decidir solo, sin consultar al resto. Cuando fui jefe de gobierno siempre consulté a la mesa del partido y a veces se resolvieron cosas en las que no estuve de acuerdo, pero quizás eran mejores para el espacio. Esto fue lo que no se hizo en este caso”, dijo el expresidente Mauricio Macri muy enojado.

“El PRO y el Juntos por el Cambio (JxC) que les prometimos a los argentinos no es este”, escribió la exgobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal. “No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, apuntó contra Rodríguez Larreta.

Para el alcalde, el anuncio evita que los porteños tengan que ir a votar “hasta seis veces en el año”. “Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios”, justificó en un acto el martes.

El alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (al centro), habla junto a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el expresidente argentino Mauricio Macri tras las elecciones legislativas, en Buenos Aires, el 14 de noviembre de 2021.

De acuerdo con lo que adelantó Rodríguez Larreta, los porteños votarán el 13 de agosto las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el 22 de octubre las elecciones generales y el 19 de noviembre la segunda vuelta, en caso de que hubiera. A diferencia de las elecciones desdobladas que la ciudad decidió en otras oportunidades, y que implican que la votación porteña y la nacional se hacen en dos jornadas distintas, en los comicios concurrentes la votación es el mismo día, pero con dos sistemas diferentes para elegir dentro del cuarto oscuro.

Los electores porteños, para votar a las autoridades de la ciudad -entre los que se encuentran el sucesor de Rodríguez Larreta- encontrarán una papeleta única en la que deberán marcar los candidatos de su preferencia. Por otro lado, estarán las tradicionales listas sábana con los postulantes a cargos nacionales.

Como los sistemas son diferentes, también habrá dos urnas, en cada una de las cuales cada ciudadano deberá depositar cada voto. En una deberán poner la boleta única de la ciudad. En la otra, el tradicional sobre con el voto para cargos nacionales.

Para Macri y quienes están de acuerdo con él, esto implica un “cambio de sistema en pleno año electoral”, además de ser una complicación para los votantes.

Pero Rodríguez Larreta cree que al avanzar con la boleta única electrónica implica pasar a “un sistema más ágil, más sencillo, más transparente”.

El jefe de gobierno porteño citó a Macri para defender el cambio de sistema e indicó que es “una bandera del PRO que inició Mauricio en la ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”.

¿Quiebre en la oposición?

No hay claridad de las razones por las que Rodríguez Larreta decidió anunciar su plan electoral de desacoplar las elecciones porteñas de las nacionales, pero lo que está claro -tal como lo indicó el diario La Nación- es que su idea terminó por dividir al PRO en dos bandos duramente enfrentados.

De un lado, quedó solo el larretismo y, del otro, el macrismo duro, en el que detrás de Mauricio Macri se encuentran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, las otras dos precandidatas presidenciales del espacio opositor.

En este sentido, Bullrich, que ahora parece sumar puntos de cara a un posible apoyo explícito del expresidente en la primaria contra Rodríguez Larreta, dijo que el alcalde “manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones” y compartió un video de hace pocas semanas en el que el jefe de gobierno porteño acusaba a la Casa Rosada de “hacer trampa” por querer modificar la votación.

El expresidente argentino Mauricio Macri en la tribuna antes del partido de fútbol del grupo C de la Copa Mundial entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 en Doha, Qatar, el 30 de noviembre de 2022. Foto: AP

La invitación a la reunión de este martes fue enviada en la madrugada por Bullrich, luego de que se cancelara un encuentro del Consejo Nacional del PRO agendado para el lunes. Fuentes cercanas a Rodríguez Larreta aseguraron al diario Página/12 que el jefe de gobierno porteño se enteró en la madrugada que había sido excluido de la convocatoria.

“Lo hicieron a propósito para atacarnos y que después se difundiera la reunión. Fue una sesión de escarnio”, interpretaron este martes sus cercanos ya finalizada la cita, indicó el diario.

Por su parte, el primo del expresidente, Jorge Macri, firmó una tregua con Rodríguez Larreta y decidió no escalar la pelea explotada en el PRO y visitó al alcalde en las oficinas del Teatro Colón, pocas horas antes de embarcarse a Nueva York. Según el portal La Política Online (LPO), el encuentro fue tenso, porque Rodríguez Larreta venía de leer el tuit muy agresivo de Mauricio Macri. El edil porteño le hizo saber a su ministro de gobierno de la ciudad, antes de reunirse, que le convenía bajar los decibeles, porque seguía abierta la posibilidad de que lo apoye en su candidatura por la jefatura de gobierno porteño, indicó el sitio de noticias.

“En el encuentro, Larreta le mostró encuestas que revelan que todavía tiene chances de ganarle la primaria a Martín Lousteau, pero para eso es necesario que el PRO esté ordenado y con todos encolumnados detrás de su candidatura. No cerraron ningún acuerdo, pero quedaron en volver a reunirse cuando el ministro regrese de Nueva York”, indicó LPO.

Rodríguez Larreta, en tanto, encabezó el martes un acto en el Cuartel de Bomberos II “Patricios”, ocasión en la que se defendió de las numerosas críticas que recibió de parte de sus compañeros de partido. “En la Ciudad el Código Electoral es claro: fue modificado en 2018 y está vigente desde 2020, y dice que se vota con boleta única, es lo que dice la ley”, afirmó, agregando que, de acuerdo con esa normativa, lo que restaba definir era si ese instrumento iba a ser “papel o electrónico”.

En ese sentido, recordó que la votación con boleta única electrónica es “una bandera” que propone “desde hace años”, ya que “termina con esto de que te esconden la boleta, con el puntero, se acaba la lista sábana: es la manera más transparente” de sufragar.

Respecto de la situación interna, Rodríguez Larreta aseguró que, pese a las diferencias, “la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca”, y añadió: “Yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad (...) Nunca me van a escuchar criticando o cuestionando a otro miembro de JxC”.

El alcalde negó que la unificación de los comicios en la ciudad “les haya dado una ventaja al radicalismo y a otros aliados”. “Con este sistema no hay favorecidos”, sino que, por el contrario, se pone a los actores de la interna de JxC “en igualdad de condiciones”, concluyó.

El radical Gerardo Morales y la Coalición Cívica de Elisa Carrió salieron a respaldar la jugada de Rodríguez Larreta, con lo que empieza a reconfigurarse el mapa de la interna de Juntos por el Cambio, indicó el diario La Nación.

“En la ciudad de Buenos Aires tenemos código electoral y el mejor sistema para la elección de nuestros representantes: Boleta Única (defendida por todo JxC). Usar este mecanismo de votacion es reafirmar nuestra autonomía”, afirmó el presidente de la CC, Maxi Ferraro. “Desde 1996 todas las elecciones a jefe de gobierno fueron desdobladas y sólo en 2019 hubo una excepción. Las reglas electorales están definidas por ley, son muy claras y deben ser cumplidas”, agregó el diputado nacional.

Por su parte, Morales apoyó el anuncio y destacó que “la boleta única electrónica beneficia a los ciudadanos de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), garantiza transparencia y respeta el Código Electoral. Además, está en línea con la definición de Juntos por el Cambio de impulsar la boleta única a nivel nacional”.

Según el columnista de La Nación Claudio Jacquelin, Rodríguez Larreta “dio un paso en la disputa del liderazgo opositor, con consecuencias que pueden marcar a fuego el destino político del país”. De hecho, lo calificó como “un acto de rebeldía con riesgo de fractura”.

“Para los larretistas, finalmente, su jefe dio un gesto de autoridad, tuvo un acto de emancipación y fijó límites, que es lo que importa en términos políticos, después de que la cúpula amarilla, con el peso decisivo de Macri, terminara de inclinar la balanza en su contra y en favor de Bullrich y Vidal en la disputa electoral”, escribió.

“En esa deriva, dicen, el macrismo pretendía, además, obligarlo a favorecer en la disputa porteña a Jorge Macri en desmedro del acuerdo de fair play con el radicalismo, que tiene de precandidato en la ciudad a Martín Lousteau. Una acción que pondría en cuestión, por añadidura, la construcción nacional del larretismo”, añadió.

En cambio, indicó el columnista, “los macristas puros acusan a Larreta de hacer un gesto de desesperación, sobre el filo de las fechas, para salir de un largo proceso de caída en intención de voto y tratar de relanzar su postulación. Lo consideran un suicidio político frente a las bases macristas y también ante la sociedad no politizada y un camino hacia una ruptura que dejará a Larreta solo y enfrentado a los dirigentes amarillos más relevantes, para privilegiar acuerdos con una parte del radicalismo y con la Coalición Cívica, lo que lo identificaría, dicen, con ‘la casta’, que el antisistema Javier Milei viene atacando con éxito creciente. Ya nadie se guarda nada”.

“Agregan los macristas que el desacople de la elección porteña, por desdoblamiento de las boletas, es un cambio de reglas (respecto de 2019) en su beneficio, que producirá más gastos a la ciudad, será engorroso para los electores y difícil de implementar por la Justicia electoral, aspectos todos que sólo alimentarán el rechazo que la sociedad siente hacia la política”, concluyó.