El boom de 40 años de China ha terminado. ¿Qué viene después?

Durante décadas, China impulsó su economía invirtiendo en fábricas, rascacielos y carreteras. El modelo desencadenó un extraordinario período de crecimiento que sacó a China de la pobreza y la convirtió en un gigante mundial cuya destreza exportadora se propagó por todo el mundo.

Ahora el modelo está roto.

Lo que funcionó cuando China intentaba ponerse al día tiene menos sentido ahora que el país se está ahogando en deudas y se está quedando sin cosas para construir. Partes de China están cargadas de puentes y aeropuertos infrautilizados. Millones de apartamentos están desocupados. Los rendimientos de la inversión han disminuido drásticamente.

Las señales de problemas se extienden más allá de los sombríos datos económicos de China a provincias distantes, incluida Yunnan en el suroeste, que recientemente dijo que gastaría millones de dólares para construir una nueva instalación de cuarentena de Covid-19, casi del tamaño de tres campos de fútbol, a pesar de que China ha terminado su política “Covid cero” hace meses, y mucho después de que el mundo se alejara de la pandemia.

Otras localidades están haciendo lo mismo. Con la inversión privada débil y las exportaciones decayendo, los funcionarios dicen que no tienen más remedio que seguir pidiendo prestado y construyendo para estimular sus economías.

Los economistas ahora creen que China está entrando en una era de crecimiento mucho más lento, empeorada por la demografía desfavorable y una brecha cada vez mayor con EE.UU. y sus aliados, lo que está poniendo en peligro la inversión y el comercio extranjeros. Más que solo un período de debilidad económica, esto podría ser el oscurecimiento de una larga era.

“Estamos siendo testigos de un cambio de marcha en lo que ha sido la trayectoria más dramática en la historia económica”, dijo Adam Tooze, profesor de historia de la Universidad de Columbia que se especializa en crisis económicas.

Imagen de la construcción de edificios residenciales del desarrollador chino Country Garden en Beijing, el 11 de agosto de 2023. Foto: Reuters

¿Cómo será el futuro? El Fondo Monetario Internacional sitúa el crecimiento del PIB de China por debajo del 4% en los próximos años, menos de la mitad de su cuenta durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas. Capital Economics, una firma de investigación con sede en Londres, calcula que la tendencia de crecimiento de China se ha desacelerado del 5% en 2019 al 3% y caerá a alrededor del 2% en 2030.

A ese ritmo, China no cumpliría el objetivo establecido por el presidente Xi Jinping en 2020 de duplicar el tamaño de la economía para 2035. Eso dificultaría que China se gradúe de las filas de los mercados emergentes de ingresos medios y podría significar que China nunca supera a EE.UU. como la economía más grande del mundo, su ambición de larga data.

Muchas predicciones anteriores sobre la ruina económica de China no han dado en el blanco. Las florecientes industrias de vehículos eléctricos y energía renovable de China son recordatorios de su capacidad para dominar los mercados. Las tensiones con EE.UU. podrían impulsar a China a acelerar las innovaciones en tecnologías como la inteligencia artificial y los semiconductores, abriendo nuevas vías de crecimiento. Y Beijing todavía tiene palancas para estimular el crecimiento si así lo desea, como por ejemplo mediante la expansión del gasto fiscal.

Aun así, los economistas creen ampliamente que China ha entrado en un período más desafiante, en el que los métodos anteriores para impulsar el crecimiento producen rendimientos decrecientes.

Algunas de estas cepas eran evidentes antes de la pandemia. Beijing pudo mantener el ritmo de crecimiento tomando más préstamos y apoyándose en un mercado inmobiliario en auge, que en algunos años representó más del 25% del producto interno bruto de China.

Xi Jinping visita a aldeanos empobrecidos en el aldea de Luotuowan del pueblo de Longquanguan, en el distrito de Fuping de la provincia septentrional china de Hebei, el 30 de diciembre de 2012. Foto: Xinhua

El éxito inicial del país en contener el Covid-19 y un aumento en el gasto de los consumidores estadounidenses durante la pandemia enmascararon aún más los problemas económicos de China. Desde entonces, la burbuja inmobiliaria ha estallado, la demanda occidental de productos chinos ha disminuido y el endeudamiento ha alcanzado niveles insostenibles.

El panorama se ha oscurecido considerablemente en los últimos meses. La actividad manufacturera se ha contraído, las exportaciones han disminuido y el desempleo juvenil ha alcanzado niveles récord. Uno de los promotores inmobiliarios sobrevivientes más grandes del país, Country Garden Holdings, está al borde de un posible incumplimiento de pago a medida que la economía en general se desliza hacia la deflación.

¿Desaceleración similar a la de Japón?

Sin un estímulo más agresivo de Beijing y esfuerzos significativos para revivir la toma de riesgos del sector privado, algunos economistas creen que la desaceleración de China podría convertirse en un estancamiento prolongado similar al que ha experimentado Japón desde la década de 1990, cuando el estallido de su burbuja inmobiliaria llevó a años de deflación y crecimiento limitado.

Sin embargo, a diferencia de Japón, China entraría en ese período antes de alcanzar el estatus de mundo rico, con ingresos per cápita muy por debajo de las economías más avanzadas. El ingreso nacional por persona de China alcanzó alrededor de US$ 12.850 el año pasado, por debajo del umbral actual de US$ 13.845 que el Banco Mundial clasifica como el mínimo para un país de “ingreso alto”. El ingreso nacional per cápita de Japón en 2022 fue de aproximadamente US$ 42.440 y el de EE.UU. fue de aproximadamente US$ 76.400.

Una economía china más débil también podría socavar el apoyo popular a Xi, el líder chino más poderoso de las últimas décadas, aunque actualmente no hay indicios de una oposición organizada. A algunos analistas estadounidenses les preocupa que Beijing pueda responder a un crecimiento más lento volviéndose más represiva en casa y más agresiva en el extranjero, lo que aumenta los riesgos de conflicto, incluso sobre la isla autónoma de Taiwán.

Un hombre lleva mercancías en su bicicleta mientras sale del Mundo de Productos Agrícolas y Acuáticos de Yubei en Xinxiang, en la provincia central china de Henan, el 26 de julio de 2021. Foto: AP

En una recaudación de fondos políticos el 10 de agosto, el Presidente Joe Biden calificó los problemas económicos de China como una “bomba de relojería” que podría incitar a sus líderes a “hacer cosas malas”.

Beijing respondió con un comentario de su agencia oficial de noticias Xinhua, diciendo que Biden “tiene la intención de difamar a China como parte de su ‘gran estrategia’ para solucionar los problemas económicos de Estados Unidos”. El comentario también describió la recuperación económica de China este año como sólida, a pesar de algunos desafíos.

Los funcionarios chinos han tomado algunas medidas modestas para reactivar el crecimiento, incluida la reducción de las tasas de interés, y se han comprometido a hacer más si las condiciones empeoran. La Oficina de Información del Consejo de Estado, que se encarga de las consultas de los medios para el liderazgo de China, no respondió a las preguntas.

“Algunos políticos y medios occidentales han exagerado y exagerado las dificultades actuales en la recuperación económica de China posterior a la Covid-19″, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores el 16 de agosto. “Los hechos demostrarán que están equivocados”.

“Siglo chino”

La transición marca un cambio sorprendente. China desafió sistemáticamente los ciclos económicos en las cuatro décadas desde que Deng Xiaoping inició una era de “reforma y apertura” en 1978, adoptando las fuerzas del mercado y abriendo China a Occidente, en particular a través del comercio y la inversión internacionales.

Durante ese período, China multiplicó por 25 su ingreso per cápita y sacó de la pobreza a más de 800 millones de chinos, según el Banco Mundial, más del 70% de la reducción total de la pobreza en el mundo. China pasó de ser una nación atormentada por la hambruna a ser la segunda economía más grande del mundo y el mayor competidor de Estados Unidos por el liderazgo.

Los académicos estaban tan cautivados por el ascenso de China que algunos se refirieron a un “siglo chino”, con China dominando la economía y la política mundial, similar a cómo el siglo XX se conoció como el “siglo estadounidense”.

El auge de China estuvo respaldado por niveles inusualmente altos de inversión interna en infraestructura y otros activos tangibles, que representaron alrededor del 44% del PIB cada año en promedio entre 2008 y 2021. Eso se compara con un promedio mundial del 25% y alrededor del 20% en EE.UU., según datos del Banco Mundial.

Un gasto tan elevado fue posible en parte gracias a un sistema de “represión financiera” en el que los bancos estatales establecieron tasas de depósito bajas, lo que significaba que podían recaudar fondos a bajo costo y financiar proyectos de construcción. China agregó decenas de miles de millas de carreteras, cientos de aeropuertos y la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo.

Con el tiempo, sin embargo, la evidencia de la construcción excesiva se hizo patente.

Pantalla gigante con la imagen de Xi Jinping al final del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, en un distrito comercial de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, en el este de China, el 23 de octubre de 2022. Foto: AP

Se estimó que alrededor de una quinta parte de los departamentos en la China urbana, o al menos 130 millones de unidades, estaban desocupados en 2018, según los últimos datos disponibles, según un estudio de la Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste de China.

La construcción de una estación ferroviaria de alta velocidad en Danzhou, una ciudad en la provincia de Hainan, en el sur de China, costó 5,5 millones de dólares, pero nunca se puso en funcionamiento porque la demanda de pasajeros era muy baja, según informes de los medios chinos. El gobierno de Hainan dijo que mantener la estación abierta incurriría en “pérdidas masivas”. Los esfuerzos para llegar al gobierno local no tuvieron éxito.

Guizhou, una de las provincias más pobres del país con un PIB per cápita de menos de US$ 7.200 el año pasado, cuenta con más de 1.700 puentes y 11 aeropuertos, más que el número total de aeropuertos en las cuatro principales ciudades de China. La provincia tenía una deuda pendiente estimada en US$ 388 mil millones a fines de 2022, y en abril tuvo que pedir ayuda al gobierno central para apuntalar sus finanzas.

Kenneth Rogoff, profesor de economía en la Universidad de Harvard, dijo que el ascenso económico de China tiene un paralelismo con lo que atravesaron muchas otras economías asiáticas durante sus períodos de rápida urbanización, así como con lo que experimentaron países europeos como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las grandes inversiones en infraestructura impulsaron el crecimiento.

Al mismo tiempo, décadas de construcción excesiva en China se asemejan al auge de la construcción de infraestructura de Japón a fines de los años 80 y 90, que condujo a una inversión excesiva.

“El punto principal es que se están encontrando con rendimientos decrecientes en la construcción”, dijo, “hay límites en cuanto a lo lejos que se puede llegar”.

Con tantas necesidades satisfechas, los economistas estiman que China ahora tiene que invertir alrededor de US$ 9 para producir cada dólar de crecimiento del PIB, frente a menos de US$ 5 hace una década y un poco más de US$ 3 en la década de 1990.

Aprendices musulmanes trabajan en una fábrica de ropa en el Centro de Educación y Capacitación Vocacional Hotan en Hotan, Xinjiang, noroeste de China, en septiembre de 2020. Foto: AP

La rentabilidad de los activos de las empresas privadas ha disminuido al 3,9% desde el 9,3% de hace cinco años, según Bert Hofman, director del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur. Los rendimientos de las empresas estatales han retrocedido a 2,8% desde 4,3%.

Mientras tanto, la fuerza laboral de China se está reduciendo y el crecimiento de la productividad se está desacelerando. Desde la década de 1980 hasta principios de la de 2000, las ganancias de productividad contribuyeron con aproximadamente un tercio del crecimiento del PIB de China, según muestra el análisis de Hofman. Esa proporción ha disminuido a menos de un sexto en la última década.

Profundización de la deuda

La solución para muchas partes del país ha sido seguir endeudándose y construyendo. La deuda total, incluida la de varios niveles de gobierno y empresas estatales, aumentó a casi el 300% del PIB de China a partir de 2022, superando los niveles de EE.UU. y de menos del 200% en 2012, según datos del Banco de Pagos Internacionales.

Gran parte de la deuda fue contraída por las ciudades. Limitados por Beijing en su capacidad de pedir prestado directamente para financiar proyectos, recurrieron a vehículos de financiamiento fuera de balance cuyas deudas se espera que superen los 9 billones de dólares este año, según el FMI.

Trabajadores ensamblan altavoces en una fábrica de productos electrónicos en Linquan, en la provincia de Anhui, en el centro de China, el 31 de mayo de 2023. Foto: AP

Rhodium Group, una firma de investigación económica con sede en Nueva York, estima que solo alrededor del 20% de las firmas financieras utilizadas por los gobiernos locales para financiar proyectos tienen suficientes reservas de efectivo para cumplir con sus obligaciones de deuda a corto plazo, incluidos los bonos propiedad de inversionistas nacionales y extranjeros.

En Yunnan, ubicación del centro de cuarentena gigante, el gran gasto en infraestructura impulsó el crecimiento durante años. Los funcionarios gastaron cientos de miles de millones de dólares, incluso en el puente colgante más alto de Asia, más de 9.650 kilómetros de autopistas y más aeropuertos que muchas otras regiones de China.

Los proyectos impulsaron el turismo y ayudaron a expandir el comercio de productos de Yunnan, incluidos tabaco, maquinaria y metales. De 2015 a 2020, Yunnan fue una de las regiones de más rápido crecimiento en China. El crecimiento se ha debilitado en los últimos años. La caída del mercado inmobiliario ha afectado duramente a las finanzas locales, ya que los ingresos por la venta de terrenos se agotan.

La relación deuda-ingresos de Yunnan subió al 151% en 2021, superando un nivel del 150% designado como alarmante por el FMI, y del 108% en 2019, según Lianhe Ratings, una agencia de calificación china. Fitch Ratings a principios de este año advirtió que las firmas financieras utilizadas por la provincia para financiar la construcción de infraestructura eran riesgosas debido al tamaño de sus préstamos y las finanzas del gobierno.

Peatones con mascarillas pasan frente a una tienda de Gap Inc. en Shanghái, China, el 9 de marzo de 2021.

Sin embargo, Yunnan ha seguido tramando grandes planes. A principios de 2020, el gobierno de Yunnan dijo que planeaba gastar casi US$ 500 mil millones en cientos de proyectos de infraestructura, incluido un programa de más de US$ 15 mil millones destinado a desviar agua de partes del río Yangtze al centro seco de la provincia.

Un plan de febrero emitido por Wenshan, una ciudad de Yunnan, enumeró el centro de cuarentena “permanente” como una de varias medidas destinadas a promover la estabilidad económica. Una vez que el gobierno presentó oficialmente una oferta en junio para su construcción, los residentes locales cuestionaron el uso de los fondos.

“Es una gran pérdida de dinero”, escribió un usuario de Weibo, una popular plataforma de microblogging en China.

Un funcionario de Yunnan confirmó el plan para construir la instalación de cuarentena, que se espera que esté terminada a fines de este año, pero se negó a hacer más comentarios.

Control más estricto

En los pasillos del poder de Beijing, altos funcionarios han reconocido que el modelo de crecimiento de las últimas décadas ha llegado a sus límites. En un discurso directo a una nueva generación de líderes del partido el año pasado, Xi apuntó a los funcionarios por depender de los préstamos para la construcción para expandir las actividades económicas.

“Algunas personas creen que el desarrollo significa invertir en proyectos y aumentar las inversiones”, dijo, y advirtió que “no se puede caminar por el viejo camino con zapatos nuevos”. Hasta ahora, Xi y su equipo han hecho poco para alejarse del antiguo modelo de crecimiento del país.

La solución más obvia, señalan los economistas, sería que China cambiara hacia la promoción del gasto del consumidor y las industrias de servicios, lo que ayudaría a crear una economía más equilibrada que se asemeje más a las de Estados Unidos y Europa occidental. El consumo de los hogares representa solo alrededor del 38% del PIB en China, relativamente sin cambios en los últimos años, en comparación con alrededor del 68% en EE.UU., según el Banco Mundial.

Cambiar eso requeriría que el gobierno de China tome medidas destinadas a alentar a las personas a gastar más y ahorrar menos. Eso podría incluir expandir la red de seguridad social relativamente escasa de China con mayores beneficios de salud y desempleo.

Xi y algunos de sus lugartenientes siguen desconfiando del consumo al estilo estadounidense, que consideran un desperdicio en un momento en que el enfoque de China debería ser reforzar sus capacidades industriales y prepararse para un posible conflicto con Occidente, dicen personas con conocimiento de la toma de decisiones de Beijing.

A los líderes también les preocupa que empoderar a las personas para que tomen más decisiones sobre cómo gastar su dinero podría socavar la autoridad estatal, sin generar el tipo de crecimiento que desea Beijing.

Mujeres de minorías étnicas caminan con sus hijos cerca de un jardín infantil en el complejo de departamentos construido por el gobierno en el condado de Yuexi, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, en 2020. Foto: AP

Un plan anunciado a fines de julio para promover el consumo fue criticado por economistas dentro y fuera de China por carecer de detalles. Sugirió promover eventos deportivos y culturales, e impulsó la construcción de más tiendas de conveniencia en las zonas rurales.

En cambio, guiado por el deseo de fortalecer el control político, el liderazgo de Xi ha redoblado la intervención estatal para hacer de China una potencia industrial aún mayor, fuerte en industrias favorecidas por el gobierno, como semiconductores, vehículos eléctricos e inteligencia artificial.

Si bien los expertos extranjeros no dudan de que China pueda avanzar en estas áreas, por sí solas no son suficientes para impulsar toda la economía o crear suficientes puestos de trabajo para los millones de graduados universitarios que ingresan a la fuerza laboral, dicen los economistas.

Beijing ha gastado miles de millones de dólares para tratar de desarrollar la industria de semiconductores del país y reducir su dependencia de Occidente. Eso ha dado como resultado una mayor producción de chips menos sofisticados, pero no los semiconductores avanzados producidos por empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing. Entre los proyectos que fracasaron se encuentran dos fundiciones de alto perfil que recibieron cientos de millones de dólares en apoyo del gobierno.

La semana pasada, justo cuando Beijing publicó un aluvión de datos económicos decepcionantes, el principal diario del partido, Qiushi, publicó un discurso pronunciado por Xi seis meses antes a altos funcionarios, en el que el líder enfatizó la importancia de centrarse en objetivos a largo plazo en lugar de persiguiendo la riqueza material al estilo occidental. “Debemos mantener una paciencia histórica e insistir en lograr un progreso constante, paso a paso”, dijo Xi en el discurso.