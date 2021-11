De Tohá a Stingo: el apoyo transversal al llamado de unidad del progresismo antes de la primera vuelta

Retuits y likes de figuras de distintos sectores de la oposición recibió este martes una carta impulsada por la candidata al Senado por la Región Metropolitana Verónica Pardo (independiente-PL).

En la misiva, que va dirigida a los abanderados de la centroizquierda -Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y Marco Enríquez-Ominami-, la excandidata a la alcaldía de Providencia los invita a realizar un gesto de unidad antes de la primera vuelta.

El llamado de la candidata a la Cámara Alta -quien ya socializó que votará por la candidata de su pacto para la primera vuelta- fue valorado a través de Twitter, donde se publicó la carta, por figuras de Nuevo Pacto Social como Carolina Tohá (PPD), Laura Albornoz (ex DC), el diputado Pablo Vidal (Nuevo Trato) y el convencional Patricio Fernández (independiente-PL), pero también de parte de liderazgos del Frente Amplio, como el convencional Daniel Stingo. Asimismo, el jefe político del comando de la carta del pacto para La Moneda, Giorgio Jackson, interactuó con la publicación dándole un like.

“Quise escribirles porque me preocupa que el progresismo no pueda proyectar el deseo de transformación y permitamos un escenario político de grandes retrocesos. Hoy solo veo entre nosotras prejuicios, sospechas y arrogancia. Me doy cuenta de que no sacamos nada con pensar políticas públicas de futuro si nuestra forma de relacionarnos en lo humano y político sigue así de dañada (...). Este domingo viviremos la elección presidencial más importante de los últimos 50 años. Necesitamos tanto la audacia y sed transformadora de Apruebo Dignidad como la experiencia y aprendizajes de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría. Yo ya he transparentado mi posición electoral acerca de quien creo debe liderar este momento. Pero quiero insistir en recomponer nuestra humanidad política. Para mí no sobra ninguno de ustedes”, abre la misiva.

Y agrega: “Hagamos valer nuestro liderazgo y no dejemos que el sectarismo, el veto, la arrogancia o la funa que pretenden imponer otros sectores hablen por nosotros y nosotras. Necesitamos un gesto de unidad progresista ahora. El proceso constituyente nos lo exige”.

El esfuerzo se da justamente en momentos en que la opción de José Antonio Kast se ha afianzado, según distintas encuestas, y los pronósticos apuntan a un eventual balotaje entre el candidato del Frente Social Cristiano y Gabriel Boric.

“Chile no merece un nuevo gobierno de derecha, mucho menos uno de ultraderecha. Construir unidad entre las fuerzas opositoras es un desafío muy importante para lo que viene”, sostuvo el diputado Vidal al ser consultado sobre la invitación de Pardo.

Mientras que el convencional Fernández aseguró que esta señal “da en el clavo, porque existe una amplia ciudadanía que aspira a transformaciones importantes y así se demostró en el plebiscito y en las elecciones de mayo, pero que al mismo tiempo no toma partido por una secta al interior de este gran deseo, sino que quiere una construcción amplia, atenta a los riesgos, que le dé seguridad y garantías, que entiende que estamos en un nuevo ciclo y que no es posible una vuelta atrás. Y, por lo tanto, ya no se sostiene esta idea de los nuevos y los que estuvieron porque estamos en otro estadio”.

Contacto con presidenciables

Durante la jornada, además, Pardo tomó contacto con los comandos de Boric, Provoste y Enríquez-Ominami para que se sumaran al esfuerzo. “Efectivamente, estamos en conversaciones con los comandos, he tenido interacciones tanto con Gabriel como con el equipo de Yasna Provoste, Marco me pidió que fuera al final del día a juntarme con él. Estoy contenta, porque lo que ha ido pasando es que ha habido apoyos transversales”, explicó Pardo a La Tercera.

El generalísimo del comando de Provoste, Alejandro Goic, sin embargo, aseguró que “más que cartas o manifiestos de candidatos y candidatas es la hora de escuchar al pueblo. Escuchemos al pueblo este domingo, Yasna Provoste es la única que asegura la derrota de la ultraderecha de Kast. Por eso estoy seguro de que el pueblo en su sabiduría votará por Yasna Provoste, llevándola a la segunda vuelta para asegurar la derrota de la derecha, que es nuestro adversario principal”.