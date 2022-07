Diputada Gael Yeomans (CS): “Deberíamos respaldar más como sector la capacidad de convocatoria del Presidente Boric”

Durante la noche del martes, los parlamentarios del Frente Amplio se reunieron con el Presidente Gabriel Boric y parte de los temas abordados fue el mayor diálogo entre la bancada “núcleo” del Jefe de Estado y el gobierno. Y es que luego de que Boric abrió sus cartas respecto de los escenarios posibles si triunfa la opción Rechazo (convocar a una nueva Convención Constitucional), la diputada de Convergencia Social -previo a a que se votara este miércoles el veto presidencial por el proyecto de infraestructura crítica, donde parlamentarios de su sector lo rechazaron, dejando en un escenario complejo al Ejecutivo-, Gael Yeomans hace una autocrítica a su conglomerado y llama a respaldar más al Mandatario.

¿Cómo leyeron desde Apruebo Dignidad el anuncio del Presidente Boric?

Lo primero, es algo que se veía venir, porque efectivamente había presión de que el Presidente se pronunciara sobre lo que iba a suceder el 5 de septiembre. Efectivamente, nosotros hemos planteado -y porque es la realidad- que existen dos opciones y cualquiera de las dos puede ganar, tanto el Apruebo como el Rechazo. Nosotros hemos marcado una postura como fuerza política, pero son las dos opciones las que están puestas sobre la papeleta y tienen consecuencias las dos opciones. Ahí hay un rol que como Jefe de Estado, no solamente por quienes estamos por una de las opciones, y en eso tiene que mostrar cuáles son las consecuencias. Su postura respecto a lo que va a suceder después es parte de su deber informativo, de un deber de transparentarle al país cuál es el camino que sigue, porque esto no termina el 4 de septiembre y eso es una realidad. No hay que ser tan sesgado y pensar en darlo “todo” en la campaña hasta el 4 de septiembre, lo que está muy bien y yo estoy en esa postura, pero el rol del Presidente es gobernar. Para eso se debe plantear con todas las cartas sobre la mesa las consecuencias y los caminos.

Los tomó por sorpresa, de todas formas.

Más bien, a mí me llamó la atención la reacción de nuestro mundo. En eso en particular, creo que nuestro Presidente es nuestro máximo liderazgo, el más cercano que tenemos nosotros, porque es la primera vez (como Frente Amplio) que ostentamos el Presidente de la República. Yo creo que en esto hay que mostrar mayor respaldo. Tenemos que tener claro que Gabriel Boric es el Presidente de todos los chilenos y chilenas, y lo segundo es que yo no veo la necesidad de marcar matices, diferencias o distancias cuando todos sabemos cuál es la opción personal del Presidente, que es el cambio constitucional, un proceso abierto por los chilenos. Hay que enmarcarse en que todas nuestras acciones puedan cumplir dos objetivos: las fuerzas progresistas tenemos que esforzarnos para que gane el Apruebo, pero también que les vaya bien al Presidente y al gobierno. Este es el gobierno donde tenemos la oportunidad de concretar transformaciones hacia el modelo. Hay que mirar el momento en el que estamos y el respaldo del Presidente es el respaldo hacia el proceso de transformaciones.

¿Hay una autocrítica en su sector?

Por cierto. Como coalición, primero, pensar lo que decimos públicamente, si es que realmente tenemos las distancias que estamos marcando. Respecto de las declaraciones del Presidente, yo no veo distancia, no veo diferenciación.

Pero se distancia de la idea de una tercera vía y cree que sus declaraciones perjudican al Apruebo...

Es que nosotros debemos fortalecer nuestras opciones. Lo que señala el Presidente el día viernes fortalecía, incluso, en la lectura que nosotros podríamos hacer, nuestra misma opción. No ver que hoy nos estamos jugando la unidad básica dentro del Frente Amplio, dentro de Apruebo Dignidad y de demostrar esa fortaleza hacia afuera, nos jugamos nuestras opciones dentro del proceso político. Hay otros que van a buscar nuestras divisiones, porque en eso ganan un punto. Y en ello, el Rechazo va a buscar eso.

Están en roles muy distintos, pero en 2019 el Presidente Boric firma de forma personal el acuerdo del 15N, y ahora nuevamente marcó la agenda con una postura que muchos han definido arriesgada. Con menos implicancias que la vez anterior, igual suscitó críticas en su sector. ¿Cómo ve ese tránsito político del Presidente, ahora en un rol más institucional?

La posición que marcó el día viernes responde a su rol de Presidente de la República. Dicho eso, me parece que sin duda, el salto que se ha pegado -y que es parte de la proyección que él tiene como liderazgo- no nos deja de sorprender la forma de salir frente a las coyunturas, en los momentos políticos. En ello veo un valor, porque demuestra apertura, la necesidad de hablarles a todos y a todas y no necesariamente a nuestro núcleo. Deberíamos respaldar más como sector la capacidad de convocatoria del Presidente Boric.

¿Cómo se desarrolló la reunión ayer?

Nos hacía falta un espacio de conversación después de todo lo que se ha vivido, estar en el gobierno, con esta bancada y el proceso que nos llevó hasta acá. Tener un espacio de diálogo y cuidarlo fue lo que más conversamos, para estar en unidad. Conversamos qué se espera del uno o del otro, entendiendo que somos todos parte de un mismo proyecto. Diferencias y discusiones más álgidas que no puedo dejar de decir que han sido complejas, no quita que tenemos proyecto común y que eso tiene sus dificultades. Pero hay un programa de transformación que defender, esas diferencias se pueden dejar a un lado.