Diálogos cortados: Codelco alerta por efectos en su producción si se prolongan bloqueos a sus divisiones

Bloqueos en accesos de las divisiones de Codelco con barricadas y movilizaciones en las cercanías de la fundición de Ventanas fueron parte de los efectos de la paralización que convocó la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) -la mayor organización sindical de Codelco- por el cierre progresivo de la Fundición Ventanas que decidió el directorio de la cuprera estatal el viernes pasado, una medida que la mesa dirigida por Máximo Pacheco -ex ministro de Energía del segundo mandato gobierno de Michelle Bachelet- justificó con el objetivo de contribuir “al bien común de proteger el entorno de Puchuncaví y Quintero y la salud de sus habitantes”.

La tensión entre trabajadores y la empresa no hizo sino subir durante la jornada y la empresa acusó que una reunión programada durante la tarde en la región de Valparaíso entre el presidente ejecutivo (S) André Sougarret, y los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) no pudo realizarse por la inasistencia de estos últimos. “No llegaron. Espero, honestamente, que podamos reunirnos lo antes posible para avanzar hacia el camino del diálogo, la comprensión y los acuerdos”, expresó Sougarret, quien recordó que el mismo viernes explicó a los dirigentes sindicales de Ventanas las razones por las cuales el directorio resolvió iniciar el cese de operaciones de la fundición, algo que tardará al menos cinco años y que considera la reubicación de 348 empleados directos.

El mismo desaire protagonizaron los trabajadores de la FTC en otro intento por acercar posiciones. La ministra de Minería, Marcela Hernando, y su par de la Segpres, Giorgio Jackson, instalaron una mesa para discutir uno de los cambios legales necesarios para viabilizar el cierre: la modificación de la ley 19.993, que obliga a Codelco a fundir minerales de pequeños y medianos mineros en la División Ventanas. La FTC tampoco llegó. “El gobierno va a insistir y va a porfiar con el diálogo. Las puertas van a estar abiertas en las reuniones que tengamos”, dijo Jakcosn, quien renovó la invitación para este jueves y anunció cuatro mesas de trabajo: para discutir el cambio legal; otra con autoridades locales de la empresa y dirigencias de Ventanas; una tercera en Codelco para discutir el plan estratégico y la última, sobre Transición Justa en la zona de Nogales-Puchuncaví, liderada por el ministerio de Medio Ambiente.

El balance de las movilizaciones dejó también discrepancias sobre las efectos de la paralización en las operaciones de Codelco. Según divulgó en la mañana la Federación presidida por el dirigente Amador Pantoja, “las operaciones de Codelco se encuentran totalmente paralizadas (...) La paralización comenzó en la madrugada de este miércoles, con la detención de faenas a partir del turno A, en la divisiones Chuquicamata, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Salvador, Andina, Ventanas, El Teniente y la Casa Matriz de la Corporación”.

Por la tarde, la FTC acusó a Codelco de “debilitar la movilización” y “amedrentar a los trabajadores y trabajadoras”, exigiendo a los funcionarios ingresar a las faenas por medio de caminos no habilitados, “situación que pone en evidente riesgo la seguridad e integridad de las personas”. Por ello, la federación que agrupa a los 14 mil trabajadores de Codelco anunció que suspendían cualquier intento de diálogo con la administración. “Continuamos activamente con nuestro Paro Nacional”, indicó la FTC.

El análisis se contraponía a la visión de las autoridades. En la mañana, mientras anunciaba que el gobierno había autorizado a Codelco a reinvertir un 30% de sus utilidades anuales, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que “no hay paralización de faenas”, sí alteraciones en el acceso de los trabajadores, “pero el efecto que eso puede tener sobre los ingresos fiscales es relativamente menor”, dijo el ministro Marcel.

Lo mismo refrendó Codelco pasadas las 18 horas. “Actualmente, todas las divisiones de Codelco se encuentran operativas, acorde al plan de contingencia desarrollado por la empresa para esta situación”. La firma había preparado un plan de contingencia el martes en la noche, avisada del inicio de la paralización este miércoles a las 7 horas, y reforzó equipos en todas sus divisiones. En la tarde, trascendió que estaba despejado el acceso en Andina y El Teniente, las operaciones del Distrito Sur, no así en sus otras divisiones. “En estos momentos, los accesos a las divisiones del Distrito Norte se mantienen bloqueados por dirigentes sindicales”, reportó la empresa, que agregó otra advertencia.

“Si bien hasta ahora estas movilizaciones no han impactado la producción, de extenderse los bloqueos de las vías, la compañía deberá ajustar la operación según las dotaciones disponibles, con la consiguiente repercusión en la producción, el cumplimiento de las metas y, por tanto, en los dividendos para la empresa y los beneficios para las personas”, comunicó Codelco.

Minuta interna

El gobierno también ha intentado sumar apoyos a su causa y distribuyó a parlamentarios una minuta recordando que la fundición Ventanas nació en 1964 formada por Enami en una zona en la que no había otras actividades productivas y donde hoy hay 16 empresas.

“La fundición ha aumentado significativamente la capacidad de captura de gases, llegando al 95,6% Los espacios remanentes de mejora que permite su actual tecnología y equipos de 1964 son marginales, y requieren de importantes inversiones que no resuelven el problema, considerando la localización de la fundición”, dice el texto de seis páginas.

Por lo mismo, el gobierno afirma que, al contrario de lo que señalan los trabajadores, la inversión adicional de US$ 54 millones no resuelve el tema de fondo, ya que sólo permite cumplir una nueva restricción normativa establecida en el plan de prevención y descontaminación Atmosférica de 2019 para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. “Pero este esfuerzo —tal como ha quedado demostrado después de financiar US$ 156 millones en obras medioambientales—, no garantiza evitar nuevos episodios de emergencia, debido a la crisis socioambiental del polo industrial, el riesgo de nuevos peaks y las condiciones atmosféricas de esta zona saturada”, consignó el mismo documento.

“La fundición Ventanas ha operado hasta la fecha ajustada a los estándares ambientales y exigencias vigentes, cumpliendo cabalmente con la normativa chilena. Sin embargo, ello ya no resulta suficiente en el contexto socio ambiental del polo industrial instalado en la zona”, consignó el texto.

Lo mismo reiteró Máximo Pacheco, quien en CNN afirmó en la tarde que para capturar el 99,8% de los gases que emite una fundición -como las que han revisado en Hamburgo, Huelva, Japón o China-, se requieren inversiones mayores, cercanas a los US$ 1.000 millones. en la misma entrevista, Pacheco reiteró que la decisión que adoptó el directorio el viernes no fue fácil y que es algo que se ha estado retrasando 30 años. “Pocas veces en mi vida había tomado una decisión tan difícil como esta”, dijo.

“Información falsa”

La minuta, además, acusa que ha circulado bastante información falsa, entre otras cosas que el cierre de Ventanas tendrá impacto en pequeños y medianos mineros y que esto es el inicio de la privatización de las fundiciones. “Eso no es real, Codelco ha definido como estratégicas sus fundiciones y refinerías”, asegura la minuta que detalla que lo de Ventanas es una situacióne xcepcional, dada su ubicación.

Asimismo, contradijo que el cierre afecte a 5 mil personas. “La realidad es que son 350 trabajadores de Codelco y 390 asociados a empresas contratistas, retrucó.

Por último, afirmó que la refinería de Ventanas puede subsistir sin la fundición, ya que esta última unidad aporta solo el 16,7% de los productos que refinan. La refinería trata 361 mil toneladas métricas finas de ánodos de cobre que provienen de Caletones-El Teniente y otras 86 mil de Paipote-Enami.

Reinversión de utilidades

“Hoy es un día histórico para Codelco”, repitió durante el día su presidente, Máximo Pacheco, quien junto al titular de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcela Hernando, anunciaron que la empresa estatal podrá reinvertir anualmente 30% de sus utilidades, correspondientes a los ejercicios 2021 a 2024, en el financiamiento de su cartera de proyectos.

Se trata de un inédito cambio en la política de dividendos, que hasta ahora había consistido en que Codelco entregara 100% de sus utilidades a las arcas fiscales. Este plan de reinversión de utilidades permitirá a la compañía fortalecer su balance financiero, reduciendo la necesidad de incrementar la deuda, dijeron las autoridades. Una mejor gestión financiera de la empresa se traduciría en mayores aportes para el Estado a partir de proyectos medioambientalmente sustentables, agregaron.

Las utilidades de 2021 fueron US$ 1.943 millones, por lo que la medida implicará una reinversión de US$ 583 millones, detalló Marcel, quien agregó que la cifra correspondía además al 15% de las inversiones anuales de la estatal. Un ejercicio similar se realizaría en los siguientes tres años, tomando en cuenta las condiciones fiscales de cada ejercicio, de forma que el promedio de capitalización sea un 30% en el periodo señalado.

Marcela Hernando destacó la importancia de la cartera de inversiones de la estatal. “Los proyectos estructurales de Codelco permitirán al país seguir contando con los recursos del cobre por varias décadas más. El gobierno está comprometido con la principal empresa pública de Chile y esta decisión es una muestra de aquello”, resaltó.

“Esta política definida por el Estado de Chile para reinvertir 30% de nuestras utilidades anuales en la empresa es un hecho y un momento histórico. Es una demostración clara de la confianza y compromiso del gobierno del Presidente Boric con el rol de nuestra empresa y el aporte que hacemos al desarrollo del país y de sus regiones”, señaló el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien destacó que en los últimos años solo el segundo gobierno de Michelle Bachelet había adoptado una decisión similar.

El anuncio tiene especial relevancia para la empresa estatal cuya cartera de proyectos de inversión es la más importante de la industria minera a nivel mundial, con un monto que alcanza los US$ 40 mil millones para la década. Estas iniciativas apuntan a construir los proyectos estructurales que asegurarán una producción de cobre en torno a 1,7 millones de toneladas anuales por cerca de 50 años más. De esta forma, se prevé que para 2030, estos proyectos contribuirán con el 75% de la producción de Codelco.

El presidente del directorio destacó la relevancia de este hito para la sostenibilidad de la compañía. “Nos compromete a hacer aún mejor nuestro trabajo, ejecutar los importantes y enormes proyectos de inversión estructurales que tenemos en marcha y cuidar la robustez de nuestro balance financiero. Agradecemos de manera muy especial al ministro de Hacienda y a la ministra de Minería por esta gran noticia. Chile tiene hoy un Codelco más sólido y más potente”, indicó Pacheco.