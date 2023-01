Chile Vamos pide mínimos para avanzar en reforma previsional, pero gobierno se niega a negociar antes de primera votación

“Una reforma previsional que escuche a los chilenos y aumente pensiones con sustentabilidad en el tiempo”. Así se titula una carta que entregaron este lunes los diputados de Chile Vamos que integran la Comisión de Trabajo al gobierno.

Ello, en un contexto en que el Ejecutivo espera que la reforma previsional se vote en general este miércoles en dicha instancia, donde si bien ya cuentan con los votos para que se apruebe la idea de legislar, lo cierto es que hasta ahora no hay unanimidad. Por eso tampoco está claro que se concrete la votación esta semana, donde será el presidente de la Comisión, Alberto Undurraga (DC), quien termine de definir el asunto.

En la carta que entregaron los diputados a la ministra Jara, hacen sus primeras propuestas concretas para la reforma previsional, fijando una dura posición y planteando seis pilares básicos o mínimos que creen que se deberían incorporar para avanzar en la reforma, porque a su juicio, “este proyecto debe reorientarse”, menciona la misiva.

A partir de ello solicitan al gobierno, “en forma previa a cualquier votación del actual proyecto, comprometer e ingresar las indicaciones necesarias que contemplen los puntos anteriores, además de toda la información y datos requeridos por los institutos y universidades. La reforma a nuestro sistema de pensiones no avanzará de espalda al diálogo ni menos con imposiciones contrarias al sentir mayoritario de los ciudadanos. Estamos disponibles, para sentarnos cuanto antes a retomar las conversaciones en la búsqueda de posibles acuerdos que conciten un apoyo mayoritario en el Congreso”, dice la carta.

Lo mismo expresaron verbalmente los diputados de Chile Vamos en una reunión que sostuvieron este lunes con la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde pidieron dejar la votación en general para después del receso legislativo de febrero, para así llegar a acuerdos antes de votar.

Sin embargo, a la salida del encuentro, los parlamentarios informaron que el Ejecutivo no accedió a dicha petición, por lo que anunciaron que votarán en contra de la idea de legislar.

Tras la cita que se finalizó cerca de las 21 horas, el diputado Frank Sauerbaum (RN) destacó la voluntad del Ejecutivo de recibir el documento y estudiarlo para reunirse nuevamente, pero dijo que “nosotros hubiésemos esperado mayor flexibilidad del gobierno para no haber votado en general el día miércoles, porque eso nos obliga a votar en contra de una reforma que, como está hoy día, no nos satisface (...) Esperamos que después de la votación en general, en particular podamos hacer los cambios”.

La diputada Ximena Ossandón (RN) comentó que fue “una reunión en muy buen tono, pero lamentablemente no llegamos a lo que nosotros queríamos, que era que votáramos a finales de marzo para llegar con algo más consensuado”. El diputado Cristian Labbé (UDI) agradeció haber podido tener la reunión, pero dijo que “el gobierno no fue capaz de generar un gesto”.

Los mínimos

El primer pilar que plantea la carta de Chile Vamos, es que “el ahorro previsional es y debe seguir siendo de propiedad del trabajador, reafirmando el anhelo de los trabajadores respecto a que la cotización de cada afiliado se debe destinar a sus cuentas individuales y no a un registro confuso como son las cuentas nocionales”.

El segundo pilar dice que “los trabajadores tienen derecho a elegir el administrador e inversor de sus fondos de pensiones, y no que por defecto sea el Estado el que asuma ese rol”.

El tercer punto estipula que “la reforma al sistema de pensiones también requiere más y mejor competencia, y no un monopolio estatal en las funciones de administración del servicio. Más alternativas donde elegir permite asegurar una mayor calidad en el servicio, potenciar la eficiencia con innovación, disminuir los costos del sistema y obtener mejores rentabilidades que se traducen en mejores pensiones”.

Como cuarto punto, los diputados de Chile Vamos aseguran que “la PGU es uno de los avances más significativos y concretos en el aumento de las pensiones, resolviendo las urgencias en las pensiones más bajas y aumentando la solidaridad financiada con impuestos. Somos partidarios de fortalecer la PGU y mejorarla introduciendo beneficios diferenciados que ayuden a corregir brechas de género para las mujeres e introducir mecanismos de incentivos que premien la regularidad en la cotización. Para no retrasar la entrega de este aumento a las actuales pensionados, el gobierno debe separar la tramitación de los proyectos avanzado desde ya por cuerda separada en las mejoras y aumentos de la PGU mientras en paralelo se analizan las reformas estructuras al sistema de pensiones”.

En quinto lugar, creen que hay que “perfeccionar los estándares de transparencia y competencia en el sistema, sin debilitar el giro único en las inversiones”. El sexto y último punto habla de “aumentar sustancialmente los recursos públicos y privados destinados a la educación previsional y financiera que el actual proyecto no contempla”.