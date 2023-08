Cuatro años después, estudiantes vuelven a convocar evasiones masivas en el transporte público por aumento de la tarifa

Los días previos al estallido social y motivados por el alza de 30 pesos en el pasaje del transporte público, cientos de estudiantes comenzaron a evadir organizadamente los torniquetes del Metro. Casi cuatro años después, nuevas evasiones masivas para esta semana comienzan a urdirse entre algunas agrupaciones de estudiantes, entre centros de alumnos y grupos más radicales. ¿La razón? El alza en 10 pesos del transporte público anunciado la semana pasada por el gobierno, tarifa congelada, justamente, desde 2019.

A través de diversas redes sociales se han masificado llamados a repetir la modalidad de protesta. “Semana de evasión, agitación y sabotaje”, se lee en algunos afiches, los que detallan: “¡Basta de alzas! $ 830 x 2 pasajes al día = $ 1.660 x 30 días = $ 49.800 en transporte público al mes”.

En rigor, el cálculo del llamado a nuevas movilizaciones no es correcto. Y es que, según explicó el ministro Muñoz la semana pasado, hay un nuevo esquema tarifario que comenzará a aplicarse desde el 1 de septiembre, válido para los usuarios que utilicen la validación en buses del sistema Red Movilidad, Metro o Tren Central con el sistema QR. La medida no será válida para estudiantes ni personas mayores a quienes se les mantiene congelado el valor del pasaje y al menos en esta oportunidad no verán alzas en la tarifa. Para el resto, cuando completen $38 mil mensuales en viajes, el resto de los trayectos serán gratis e ilimitados hasta el próximo mes, incentivo personal e intransferible y aplicará durante el mes donde se alcanzó el tramo de $38 mil en validaciones. Al comenzar un nuevo mes todo vuelve a cero.

Con todo, en otros llamados a movilizarse se lee: “¡Evade! En cada estación de Metro y bus del Transantiago”. Asimismo, otro afiche con el logo del Liceo de Aplicación expone “¡No al alza del pasaje! ¡No a la ley anti toma! Contra las alzas y la represión: semana de evasión del 21 al 25. Convocatoria abierta”.

“A las bases aplicacionistas, compañeros de otros liceos y afines, hacemos el llamado a evadir la nueva alza del pasaje del transporte público, esta vez impulsado por los mismos progresistas que hace cuatro años llamaban a evadir los 30 pesos y sus leyes represivas. Esta vez no hay cabida para quedarse de brazos cruzados, mientras el precio de la vida sube las clases más bajas sufren las consecuencias a causa de un gobierno que lo único que ha hecho es servir a la clase alta”, se extiende, a su vez, desde el Centro de Estudiantes del Liceo de Aplicación. Otros centros de estudiantes capitalinos, como el del Liceo Tajamar, hicieron los mismo a través de sus redes sociales.

“Que no suene tu Bip!”, decían otros llamados de colectivos del Instituto Nacional, que intentaban coordinar dos evasiones para ayer: 13:30 y 19:30 horas. “En octubre de 2019 comenzó una revuelta por el aumento del precio en el transporte público, lo que llevó a que protestas, evasiones y barricadas se tomaran las calles”, dice en parte de sus textos, los que siguen así: “Ahora en 2023, el costo del transporte público ha vuelto a subir, a pesar de las promesas del Presidente durante su campaña. Ante esto, hacemos el llamado a manifestarse y evadir en cada estación de Metro y cada bus del Transantiago”.

Cabe recordar que en la última sesión del Panel de Expertos se había sugerido un alza de la tarifa de $ 20 y, según explicó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, el gobierno decidió que la mitad de esa alza sería cubierta con recursos del subsidio al transporte público, dejando, como ya se ha dicho, aún congelada la tarifa de estudiantes y de adultos mayores.

Consultados al respecto, desde el MTT y Metro no se refirieron a estos llamados a evasiones, pero desde la empresa derivaron las consultas al detalle de sus protocolos de seguridad, pudiendo activarse, en estos casos, los referidos a flujos de pasajeros, con contenciones, accesos controlados y cierres parciales o totales de estaciones.

Según comentan en los pasillos de la institución, los posibles llamados a evasión, de los que estaban al tanto, los llevan a recibir información de distintos organismos, entre Ministerio de Interior, Delegación Presidencial y Carabineros, desde donde algunas fuentes añaden que también conocían de estas posibles manifestaciones, lo que derivó en el reforzamiento de ciertas estaciones clave, .