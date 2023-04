Diputada Placencia (PC): “Ha faltado fuerza de parte del gobierno para hacer avanzar una agenda de seguridad”

A juicio de la diputada comunista Alejandra Placencia, la reforma presentada por La Moneda sobre Reglas de Uso de la Fuerza “va en la línea” de lo que han estado trabajando dentro del oficialismo y desde ya anticipa que “hay un buen pie para avanzar” con este proyecto.

Esta iniciativa establece normas y un protocolo para que los policías y militares puedan usar sus armamentos en situaciones extremas.

¿Qué no le gustó del proyecto o le gusta el texto?

Creo que hay cosas que se pueden ir ajustando. Por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas me parece que podríamos darle una vuelta más.

¿El Ministerio del Interior llega un poco tarde con esta propuesta?

Llega después de un año de gobierno a plantear una cuestión que es una deuda de muchos años. Es decir, acá no se ha querido nunca tocar la institución policial, porque hay una resistencia enorme de ciertos sectores políticos (la derecha) que no están disponibles a una modernización y a una profesionalización.

Pero si esta norma se hubiera conocido hace dos semanas, obviamente las votaciones de la Ley Nain-Retamal (que fijó un estatuto de legítima defensa para efectivos) también habrían sido distintas.

Acá se comprometieron los plazos establecidos en la mesa sobre infraestructura crítica, que era inicios de abril. Eso se cumplió. Lo que pasa es que la derecha presionó por adelantar este debate, aprovechando la terrible situación que vivimos con el asesinato de los carabineros. La Ley Nain-Retamal no es como ellos han dicho, el proyecto que genere un estatuto de protección a Carabineros. Nosotros decimos que la alternativa es esta. Una respuesta mucho más completa. Es una respuesta de Estado.

Pero en el juego político no es lo ideal que la oposición coloque los temas, sino el gobierno.

Sí, obviamente, y me parece que ha faltado fuerza de parte del gobierno para hacer avanzar una agenda de seguridad, que es bien transversal. La contingencia ha desdibujado un poco esa fortaleza. Tenemos que buscar una manera y, en esa disposición estamos, de colaborar para retomar esa ruta.

¿Y respecto de la agenda que se está construyendo, hay alguna línea roja para ustedes?

Hemos estado en disposición de conversar todos los temas. Cuando no hemos estado de acuerdo, lo hemos planteado de manera muy clara, no solapada. Para nosotros, como PC, no hay temas vetados. Nos hacemos cargo de todo lo que significa la discusión en este ámbito, pero sí, todo lo que ponga en riesgo el Estado de Derecho, todo aquello que ponga en riesgo la democracia, el respeto irrestricto a los DD.HH. es un piso mínimo, del que todos debiéramos partir. Lamentablemente, vemos que eso se transforma en una línea roja, porque hay gente que se atreve a ponerlo como una contradicción. No hay contradicción entre perseguir la delincuencia y el respeto irrestricto de la democracia y los derechos humanos.

¿Y la Ley Antiterrorista?

Nosotros dijimos que sí, que estábamos en disposición de discutirla. Nosotros no tenemos ningún tema vetado.

La ministra Tohá en una entrevista dijo que ustedes como otros del oficialismo tenían una suerte de trauma o desconfianza con Carabineros.

No tenemos ningún trauma en asumir todos los debates, pero también es cierto que hay que debatir qué tipo de instituciones policiales necesitamos. Los abusos policiales existieron, no son un invento del sector político que yo represento, están acreditados por los tribunales. El Estado de Chile violó derechos humanos a través de las policías. Por otra parte, los casos de corrupción son ampliamente conocidos.

La refundación se abandonó definitivamente. ¿O sigue pendiente la refundación de las policías?

Creo que el concepto más adecuado es reforma profunda.

Tratando de interpretarla, ¿no existe trauma ni desconfianza con la agenda de seguridad, propiamente tal, pero sí existiría una desconfianza con la institución misma?

No creo que la palabra sea desconfianza. Nosotros no partimos de la base de la desconfianza ni del trauma. Yo parto de la base de que mi responsabilidad es dotar al Estado de todas las herramientas que necesitan para garantizar la seguridad.

¿Hay un déficit en la relación de la izquierda y del Partido Comunista con Carabineros?

Es que a nosotros no nos corresponde tener relaciones con Carabineros como partido, porque las policías no son políticas.

Pero ¿hay una preocupación ahora del PC de tener gente, civiles, preparándose en temas de seguridad?

En nuestro partido no es una decisión nueva. Ahora en la actualidad, por supuesto que hay una decisión, porque de lo contrario no estaría en la Comisión de Seguridad. Y no es una decisión individual, sino que es una decisión partidaria, porque hemos identificado que el tema central para la ciudadanía es el tema de seguridad y tenemos la convicción de que nuestra mirada aporta.

Hace poco hubo una crítica de la presidenta del Partido Socialista a la alcaldesa Irací Hassler. ¿De quién es la responsabilidad del orden público y la seguridad en Santiago?

El orden público es del Ministerio del Interior siempre. Los municipios no tienen responsabilidad respecto de la seguridad en términos de persecución del delito o de la sanción penal. (La frase de la presidenta del PS) fue inoportuna... Entendiendo que todos tenemos opiniones, creo que fue (un comentario) desafortunado.