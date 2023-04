Cumbre de cancilleres en Bogotá: Petro se convierte en mediador clave entre Maduro y la oposición venezolana

Después del gobierno de Iván Duque, donde las relaciones entre Caracas y Bogotá estuvieron prácticamente suspendidas, la política internacional del Presidente colombiano Gustavo Petro ha estado fuertemente enfocada en su país vecino. Esta semana, su “ofensiva diplomática” ha dado frutos, y prontamente habrá una cumbre de cancilleres.

Hasta el momento, las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana estaban estancadas en México, pero las distintas iniciativas del mandatario colombiano han abierto las puertas a nuevos avances, en miras a las elecciones presidenciales venezolanas que deberían tener lugar en 2024.

El traslado de las negociaciones de México a Bogotá fue uno de los temas que, en su último viaje a Washington, el embajador colombiano en Caracas Armando Benedetti conversó con la administración norteamericana. Este martes 25 de abril, finalmente, esta cumbre tendría lugar.

Gustavo Petro llegando a la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana. Foto: AP

Durante esta semana, Gustavo Petro se encuentra en Estados Unidos, y se reunirá este jueves con el Presidente Joe Biden. En el fondo, ambos mandatarios buscan lo mismo para Venezuela: que se realicen elecciones presidenciales donde el régimen respete las leyes electorales y se permita competir a la oposición.

Estos últimos meses, la diplomacia colombiana ha insistido en tender puentes entre Maduro por un lado, y Biden y la oposición venezolana, por el otro. Las conversaciones están detenidas, ya que desde Caracas aseguran que Estados Unidos no ha cumplido sus promesas, ya que no ha liberado los activos venezolanos retenidos en el extranjero, ni tampoco levantado algunas de las sanciones que pesan sobre el país. Por su parte, desde Washington argumentan que no existe voluntad desde el régimen para democratizar las instituciones.

En medio de todo esto, y para destrabar las negociaciones pausadas en México, el gobierno colombiano convocó para el próximo martes 25 de abril, en Bogotá, una “cumbre de cancilleres” donde participarían representantes de Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos latinoamericanos.

Nicolás Maduro en un evento público en Caracas. Foto: Reuters

Luego de un foro de cuestiones indígenas en la ONU, el presidente colombiano aseguró sobre esta cumbre: “Yo pienso, sin entrometerme en la discusión política interna venezolana, que el camino del diálogo, el camino de la democracia es clave. He invitado al gobierno venezolano a reintegrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que me parece un instrumento a fortalecer en todo el continente, es el camino adecuado. Es decir, que sea lo que el pueblo venezolano, libre, sin presiones, decida sobre su futuro inmediato”.

Sin confirmar su asistencia, Nicolás Maduro sí mostró apoyo a la iniciativa de Petro. “Yo le manifesté todo el apoyo de Venezuela para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar la lucha de nuestro país por lograr el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra independencia y el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela, sobre la base de lo que nosotros siempre hemos buscado: el diálogo político”, comentó en un evento público.

“Tuve una reunión muy importante de casi tres horas con el canciller del Presidente Gustavo Petro, Álvaro Leyva. Estuvimos conversando largamente sobre esta cumbre internacional que el Presidente Petro ha convocado para el próximo 25 de abril en Bogotá”, aseguró el presidente venezolano.

Gustavo Petro en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, en Nueva York. Foto: AP

En plena visita de Petro por Estados Unidos, el presidente colombiano acortó su estadía hasta el jueves: esto, debido a una reunión que se agenda rápidamente con la oposición venezolana que estaría fijada para el sábado 22 de abril. Tal encuentro es urgente para asegurar el éxito o fracaso de la “cumbre de cancilleres”, según afirma la prensa local.

Aunque no se sabe aún si habrá representantes del régimen o de la oposición venezolana este martes, Petro indicó sobre su conferencia: “Esta cumbre de cancilleres de gobiernos europeos, de Estados Unidos, de países de América Latina, en pos de destrabar las negociaciones que realizan Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega, con un objetivo: que no haya sanciones y que haya mucha más democracia. Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá”.

En noviembre de 2022, luego de la detención de Alex Saab, el acusado “testaferro de Nicolás Maduro”, las conversaciones que se desarrollaban entre el régimen y la oposición en México se detuvieron indefinidamente. El hielo entre Estados Unidos y Venezuela, sin embargo, se derritió un poco en medio de la guerra ucraniana.