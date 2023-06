El duro encuentro entre gobernadores y Nicolás Cataldo en que notificó que no hay apoyo en el Congreso para eliminar al delegado presidencial

A las 15.00 de este jueves, parte de los gobernadores regionales llegó hasta La Moneda para sostener una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. ¿El objetivo? Abordar la figura del delegado presidencial y un posible cambio de su nombre y facultades. La instancia sirvió para que cada lado sincerara posturas de cara a un compromiso de campaña del Presidente Gabriel Boric y que, hasta ahora, permanece incumplido.

Entre quienes asistieron, además de Cataldo, estaban los gobernadores Pablo Silva (O’Higgins), Óscar Crisóstomo (Ñuble). Y, de forma telemática, se sumaron Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Patricio Vallespín (Los Lagos), Jorge Díaz (Arica y Parinacota) y Andrea Macías (Aysén).

El ánimo de las autoridades regionales no era el mejor debido a que Cataldo informó que el compromiso que el Presidente Gabriel Boric adquirió con ellos, de eliminar la figura de los delegados presidenciales, no tendría piso en el Congreso.

Si bien un día antes de la cuenta pública el Ejecutivo presentó un proyecto que busca reemplazar la figura del delegado presidencial y reemplazarla por la “jefe regional de gobierno interior”, la propuesta no dejó conformes a los gobernadores. Y, por lo mismo, volvieron a reiterar sus críticas a esa iniciativa.

De hecho, tras el encuentro, el gobernador Crisóstomo (PS), quien forma parte de la directiva de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile, manifestó que “el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que no fue conversado con nosotros y, además, solamente hace un cambio de nombre, no generando ninguna diferenciación a lo que actualmente tenemos. De hecho, refuerza el nivel central en las regiones. Por lo tanto, no hay ningún avance en materia de descentralización”.

En diálogos a los que tuvo acceso La Tercera, y en relación al proyecto al que hace referencia Crisóstomo, Cataldo sostuvo que “nosotros tenemos una opinión distinta a la de ustedes, mas no tenemos una opinión distinta respecto del fondo del asunto, sino que no compartimos la interpretación que ustedes tienen del proyecto de ley”.

Y en esa línea, continuó diciendo que “y antes de que despejemos eso, creo que no es conveniente tomar ninguna medida. La medida emanará del acuerdo al que lleguemos, y ahí veremos si es que lo más conveniente es una indicación sustitutiva, retirar el proyecto, whatever”. Así, de momento, la existencia de los delegados presidenciales se mantiene.

“Presentar un proyecto nuevo puede presentar riesgos, si es que lo indican y aprueban esas indicaciones. Lo que quiero decir es que el proceso legislativo tiene sus complejidades y tiene sus técnicas. Yo creo que hoy día lo principal (es que) podamos ser capaces de construir un acuerdo y que a partir de ese acuerdo seamos capaces de definir la mejor estrategia legislativa para eso”, agregó Cataldo.

NICOLAS CATALDO, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Ante sus reparos, en la reunión Crisóstomo enfatizó que “claramente esto es insuficiente. Lo que han señalado mis colegas del retiro del proyecto creo que es la señal que debería darse, para entrar en una conversación más de fondo de qué es lo que queremos para el futuro. ¿Y por qué es tan importante? La eliminación de su figura va a mostrar el espíritu o el modelo de descentralización que ustedes están pensando. De ahí se decanta hacia abajo, esa es la señal. Hoy vemos que quieren centralizar más”.

“Este proyecto no flota para nosotros. No es lo que esperábamos, ni con el nombre ni con las competencias. Además, nosotros creemos que las competencias radicadas en los servicios descentralizados tendrían que estar en los gobiernos regionales, y no en la figura que ustedes están pensando actualmente”, agregó Crisóstomo.

Óscar Crisóstomo, gobernador de Ñuble.

En ese mismo sentido, el gobernador Silva destacó que “cuando (Boric) estaba electo, nos reunimos en el gobierno metropolitano y ahí están esos 10 puntos (propuestos por los gobernados, dentro de los que se incluye la eliminación de los delegados presidenciales). Si se cumplieran esos, nosotros estaríamos felices. Pero se ha ido distanciando mucho de ser una propuesta real. Uno no entiende quién manda, si es el Presidente o si es otro equipo”.

Además, Silva destacó que “hay nueve colegas a quienes aún no les entregan el edificio, entonces trabajando en malas condiciones”, en referencia al compromiso del gobierno de ceder las instalaciones de las delegaciones a los gobiernos regionales, algo que, en la mayoría de los casos, tampoco se ha cumplido.

Por otro lado, si bien no se profundizó en el tema, algunos gobernadores interpretan que en el encuentro se habría deslizado que la creación del Ministerio de Seguridad -al que se le anunció discusión inmediata en la cuenta pública- estaría peligrando. Algunos de quienes estuvieron presentes comentan que Cataldo señaló que no convence del todo a los diputados. “Fue un comentario muy al pasar, que a mi modo de ver tenía que ver con cómo se estructuraba o no la figura en el representante de la nación en la región, pero en ningún caso dijo que estaban o no los votos”, sostiene el gobernador Vallespín, consultado por La Tercera.

Desde la subsecretaría, sin embargo, aclaran que los dichos del subsecretario apuntaban a que la eliminación de figura del delegado, en los términos en que los gobernadores lo plantean, tiene complejidades legislativas dado que los propios parlamentarios se han manifestado contrarios, por ejemplo, a desvincular de sus funciones las de seguridad pública que hoy ejercen. Es ahí donde, señalan, Cataldo pone como ejemplo el debate del Ministerio de Seguridad.

En todo caso, consultado por este medio, Vallespín adelantó que “nos vamos a dar un tiempo de trabajo hasta la reunión con el Presidente, en el encuentro de Maule, los primeros días de julio, y ahí tener ya una versión diferente a cómo ha salido el proyecto (de eliminación de los delegados). La idea es poder conciliar algunos elementos que aglutinen, que tengamos posiciones más próximas. Nos dimos un plazo para eso, para ver si se llega a acuerdo”.

Patricio Vallespín. FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

Las otras dos almas del gobierno

Por otra parte, también durante la reunión, Crisóstomo enfatizó que “el gobierno tiene que sincerarse en sus dos almas. Nosotros observamos dos almas del gobierno en la descentralización. Una es la que encabeza (Mario) Marcel, y la otra alma la encabeza Interior. Nosotros vemos a través del ministro de Hacienda, para no colocarle nombre, que efectivamente ellos están pensando con criterios muy técnicos de desarrollo del país la descentralización (...). Por otro lado, vemos más restringido el modelo en este lado de la vereda (en referencia a Interior)”.

Esto, en particular, porque entre los gobernadores acusan que fue precisamente Interior la cartera responsable del proyecto que no los deja conformes.

En esta línea, el gobernador Silva agregó que “hay mucha diferencia entre la actitud descentralizadora del Presidente (...) y la mirada de los ministros. Es básico ahí que el gobierno tenga una definición (...)”.

Ante estas acusaciones, Cataldo salió a argumentar que “el gobierno de nosotros no tiene almas en esta cuestión. De hecho, toda la estrategia, incluyendo la descentralización fiscal, que ustedes valoran tanto, que yo comparto la valoración que ustedes tienen, ha sido fruto de un acuerdo que tomamos justamente en el Ministerio de Hacienda, donde trabajamos (...) la ministra Tohá y el ministro Marcel, con la directora de presupuesto y conmigo, en una sola estrategia, en un solo diseño (...). Lo digo a propósito de este falso debate de las dos almas.

“Honestamente, ustedes no tienen idea de cómo se discute acá dentro del gobierno este tema (...). Yo no voy a poner en duda la voluntad descentralizadora del ministro Marcel, al contrario (...). La ministra Tohá también. Si no, no estaríamos donde estamos”, concluyó el subsecretario.

Consultado sobre la cita, Cataldo indicó que “tuvimos una muy buena reunión, donde logramos ponernos de acuerdo en una metodología de trabajo para avanzar en un acuerdo en las próximas semanas. Quedamos de enviarles una minuta técnica para que la revisen como cuerpo colegiado y luego ellos nos mandarán propuestas. El miércoles de la próxima semana nos volveremos a reunir y definiremos una hoja de ruta”.