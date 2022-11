Directora de InvestChile: “Después del plebiscito, los inversionistas extranjeros preguntan menos sobre el tema constitucional”

La economista Karla Flores dice ser una convencida en los beneficios que tiene la inversión extranjera en la vida cotidiana de las personas. Por lo mismo, cuenta a Pulso que aceptó la propuesta del Presidente Gabriel Boric de hacerse cargo de la dirección de InvestChile. La decisión implicó dejar su puesto como consultora del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y, a pesar de la sobre carga laboral debido a los preparativos del VI Foro Internacional InvestChile 2022, está satisfecha por el trabajo realizado.

La jefa de la agencia dependiente del Ministerio de Economía -nombrada en una de las denominadas “balas de plata” del mandatario- explica que los inversionistas extranjeros han disminuido las preguntas en relación a la discusión por una nueva Constitución, luego del último plebiscito.

También cuenta que el gobierno ha dado pruebas concretas de la importancia que le asigna a la inversión extranjera. A modo de ejemplo cuenta que a contar del 15 de noviembre Chile contará con dos oficinas de InvestChile en Estados Unidos y Alemania.

Durante estos días, dice que ha tenido una agenda intensa. Hace unos días acompañó a los ejecutivos de Mercado Libre a cortar la cinta del centro de distribución más grande del país y este lunes estará presente en la apertura del de un centro de I+D de Nestlé y luego viajará a Ñuble para inaugurar una fábrica de Bimbo.

¿Cómo se podrían incentivar las inversiones extranjeras?

Todos entendemos que el panorama es complejo a nivel global. Hace poco salieron las cifras de la OCDE y la torta de inversiones globales al segundo trimestre cayó un 22%. Todo el mundo está avisado y sabe que esta cosa se viene dura. El escenario es difícil y la idea es suavizarlo lo más posible. Entonces, se inició un despliegue coordinado del Gobierno para conversar directamente con las casas matrices de las empresas. En el Plan Invitamos de Chile vienen hartas medidas como un fondo de créditos tributario por US$500 millones.

El 15 de noviembre empiezan a funcionar dos oficinas de InvestChile en el exterior. Una estará en Berlín y la otra en Washington. Vamos a tener un especialista en inversiones para reducir las brechas de información con las matrices de las empresas.

¿Cómo ven hoy los inversionistas extranjeros a Chile?

Los inversionistas extranjeros destacan a Chile, porque tiene oportunidades que son clave en el momento que está viviendo el mundo. Además que Chile ha sabido de manera sistemática resolver sus inconvenientes de manera institucional. Hubo una crisis social en 2019, pero la supimos abordar y deberíamos sentirnos orgullosos todos de izquierda a derecha de que logramos salir de esto de una manera institucional. Hubo un trabajo. Se hizo un plebiscito de salida y se respetó la votación. No hubo desmanes y hoy seguimos abordándolo de una manera institucional. Esta es una muestra de que el país no se incendió y que tenemos una gran fortaleza.

¿Cuáles son las dudas que le han manifestado?

No he visto llegar a los inversionistas preocupados. La gran mayoría viene con dudas como cuáles serán las ayudas del Estado para la industria del hidrógeno verde y cuáles serán los anuncios en la política nacional del litio. Otros, ligados a sectores de tecnología, consultan sobre cómo viene el despliegue del 5G. También preguntan sobre cómo funcionará el crédito tributario de los US$500 millones; cuáles serán los criterios de evaluación y cuándo saldrán las bases. Igualmente preguntan por temas generales, como cuánto tiempo cree que se demoraría la tramitación de la reforma tributaria, pero en general las preguntas son específicas.

¿Ellos preguntan por la contingencia o por el giro económico del gobierno?

En general hacen preguntas técnicas.

¿Han disminuido las preguntas por el debate constitucional luego del plebiscito?

Después del plebiscito los inversionistas extranjeros preguntan menos sobre el tema constitucional. Más bien han expresado comentarios de admiración por el respeto de los resultados y por la conducción del proceso. Preguntan igualmente por cómo sigue esto y les explicamos que ahora el proceso sigue con una discusión en el parlamento.

¿A los inversionistas extranjeros les generó tranquilidad que se haya cerrado ese proceso con un rechazo tan amplio?

Jamás se han expresado respecto de eso. No se han expresado si era mejor o peor el rechazo o el apruebo. No hubo ningún juicio de valor. Lo único que han expresado respecto del resultado del plebiscito es que reafirman su opinión sobre la fortaleza institucional de Chile, pero no vienen a hacer apreciaciones políticas.

¿A cuánto asciende el listado de proyectos de inversión extranjera en Chile?

Al cierre de octubre de 2022, la cartera de InvestChile asciende a US$24.998 millones y cuenta con 17.000 empleos asociados. Son casi 400 proyectos que estamos manejando. El sector de infraestructura digital y la economía del conocimiento genera casi 9.000 empleos. También tenemos proyectos en energía, alimentos funcionales, minería y tecnología.

Los montos de los proyectos en pre inversión han aumentado bastante. Los proyectos que están en lista corta han subido al menos 15%. En octubre de 2021 teníamos US$4.700 millones en etapa de pre inversión. Hoy tenemos US$7.000 millones.

En la etapa de landing, que es cuando el inversionista extranjero se decidió finalmente por Chile frente a otros mercados, el año pasado teníamos 54 proyectos por US$5.200 millones con 1.700 empleos. Este año tenemos 58 proyectos por US$9.000 millones y 3.400 empleos.

Si comparamos el monto total con igual periodo del año pasado no tenemos grandes variaciones, porque no hemos tenido una caída en la cartera.

¿Por qué cree que ocurre esto?

Chile tiene sectores que son demasiado imprescindibles o claves para el cambio climático. Y eso ha sido gravitante, ya que a pesar de que en otras economías caen los montos de inversión, los flujos vinculados con la descarbonización siguen presente porque es una necesidad apremiante. El interés por los temas de hidrógeno verde está más fuerte que nunca.