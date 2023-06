Donald Trump se declara inocente en caso de documentos clasificados

Donald Trump se declaró inocente de los cargos de retener y compartir ilegalmente documentos clasificados de seguridad nacional después de dejar la Casa Blanca, iniciando la siguiente fase del caso penal federal sin precedentes contra un expresidente estadounidense.

Bulliciosas multitudes de simpatizantes y detractores de Trump se reunieron frente al tribunal federal de Wilkie D. Ferguson Jr. de Miami el martes para su primera aparición allí desde que un gran jurado emitió una acusación de 37 cargos que ya está dando forma a la carrera presidencial de 2024.

Trump, el favorito para la nominación republicana, se declaró inocente de todos los cargos, que incluyen siete cargos diferentes, incluida la retención deliberada de información de defensa nacional, retención de un registro, declaraciones falsas y conspiración para obstruir la justicia. Todos se relacionan con su manejo de documentos en su centro vacacional de Mar-a-Lago, aproximadamente a 112 kilómetros al norte del juzgado.

“Su señoría, ciertamente nos declaramos inocentes”, dijo el abogado de Trump, Todd Blanche, en la corte al juez magistrado Jonathan Goodman.

Trump, que cumple 77 años el miércoles, se sentó en silencio durante la audiencia con semblante pétreo y brazos cruzados. Después de la audiencia de una hora, frunció los labios y el ceño profundamente antes de mirar a los reporteros y marcharse.

El asistente actual y exayudante de cámara de Trump, Walt Nauta, fue acusado junto con el expresidente de cinco de los cargos, así como de un cargo de declaraciones falsas. Nauta, quien se fue a trabajar a Mar-a-Lago después de la Casa Blanca, no se declaró culpable durante la misma comparecencia ante el tribunal porque no tiene un abogado local. Pero al abogado de otro estado de Nauta, Stanley Woodward, se le concedió una prórroga de dos semanas para contratar a un abogado local. Después de la comparecencia del martes, Nauta no está obligado a comparecer para su lectura de cargos, que está programada para el 27 de junio, con el juez magistrado jefe Edwin G. Torres.

Los fiscales no buscaron ninguna restricción a los viajes o la posesión de armas de fuego. Goodman permitió que Trump y Nauta permanecieran libres con varias condiciones, entre ellas que no tengan comunicación entre ellos o con una lista de personas que el gobierno identifica como testigos del caso.

Eso podría ser un desafío. Si bien los fiscales aún no han detallado a quién podrían llamar en ningún juicio, muchos de los testigos que presentan ante el gran jurado son ayudantes, abogados y socios de Trump.

El expresidente Donald Trump ora con el pastor Mario Bramnick, tercero desde la derecha, y otros en el restaurante Versailles, el 13 de junio de 2023, en Miami. Foto: AP

Tanto Trump como Nauta tuvieron que firmar fianzas. Mientras Nauta firmaba la suya, Trump parpadeó lentamente y apretó la mandíbula.

La comparecencia de Trump fue el evento principal en 24 horas ricamente coreografiadas de atención de los medios después de que llegó el lunes por la noche a su campo de golf Trump National Doral. Helicópteros de los medios siguieron su caravana el martes por la tarde mientras atravesaba Miami, y después de su comparecencia ante el tribunal, reapareció para detenerse en un famoso restaurante cubano para tomarse selfies. La atención se mantuvo en el expresidente mientras lo llevaban al aeropuerto para la cobertura televisiva en vivo de su avión con el emblema de Trump que se dirigía a Nueva Jersey.

La acusación es la primera que emana de la investigación del fiscal especial Jack Smith, quien se sentó en la primera fila de la sala del tribunal el martes.

Los fiscales federales dieron a conocer el viernes una acusación detallada de 49 páginas, que incluye fotografías en color, alegando que el expresidente retuvo documentos a los que sabía que no debería haber tenido acceso, los compartió con otros y ordenó a su personal que lo ayudara a evadir los esfuerzos de las autoridades para recuperarlos. Exfiscales han dicho que el gobierno ha compilado un caso convincente, y el exfiscal general de Trump, William Barr, lo calificó de “muy, muy condenatorio”.

Trump programó comentarios el martes por la noche desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Ha negado haber actuado mal y utilizó la acusación para buscar contribuciones de campaña. Ha descrito la acusación como un esfuerzo políticamente motivado para socavarlo a él y a su candidatura presidencial, y algunos de sus aliados han pedido venganza.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre se negó a comentar sobre cuestiones relacionadas con el caso legal más reciente de Trump, incluso si el Presidente Joe Biden había leído la acusación contra su rival de 2020, si estaba sorprendido por la reacción republicana a los cargos o si podría considerar perdonar a Trump.

Cuando se le preguntó si Biden tuvo algún papel o influencia en el caso federal contra Trump, Jean-Pierre dijo: “En absoluto. Él no estuvo involucrado”.

En Miami, los partidarios de Trump Kevin Pridemore y su esposa, Heather Pridemore, de Fort Myers, Florida, se pararon afuera del juzgado mientras se filtraban noticias sobre la declaración de culpabilidad de Trump.

Personas se manifiestan frente al Palacio de Justicia Wilkie D. Ferguson Jr., el 13 de junio de 2023, en Miami. Foto: AP

“Sabíamos que habría un gran apoyo público, pero no pensamos que sería tan grande”, afirmó, sosteniendo un cartel que decía “Trump tenía razón”. “No estamos diciendo que el presidente Trump esté por encima de la ley, pero después de que Hillary hizo lo que hizo y Biden hizo lo que hizo, no podemos tener un sistema de justicia de dos niveles”.

No muy lejos, Gregg Donovan expresó su alivio por la comparecencia de Trump y dijo que esperaba que ganara las elecciones. Donovan, quien se hace llamar el Embajador de Hollywood, se paró con un cartel azul de Trump 2024, un sombrero de copa negro con la foto de Trump en el frente y una cadena de oro alrededor de su cuello con un cartel que decía: “En Trump confiamos”. Llamó a la acusación de Trump “lo peor para el Partido Republicano desde el asesinato del presidente Lincoln”.

Más temprano ese día, Scott Linnen, residente de Miami y votante de Biden, se pronunció en contra de los manifestantes pro-Trump y dijo: “Biden no intentó derrocar al gobierno, como ustedes”.

“Tenía que venir aquí hoy para este caso de los documentos solo como una afirmación de que nos estamos moviendo, aunque a paso de tortuga, en la dirección correcta… hacia la justicia”, dijo.

El ambiente era a veces tenso el martes fuera del juzgado, donde los manifestantes intercambiaron cánticos profanos y en un momento se vio a autoridades con chalecos antibombas cerca del edificio.

Fue la segunda vez que Trump comparece ante un tribunal como acusado desde que perdió la presidencia. Fue procesado en abril por cargos derivados de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre su papel en un pago de dinero secreto realizado durante el tramo final de las elecciones de 2016 a una estrella porno que alegó que tuvo una aventura con él. Se declaró inocente.

Una fiscal en Georgia ha dicho que planea presentar cargos penales relacionados con los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular los resultados de las elecciones de 2020 allí. El fiscal especial también está investigando el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus partidarios. Trump ha negado haber actuado mal en esos asuntos.

A Trump le tomaron las huellas dactilares digitalmente durante su registro en Miami, pero no fue fotografiado para una foto policial ni lo esposaron.

El expresidente Donald Trump, centro, flanqueado por sus abogados defensores, firma su fianza en un tribunal federal, el 13 de junio de 2023, en Miami. Foto: AP

Apenas unas horas antes de la audiencia, el abogado Christopher Kise, con sede en Florida, dijo formalmente que estaría entre los abogados que representarían a Trump en el caso.

Los asociados de Trump han pasado semanas hablando con los principales abogados defensores penales en el sur de Florida, varios de los cuales los rechazaron, según personas familiarizadas con el asunto.

Parte de la vacilación, dijeron algunas personas, es el historial de Trump con sus propios abogados, quienes a veces terminan en problemas en relación con su trabajo para Trump, o se ven obligados a servir como testigos en su contra. El expresidente también tiene fama de no siempre pagar sus cuentas, incluidas las cuentas legales.

En el sur de Florida, las reglas judiciales dictan que una vez que un abogado defensor ha comparecido ante el tribunal en nombre de un acusado que ha sido procesado, el abogado no puede retirarse del caso si un cliente deja de pagarle, una obligación que Kise destacó en letras mayúsculas en su presentación del martes.

En una presentación separada, Kise, quien se unió al equipo legal de Trump a fines del año pasado, también solicitó a la corte que permita que Blanche, un exfiscal federal que defiende al expresidente contra los cargos penales de Manhattan, represente a Trump en el caso de los documentos.

El caso de Trump ha sido asignado a la jueza federal de distrito Aileen Cannon, a quien designó para el tribunal federal de primera instancia en el sur de Florida en 2020. Cannon presidió previamente una demanda que el expresidente presentó el año pasado objetando la búsqueda de Mar- a-Lago.

Cannon accedió a la solicitud de Trump de nombrar un árbitro externo, conocido como maestro especial, para revisar los documentos incautados de la residencia y el complejo privado del expresidente. Posteriormente, un panel de la corte de apelaciones revocó su decisión y disolvió el proceso de revisión, diciendo que no había justificación para tratar a Trump de manera diferente a cualquier otro objetivo de una orden de allanamiento.

Cannon fue asignada al azar al enjuiciamiento penal de Trump, dijeron personas familiarizadas con el asunto.