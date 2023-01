Eduardo Durán (RN) y su abstención en favor de Jackson: “El llamado final para él es que esté a la altura de un ministro de Estado”

A sólo horas de que la acusación constitucional en contra del ministro Jackson se cayera en la Cámara de Diputados, el diputado Eduardo Durán (RN), que fue uno de los seis que se abstuvieron -y segundo de RN, sumando a Ximena Ossandón- en la votación general, entrega sus razones que explican su desmarque de la postura del partido.

¿Por qué se desmarcó de la opción que tomó Renovación Nacional?

No creo que se trate de un desmarque. La acusación no tenía los méritos suficientes, independiente de todas las apreciaciones que uno pueda tener de él, como la gestión de su persona.

¿Cómo reaccionó el partido?

El partido no me ha dicho nada. De hecho, en la reunión de bancada transmití cuál iba a ser mi votación y lo mismo hicieron otros diputados. No he tenido ninguna conversación posterior a eso.

¿Pese a que la postura de RN había sido aprobar?

Hay que recordar que esta acusación fue presentada por el Partido Republicano (PR), no fue presentada por los partidos de Chile Vamos. En gran mayoría, los diputados del partido decidieron apoyarla y fuimos dos diputados que nos abstuvimos.

¿Le incomodan las acusaciones constitucionales?

No son un buen instrumento, se usan de mala forma. Ya vimos esto en el gobierno del presidente Piñera, donde la ex oposición fue intransigente, feroz y utilizaron de muy mala forma la acusación constitucional. Es un mecanismo que debiera revisarse.

¿Cree que la decisión que tomó usted con la diputada Ossandón afecte a la unidad de la coalición?

Si no hubiese tenido esa tranquilidad, no hubiese votado, me habría pareado, o me habría retirado de la sala. Creo que uno tiene que tener la suficiente entereza de saber votar en la forma correcta y no por botar la bronca que el sector le puede tener al ministro Jackson. Aquí se presentó una acusación con cuatro puntos, los cuales, a mi parecer, no tenían el mérito suficiente para ser aprobados.

¿Qué votará usted en el libelo contra la exministra Marcela Ríos?

Leeré la acusación, estudiaré el mérito de ella y con mi equipo de asesores vamos a ver la decisión en su momento.

Sobre el ministro Jackson, ¿espera algo de él ahora?

Por supuesto. Él cuando fue diputado de la República fue parte de una oposición destructiva, que no le hacía bien al diálogo, a la búsqueda de consensos, que son la esencia de la política. Como ministro de la Segpres, incluso, los mismos sectores de gobierno lo acusaron de su intransigencia y de su nula búsqueda de acuerdo. Ahora, como ministro de Desarrollo Social, se nota la debilidad. Entonces, o el Presidente hace un cambio con él, o lo saca del cargo. La situación de hoy perfectamente se podría repetir en el futuro. El llamado final para el ministro Jackson es que esté a la altura de un ministro de Estado.