Diputado Alberto Undurraga y reforma previsional: “Debe buscarse un acuerdo respecto al 6%, pero sí están los votos para la separación de la industria”

Una agenda bastante apretada tiene por estos días el diputado Alberto Undurraga (DC), distribuyendo su tiempo principalmente entre la presidencia de la DC y de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia en la cual actualmente se discute la reforma previsional que ingresó el gobierno al Congreso.

Desde su rol como presidente de dicha comisión, dice que se ha preocupado de facilitar el diálogo entre los distintos sectores, así como de conversar con los parlamentarios de diversos partidos para poder construir un acuerdo en materia previsional. Algo que, en todo caso, aún se ve lejano, en momentos en que recién se inicia la discusión. Bajo este escenario, Undurraga acá plantea que “el gobierno tiene minoría en el Parlamento y tiene que actuar desde ese rol y poner más energía en lograr un acuerdo”.

Ese llamado no lo hace porque tenga una “mirada teórica de la importancia de los acuerdos, no lo hago solo mirando los números que hay hoy en la Cámara donde el gobierno es minoría, sino que lo hago porque he conversado con distintos parlamentarios de la comisión y creo que es el momento de entrar a esta nueva etapa de conversaciones para construir un acuerdo”.

Cree que los dos nudos principales están, primero, en el destino del 6% de cotización adicional, donde no ve que haya votos para la propuesta del Ejecutivo. El segundo, es respecto al modo en que se hará la separación de la industria de las AFP, esto es, que por un lado haya entidades gestionando la inversión de los fondos, pero que aparte haya un ente centralizando todas las funciones de soporte. Plantea que habría que buscar acuerdo solo respecto “al modo” en que se hará la separación, porque considera que sí estarían los votos en el Parlamento para dividir la industria.

El cronograma que definió Undurraga para tramitar esta iniciativa contempla votar la idea de legislar el proyecto en enero, para así despacharlo en junio en particular. Eso sí, el diputado es presidente de la Comisión de Trabajo solo hasta el 11 de marzo. “Después los ritmos los pondrá otro presidente de la Comisión”, advierte

¿Cree que efectivamente se puedan cumplir esos plazos?

-Creo que es necesario que la reforma de pensiones tenga plazos, porque esta es la tercera vez que se discute en la Cámara de Diputados. Las dos veces anteriores no tuvo los votos para ser aprobada. Tenemos que construir un acuerdo y en un plazo razonable. La parte de construir propuestas e indicaciones requiere más tiempo entre sesión y sesión, pero esta parte de escuchar a los invitados se puede hacer más rápido. Por eso espero que estemos trabajando a tres sesiones por semana.

Tal como está planteado actualmente el proyecto, ¿cree que tiene viabilidad para salir adelante?

-Para la votación en general debiera haber apoyo, porque se necesita una reforma de pensiones. Sin embargo, para la votación en particular y para abarcar los nudos principales, a mi juicio, se requiere un esfuerzo de acuerdo. Nosotros, la DC, compartimos las orientaciones que tiene el proyecto en ese sentido. Tiene solidaridad dentro del sistema de contribuciones, lo cual nos parece importante. Tiene un financiamiento tripartito que es gradual, con ello, afecta menos el empleo y a las pymes. Eso también para nosotros es importante. Tercero, recordemos que el programa de gobierno no contemplaba la libertad de elección en el componente individual, y resulta que en el trabajo prelegislativo el gobierno acogió este punto nuestro: libertad de elección en el componente individual y la separación de la industria entre la parte de administración y soporte, con la parte de inversión. Nosotros compartimos esas orientaciones. Sin embargo, nuestros equipos técnicos tienen algunas dudas respecto a los números y proyecciones que presenta el gobierno.

¿Por ejemplo?

-El gobierno señala que con este proyecto va a aumentar el empleo formal. Lo que nos interesa es el efecto del empleo en general, porque naturalmente que si la conclusión del gobierno es que con un 6% de cotización adicional aumenta el empleo... Entonces habría que subir la cotización en 8%, 15% o 20% para que no haya desempleo. Y eso nos lleva a una conclusión absurda. En ese sentido, nuestros equipos técnicos nos han manifestado dudas con respecto a las proyecciones del gobierno y el efecto en el empleo es una de las dudas que queremos revisar.

¿Cuál es ese equipo técnico?

-De hecho, este martes tenemos convocada una reunión de nuestro equipo, donde están Alejandra Kraus, Hugo Cifuentes, Cristóbal Huneeus, Marigen Hornkohl, Luis Eduardo Thayer, Mario Radrigán, Joaquín Rodríguez y el Frente de Trabajadores de la DC. Es un equipo de siete personas que convocamos para esto y venimos trabajando desde hace tiempo.

Dice que debiera haber apoyo para la votación en general. ¿Y para la en particular?

-El gobierno está en minoría en el Parlamento y tiene que actuar desde ese rol. Por lo tanto, tiene que poner más energía en buscar un acuerdo, que solamente en defender el mérito de su propuesta. Por supuesto, todo gobierno tiene que partir defendiendo el mérito de su propuesta, pero tiene que poner más energía en buscar un acuerdo, porque nos guste o no, creo que no están los votos para el 6% extra de la forma como lo propone el gobierno y eso es bueno sincerarlo para buscar un acuerdo. Esto mismo le pasó al gobierno del presidente Piñera, que lo tenía en el otro sentido, era todo individual, y tampoco estaban los votos. Entonces, debe buscarse un acuerdo respecto al 6%, pero creo que sí están los votos para la separación de la industria.

30 de Noviembre del 2022 Retrato al diputado Alberto Undurraga en su oficina del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

¿Están los votos para aprobar la separación de la industria tal como está planteada en el proyecto, con un ente estatal centralizando todas las funciones?

-No necesariamente. Eso será materia de discusión. Puede ser un ente estatal, o bien licitar esas funciones para que también haya un ente privado, etcétera. Pero en lo que veo que hay ánimo mayoritario es en separar la industria, que sea distinta la administración que la inversión. Toda la defensa que hacen las AFP tiene que ver con su rol en cuanto a inversores. Y el proyecto contempla que haya gestores privados en la inversión, donde las mismas AFP pueden convertirse y ser parte. Por lo tanto, eso continúa, pero es en administración, soporte, recaudación, atención de público y pago de las pensiones donde a nuestro juicio debe ser realizado por un ente distinto a quien hace la inversión. Y a nuestro juicio, tiene que ser un ente global para todo el país. En ese sentido, creemos que sí están los votos para aprobar la separación de la industria, pero si va a ser un ente público o se va a licitar ese servicio, o parte de este servicio, es parte de la discusión que vamos a dar en particular. Creo que esos son los dos nudos principales.

¿Ve que hasta ahora el gobierno no ha puesto énfasis ahí?

-Al gobierno le falta dar un segundo paso. Antes del plebiscito no tenían conversación con la derecha. Después del plebiscito, hicieron una ronda para explicar el proyecto. Lo que corresponde ahora es iniciar rondas para llegar a un acuerdo. Sin acuerdo, este proyecto no va a avanzar en el Congreso. Y eso es tremendamente importante tenerlo claro y es importante que lo tenga claro el mismo gobierno. Este tipo de proyectos no se puede aprobar por un voto.

¿Ve que desde los sectores de derecha habría disposición para respaldar una separación de la industria?

-He visto a parlamentarios del Partido de la Gente y algunos parlamentarios de derecha que están abiertos a la separación de la industria, en la medida que se garantice que los distintos actores, con los distintos roles, tengan la eficiencia y la eficacia necesaria para que funcione un sistema de pensiones. Eso lo he visto en las conversaciones más de análisis que se realizan.

Pero no necesariamente eso significa un apoyo para que sea un ente estatal el que lo haga.

-No necesariamente, pero creo que el principio de fondo es la separación de la industria, porque trae ventajas para el sistema de pensiones y trae ventajas para el afiliado, porque por las economías de escala se ahorra y hay más recursos.

¿Considera que hay ambiente y disposición para poder llegar a un acuerdo esta vez?

-Desde lo racional, hay convicción de que la única forma de avanzar es con acuerdo. Eso es lo racional. Sin embargo, el clima de interpelación cruzada, tanto de la UDI como del Frente Amplio, no ayuda.

¿Qué falta para poder concretar acciones efectivas en ese sentido?

-He hablado con parlamentarios de los distintos sectores y están dispuestos a sentarse en una mesa de trabajo para analizar posibilidades, pero el esfuerzo central tiene que hacerlo el gobierno.

Desde Chile Vamos plantean que el 6% vaya íntegro a cuentas individuales y el gobierno propone 6% íntegro al fondo común. ¿Su postura cuál es?

-Lo que propone el gobierno, que es una solución intermedia, me parece que es interesante, toda vez que va íntegro al Seguro Social, sin embargo, el 70% de eso es para las pensiones individuales...

Eso es lo que se anota en la cuenta nocional, pero igualmente todo el 6% se destina al fondo común.

-Claro. El gobierno propone una postura intermedia que a mí me parece que puede ser una salida intermedia. Ahora, otra salida intermedia, también posible, es que un porcentaje vaya a las cuentas individuales. Creo que lo central de un acuerdo es que exista solidaridad. Por lo tanto, una parte tiene que ir al fondo solidario. Si es el 6% o menos, creo que no es lo relevante, lo podemos conversar y tenemos que acordarlo en el Parlamento. Eso y que haya separación de la industria me parece que son dos cosas claves. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo de manera tal que se apruebe.