Cruz-Coke (Evópoli): “Es un error del Presidente plantear el devenir del futuro de Chile como una elección binaria”

Fue uno de los primeros en acoger la propuesta de la DC de rebajar el quorum de 2/3 a 4/7 para hacer cambios a la Constitución actual. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke ayer valoró la medida propuesta por sus pares de la DC, Matías Walker y Ximena Rincón, en lo que se ha convertido en un gesto de la derecha para dar credibilidad a su aseveración de que quieren que el proceso constituyente continúe.

Y con ese mismo énfasis es que el parlamentario rechaza los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien recalcó que “es difícil creer que ahora se van a poner del lado de los cambios”.

¿Endureció el tono el gobierno?

El gobierno, o al menos el Presidente porque pudo haberlo dicho a través de otras personas como ministros, pierde una oportunidad de abrirse a una posibilidad que es muy factible: que gane el Rechazo. No hay ninguna encuesta hoy que esté dando por ganador al Apruebo. La pregunta es, ¿con reformas de 4/7 el gobierno tiene más o menos posibilidades de llevar adelante su plan? Eso es algo que el Presidente en particular debió aprovechar. Porque dadas las imperfecciones que tiene este texto constitucional, vamos a necesitar reformarlo. Sea aprobar para reformar o sea rechazar para reformar. Si la alternativa es rechazar para reformar y generar un nuevo texto constitucional, ¿le conviene o no al gobierno que esas reformas se hagan por un quorum más bajo? El ministro Giorgio Jackson (Segpres) señaló que la nueva Constitución va a permitir que ellos puedan hacer reformas. Hoy día se le está diciendo que se van a bajar los quorums para generar todas las reformas.

¿Es inadecuado el tono? El Presidente pone en duda la palabra de la derecha.

El gobierno tomó una opción por el Apruebo, y por ende la suerte de la Convención Constitucional va a estar atada a la suerte del gobierno. Bajo ese punto de vista es tremendamente errado. Él se había mantenido distante de este debate precisamente señalando que ambas opciones eran plausibles y creo que era el camino correcto. Sin embargo, aparentemente en la opción de generar campañas publicitarias, de embarcar a su gobierno completo, está cometiendo un suicidio político. Porque si por algún motivo, y hay una probabilidad alta de que el Apruebo pierda, va a quedar absolutamente descapitalizado antes de cumplir si quiera ocho meses de gobierno. El gobierno, y el Presidente en particular, no debe olvidar que el mandato que tiene es por cuatro años y que no puede atar su suerte a un plebiscito. Porque ya lo hicieron Juan Manuel Santos, en Colombia; David Cameron, en Inglaterra, y luego los gobiernos se transforman en eunucos políticos. En gobiernos absolutamente castrados políticamente.

¿Hay una estrategia del gobierno de hacer creer que si gana el Rechazo queda la Constitución de Pinochet?

Están tratando de plantear una alternativa binaria. Es decir: “Es esto, o Pinochet”. Y al menos desde Chile Vamos, y en Evópoli particularmente que hemos estado con las reformas desde el primer proyecto de Bachelet, creemos que en la práctica la Constitución de 1980 está políticamente derogada más allá de sus efectos jurídicos. Hoy se pretende poner a prueba si la derecha va a cumplir o no con su palabra. El proyecto se va a poner en tabla en comisión, pasará a la sala y ahí va a estar reflejada o no la disposición de la derecha. Nosotros ya hemos comprometido nuestro apoyo. Nuestro compromiso es real.

¿Qué tan contraproducentes son los dichos de Boric? ¿Pueden tensionar la relación con el Congreso?

Hay un grupo que rodea al Presidente que está básicamente sostenido por Apruebo Dignidad y por el Partido Comunista que han hecho de la Constitución la madre de todas las batallas, como señaló el PC en su consejo general. Me parece que es un error del Presidente Boric plantear el devenir del futuro de Chile como una elección binaria. Lamento sus declaraciones en ese sentido y creo que él debe comprender que, si va a ser fiel a las palabras que pronunció en la cuenta pública, va a necesitar también a la centroderecha para gobernar hacia delante y hemos demostrado no ser la oposición que ellos fueron con nosotros y la voluntad de llegar a acuerdos.

En Chile Vamos se habla de que además de apoyar la reforma de la DC, se impulse otra iniciativa para garantizar una tercera vía al Rechazo, más allá de bajar los quorums. ¿Sería bueno una medida de ese tipo?

No. Yo creo que no. Primero hay que aprobar esta reforma. Me parece que adelantarse a lo que pueda suceder hacia delante es un error. Estamos a tres meses del plebiscito de salida y hay buenas razones por las cuales hoy día decir: “Sí, queremos rechazar porque el resultado del texto de la Convención es muy malo, pero no queremos necesariamente quedarnos con lo que tenemos”. Y para eso manifestamos una voluntad de cambios rebajando a 4/7 como lo ha propuesto la DC, que me parece un proyecto muy valorable y políticamente pertinente al tiempo político que vivimos.