DC apuesta al factor tiempo para potenciar a Provoste tras “chantaje” y “cocina” del PPD y PS

Fue Carmen Frei, la presidenta interina de la Democracia Cristiana -quien asumió tras la renuncia de Fuad Chahin-, la encargada de devolver el “portazo”. Cuando la tarde del miércoles se desarrollaba la junta nacional de su colectividad, recibió un llamado desde el Partido Socialista. En éste se le pidió volver a sentarse a discutir la opción de una primaria presidencial legal de Unidad Constituyente -DC, PS, PPD, PR, PRO y Ciudadanos-, tras el fracaso de un acuerdo para los comicios entre la carta socialista Paula Narváez (quien contaba con el apoyo del PPD y Nuevo Trato), el comunista Daniel Jadue y el frenteamplista Gabriel Boric. La respuesta de la exsenadora fue un rotundo no.

A esas alturas en la DC había desconcierto, la mayoría apuntaba a la “dignidad” de la colectividad para tomar la decisión, pero sobre todo, no tenían una candidata presidencial para presentar en una contienda. Ximena Rincón y Yasna Provoste a esa hora habían descartado la opción de enfrentar elecciones en la centroizquierda. No había más que hacer.

La senadora Rincón trataba de explicar, la misma tarde del miércoles, lo sucedido en un “minirreporte” que envió a través de WhatsApp a militantes del partido. “Álvaro Elizalde llama a la presidenta del partido, Carmen Frei; Heraldo Muñoz llama a la presidenta del partido, y le dicen que ellos no van a una primaria con la DC si yo soy la candidata. Veto, así se llama eso, veto, bullying, y luego ni siquiera conversan con la DC. Luego que yo bajé o puse a disposición mi candidatura en el partido para que se decidiera lo mejor para la centroizquierda, van a inscribir o hacen el intento a estas alturas, ya no se entiende, de inscribir candidatura con el PC y el Frente Amplio, y resulta que ahora el PC les dice que no van a inscribir candidaturas si llevan al PPD y los liberales, Heraldo Muñoz se bajó para hacer alianza, y ahora van corriendo a la DC”, explicó la legisladora, quien el pasado 24 de enero había ganado una primaria interna para ser la carta presidencial de la colectividad.

“Estamos perdiendo nuestra dignidad en este camino (…), me da pena”, añadió la senadora, quien aseguró que ella misma había recalcado que no era el momento -a pesar de que el plazo legal lo exigía- de tomar una decisión sobre alianzas políticas de cara a la presidencial.

¿Y la otra protagonista? Provoste, la presidenta del Senado, dejaba el escenario abierto para su posible aventura a La Moneda, pero también recalcaba que no era el momento de tomar esas decisiones y descartaba la participación en una primaria legal con sus “socios” de Unidad Constituyente.

Chahin acusa “cocina” de Pizarro, Elizalde y Girardi

Según explicó el ahora extimonel democratacristiano Fuad Chahin, todo se empezó a enredar cuando -tal como lo relató Rincón- desde el PPD y el PS manifestaron, a través de distintos mensajes públicos y privados, que solo participarían de una primaria de Unidad Constituyente si era Provoste la candidata decé.

El propio Chahin -quien sostuvo que el fracaso de las negociaciones fue un triste y patético espectáculo- aseguró que esta demanda surgió como consecuencias de la “cocina” que sostuvo el timonel socialista, Álvaro Elizalde, con el senador DC Jorge Pizarro -disidente de Chahin y cercano a Yasna Provoste- y Guido Girardi (PPD).

“Lo digo claro: los mensajes me llegaron directamente de Álvaro Elizalde, me lo dijo a mí y también a terceros Guido Girardi. Nos transmitían que si Ximena Rincón era la candidata no había primarias con la DC y que si Yasna Provoste era la candidata, había primarias de Unidad Constituyente”, dijo Chahin.

Chahin se enfrentó entonces a un zapato chino. Llamó a Provoste para preguntarle sobre su disposición a que la junta nacional decidiera entre ella y Rincón quién era la candidata del partido. Provoste no contestó de inmediato. Algunos apuntan a que ella esperaba la nominación directa y no someterse a la votación de la instancia partidista. ¿El resultado? La noche del martes, Ximena Rincón seguía siendo la candidata de la DC y entonces desde el PS y el PPD, según dicen desde el partido falangista, ya empezaban a analizar la forma cómo negociarían con el PC y el Frente Amplio.

“La única explicación que yo tengo para esto es que yo creo que Jorge Pizarro nunca me ha perdonado el que yo no haya querido asumir con él (…) por el tema de las boletas de su hijo con Soquimich”, dijo ayer Chahin en Chilevisión tratando de explicar por qué Provoste no se sometió a la decisión de la junta. Según él, el objetivo era darle un golpe a la mesa directiva que encabezaba. El exdiputado terminó renunciando a la presidencia del partido, pero la presidenta del Senado no cerró su decisión porque Rincón no bajaba su candidatura.

Sin embargo, cercanos a Pizarro descartan absolutamente esa situación y apuntan a que fue el propio Chahin quien lideró las conversaciones con el PPD y el PS e intentó persuadir a Ximena Rincón para que no continuara con su candidatura.

El optimismo DC

Así las cosas, en el partido hay distintos análisis y lecturas de lo que ocurrió. Pero desde todos los sectores internos coinciden en que tras el nuevo fracaso en las negociaciones de la centroizquierda, la DC no fue el partido que salió más perjudicado.

“Pese a la jugarreta del PS, y sin querer queriendo, la DC salió ganando”, señala un dirigente democratacristiano, explicando que con esta decisión la colectividad tiene más tiempo para potenciar la opción de Provoste y que tras el “portazo” del PC y el Frente Amplio, partidos como el PPD y el PS podrían verse obligados a entregarle el respaldo a la candidatura de la actual presidenta del Senado si sigue creciendo en las encuestas.

“Después de chantajearnos a nosotros, los dejaron tirados en el altar”, explica otro dirigente DC, quien plantea que aún incluso se puede pensar en una primaria convencional de Unidad Constituyente y que para eso hay que darse un tiempo para recomponer confianzas.

Incluso, dirigentes del propio PS y PPD reconocen que efectivamente sus partidos resultaron ser los más perjudicados tras las fallidas negociaciones. Desde la DC creen que Provoste podría aprovechar la plataforma que le da la presidencia del Senado para seguir proyectando su carrera presidencial y esperan que Narváez, pese a los nuevos respaldos, no logre “prender” lo suficiente.

En tanto, la DC seguirá con la conducción de Frei hasta el 25 de julio, donde se espera pueda haber elecciones internas, pero antes tendrán el desafío de lograr imponerse en la segunda vuelta de las gobernaciones regionales. La disputa en la Metropolitana entre Claudio Orrego (DC) y Karina Oliva (Comunes) será una “batalla” relevante, dicen en el partido.

Ximena Rincón “en silencio”

En tanto, la noche de ayer la senadora Ximena Rincón envió un audio a sus camaradas en el que, según leyeron en la DC, ratificaba que por ahora su candidatura no estaba bajada. “Espero que la junta se pronuncie sobre mi puesta a disposición del cargo, porque ayer no se decidió nada”, dice la parlamentaria en su escueto mensaje.

Desde la mesa, en tanto, aseguraban que en la DC también entendían que la candidatura de Rincón estaba en “stand-by” a la espera de la próxima junta nacional, la que estaba originalmente fijada para este sábado. Sin embargo, la directiva DC definió cerca de las 8 de la noche cancelar esa reunión hasta nuevo aviso. “Esto está abierto”, dicen en la DC.

Desde el círculo de Rincón aseguran que la parlamentaria envió ese mensaje luego de que algunos adherentes le manifestaran su molestia tras la junta en que puso su cargo a disposición. “La candidatura de Ximena hoy está a disposición de la junta. Estamos atravesando una stuación muy difícil de la política”, dice el exministro y miembro del comando, Mariano Fernández.