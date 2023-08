El diseño del senador Galilea para tomar el control de RN y vencer a Núñez y Gatica

Una conversación entre el senador Rodrigo Galilea y el expresidente del partido Carlos Larraín. Ese fue el clímax de la fallida negociación que hubo entre el lote oficialista de la directiva de RN para convocar una lista de unidad que le disputara la presidencia del partido a la senadora Paulina Núñez.

La negociación quedó en nada y Galilea conformó su propio equipo con el que tendrá que enfrentar -además de Núñez- a la senadora María José Gatica. Y pese a las acusaciones de lado y lado por quien fue el responsable de quebrar la unidad, ambas listas ya dieron vuelta la página y se volcaron en la campaña de los comicios del próximo 19 de agosto.

Parte del diseño del senador contempla “ordenar” el partido. Esto, porque existe preocupación en RN, ya que -a diferencia de la UDI- suele tener diferencias internas más evidentes, las que se han cristalizado en votaciones desordenadas en el Congreso Nacional. A Galilea también le preocupa la cantidad de lotes internos de la colectividad y la disidencia que tuvo la directiva liderada por Francisco Chahuán y Diego Schalper.

Hasta ahora, Galilea es visto como una de las cartas apoyadas por los parlamentarios. Su lista intentó hacer gestos incorporando a todos los lotes de RN, como el ossandonismo con la diputada Ximena Ossandón como vicepresidenta, y el piñerismo con Andrea Balladares como la secretaria general.

Con amplia experiencia en el mundo privado -específicamente en el rubro de la construcción-, Galilea es senador por el Maule y exintendente de esa región. Milita en RN desde el 2017, pero en el partido reconocen que uno de sus déficit es que no cuenta con mayor conocimiento por parte de las bases de la militancia. De hecho, se le cuestiona los pocos años que lleva fichado en la colectividad, y que está ligado más al mundo privado que al público.

Una carencia que varios grafican con un episodio que ocurrió en pasado julio, cuando el senador y actual presidente del partido, Francisco Chahuán, lanzó su libro Historia de Renovación Nacional, tres décadas del partido de la estrella tricolor. Ahí en la sede del Congreso Nacional en Santiago, asistentes cuentan que Galilea se tuvo que presentar ante militantes, que no lo conocían de antemano.

Por ello, en su equipo ya comenzaron ha implementar una estrategia para enfrentar las pocas semanas de campaña que hay. Según cuentan en el entorno de Galilea, el senador ya recorrió las regiones de Atacama, Coquimbo, O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Maule y La Araucanía, mientras que su candidata a secretaria general ha estado en Aysén, Arica y Copiapó.

16 de MAYO 2023 / VALPARAÍSO María José Gatica, Paulina Núñez, durante la sesión del Senado, Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIA UNO

Tensión latente en la campaña

La interna de RN ha estado marcada por la tensión en la campaña, algo de lo que no se ha salvado el propio Galilea. A mediados de julio, el esposo de la senadora Gatica, el exasesor legislativo Samuel Valenzuela, escribió en un grupo de WhatsApp: “Galilea es un buen empresario, pero políticamente es un segundón. Lo arrastró el senador Juan Castro”.

Un episodio que no ha sido el único. Este jueves, en el grupo de WhatsApp denominado “195 de RN”, se difundió una entrevista que dio Galilea a un medio regional, en la cual señaló que “entre las listas (de Gatica y Núñez) no hay vasos comunicantes y existe una conflictividad manifiesta”, haciendo alusión a que las dos senadoras eran aliadas y amigas, pero luego se distanciaron por diferencias internas para terminar compitiendo entre sí. Junto con difundir la entrevista, en el grupo de mensajería distintas mujeres de RN comenzaron a calificar al senador como “machista”.

A eso se suma que detractores de la lista de Galilea recuerdan que su candidata a secretaria general, Andrea Balladares, luego de dejar su puesto de subsecretaria de Evaluación Social en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, trabajó como consultora de asuntos públicos en Azerta, por lo que le cuestionan haber trabajado en una empresa que hace lobby.

Otros acusan que el senador Galilea no está muy involucrado en los temas de política interna. Lo cierto, en todo caso, es que hasta último minuto Galilea no quería asumir como candidato a presidente, y se disputaban ese cargo entre él y el senador José García Ruminot.

Los apoyos

Una de las ventajas que tiene Galilea, según afirman en RN, es que es apoyado por la directiva actual -liderada por Chahuán y el secretario general, Diego Schalper- y que contaría con el respaldo del piñerismo. De hecho, durante el transcurso de la campaña el expresidente y Galilea han conversado. De todas formas, en el entorno del senador aseguran que creen que Piñera está con la candidatura de Paulina Núñez. Esto, debido a que ella cuenta con el apoyo de la exministra Cecilia Pérez.

Galilea también cuenta con adherentes entre los diputados y senadores. Esto último, considerando que la senadora Núñez despierta cuestionamientos en algunos dentro del partido, mientras que a Gatica algunos la ven como inexperta en política. De hecho, hace unos días se filtró un audio de WhatsApp de la actual vicepresidenta, Mónica Risopatrón, en el que critica al secretario general de la lista de Gatica, Francisco Orrego, quien es panelista del programa de TV Sin Filtros. “Pancho Orrego no se ha sacado nunca la cresta por el partido. Él tiene un programa en la televisión y con eso ha ido a algunas partes a hablarle a la gente, porque se hizo como rockstar. Pero no me digan que se ha sacado la cresta por el partido”, dijo.

Galilea, además, ha podido obtener respaldos de las cúpulas regionales. Mientras que desde su equipo buscan sumar apoyos de algunos “referentes” de RN, por ejemplo, el exministro Nicolás Monckeberg, el exdiputado Alberto Cardemil, el exembajador Sergio Romero y el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri.

Alessandri era codiciado por la lista de Núñez, pero grabó un video en apoyo de Galilea. “Quiero que RN retome el rumbo. Y creo que Rodrigo Galilea junto con Andrea Balladares pueden hacerlo, y volvamos al diálogo, seamos la voz de la clase media”, sostuvo en el registro.

En todo caso, el diagnóstico en RN es que la dispersión de votos -entre Galilea y Gatica- podría beneficiar a Núñez. Así las cosas, algunos en la nómina del senador creen que podría haber segunda vuelta en los comicios internos

La interna de RN ha despertado preocupación en el partido, pues quien lidere los próximos dos años tendrá desafíos como el término del proceso constituyente y las elecciones municipales y parlamentarias.