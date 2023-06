Diputado Jaime Sáez y llamado de Boric a formar un partido único: “La forma de plantearlo no fue la más adecuada, esto tiene que ser un proceso de deliberación de las bases”

“Les invito, compañeros y compañeras, a este cuarto y ojalá último aniversario del partido Convergencia Social, estoy adelantando, a que pensemos en grande”, expresó el sábado el Presidente Gabriel Boric, haciendo alusión a la idea de que el Frente Amplio avance hacia un partido único.

El planteamiento del Mandatario, en todo caso, no es nuevo sino de hace varios meses. Sin embargo, no convence a sectores del conglomerado, sobre todo, en Revolución Democrática (RD), colectividad que en marzo realizó un congreso, el cual decidió dejar para más adelante ese debate. Los dichos de Boric, de hecho, generaron inquietud en militantes de ese partido y así lo reconoce, en esta entrevista, el diputado Jaime Sáez.

RD sacó el domingo una declaración a raíz de los dichos del Presidente Boric sobre avanzar hacia un partido único. ¿No les pareció el emplazamiento?

Creo que la forma de plantearlo no fue la más adecuada. Es un debate importante y que nos encamina a un dilema que es muy grande. Nosotros hemos construido el partido en base a muchísimo esfuerzo, hemos tenido que juntar las firmas en las calles. En el caso de RD, a diferencia de lo que ocurre hoy día de las tramitaciones electrónicas, nosotros tuvimos que hacerlo con papel y nos costó muchísimo. Y tenemos un partido que es sólido institucionalmente. Tuvimos un congreso estratégico en el mes de marzo donde una de las conclusiones más importantes fue el fortalecimiento del Frente Amplio como proyecto político y como una decisión de mediano plazo, eventualmente, la viabilidad de formar un solo partido. Nosotros estamos disponibles para aquello, pero esto tiene que ser producto de la deliberación de nuestras bases militantes, no solo de RD, sino de los partidos y movimientos.

¿Es algo viable, pero no una discusión que quieran dar ahora?

Es que nosotros no podemos marcar los tiempos de los otros partidos. Nosotros vimos esta discusión en el mes de marzo, en la máxima instancia de nuestro partido, que es un congreso y eso fue lo que resolvimos. Si los otros partidos intentan avanzar con eso ahora, nosotros indudablemente tendremos que discutirlo (...). Probablemente es una de las discusiones más importantes de nuestra joven historia y, por lo tanto, no es algo que podamos tomar de manera liviana. Y la idea de confluir en un solo instrumento orgánico, es para que sea un partido sólido, fuerte social y políticamente y no simplemente una pegatina de siglas que no tenga unidad política.

Usted dice que no le gustó la forma en que el Presidente abordó este tema. ¿Cómo debió haber sido?

Esta no es una decisión que se pueda adoptar de arriba hacia abajo. Para que cuaje necesariamente tiene que ser al revés: de abajo hacia arriba. Y, en ese sentido, me pareció un poco liviano la forma en que se planteó ese día y es un tema que requiere la máxima seriedad y encuentro excelente que el Presidente tenga una posición al respecto (...). Me parece bien que el Presidente quiera marcar una línea, pero hay maneras de hacer eso de una forma que sea un poco más conducente.

¿Se equivocó, entonces, el Presidente?

No entraría a catalogar si se equivocó o no, sino que es algo que se puede mejorar (...). Lo del Presidente fue una cuestión más de forma, que generó ruido en la interna y hay entender que esto es un proceso que tiene ser de deliberación de nuestras bases militantes y no impuesto por las cúpulas.

¿La militancia de base reclamó?

Se comentó en todos los grupos de WhatsApp y la directiva nacional tuvo que emitir una declaración.

¿De qué depende confluir hacia un mismo partido?

Depende de hartos factores. Los tiempos también son los que dictamina el Servicio Electoral, si es que queremos que eventualmente pueda ser posible de cara a las próximas elecciones parlamentarias. Entonces, son esas cuestiones las que condicionan también el debate. Y las otras consideraciones son más políticas.

¿Cómo cuáles?

Hay consideraciones identitarias, por cierto, que para nadie es fácil bajarle la cortina, en el caso nuestro, llevamos más de 10 años construyendo este proyecto político. Partimos siendo nada y nadie nos ha regalado nada de lo que tenemos, entonces no es una cuestión sencilla. Aunque nosotros también entendemos que nuestra responsabilidad es con Chile, la democracia y con nuestro proyecto histórico que no se agota con un solo partido.

¿Pero cree que ambos partidos representan proyectos políticos muy distintos?

No, yo creo que representamos un mismo proyecto político (...). Por eso también entendemos que este es un debate que es válido y que ya está instalado. Podemos tener diferencias, pero en lo medular tenemos un nivel de concordancia que permite tener un solo proyecto político.

El Presidente dio sentido de inmediatez al debate al decir que quizás era el último año de Convergencia Social. ¿Cómo toman eso?

Yo lo tomo como alguien que entiende el cronograma electoral. Y si queremos que esto sea posible para las próximas elecciones parlamentarias, evidentemente esos son más o menos los tiempos que hay que manejar. De lo contrario, significa que podemos dar un debate más reposado y a largo plazo. Pero significa también asumir que el escenario electoral es desfavorable. No solo hay una confluencia que es política y electoral, sino que también hay una cuestión práctica de entender de cómo se está comportando el electorado, cómo funciona con el voto obligatorio y también lo complejo que es para este gobierno y para cualquier gobierno enfrentar un escenario de alta fragmentación en el Parlamento. Y yo creo que, en ese sentido, ir confluyendo hacia un sentido mayoritario contribuye a la estabilidad democrática de Chile. Y esa es una consideración bien de fondo. Los tiempos que marca el Presidente están bastante alineados con los tiempos electorales.

¿Cuán necesario es avanzar hacia un partido único si es que se establece el umbral del 5% para las colectividades, que se está discutiendo en el marco de la nueva Constitución?

Eso es otro ingrediente más que hay que considerar en la eventualidad de que este proyecto constitucional sea aprobado por la ciudadanía.