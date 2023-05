El inédito plan de gobernador de Brasil para frenar el bullying escolar

Cuestiones estéticas como la “oreja despegada”, el estrabismo o el “exceso de mamas” ya no serán motivo para que los alumnos de Mato Grosso do Sul no asistan a clases producto del bullying que sufren por su apariencia física. Ello, luego de que el gobernador de ese estado brasileño, Eduardo Riedel, anunciara una polémica estrategia para frenar la deserción escolar resultante del acoso escolar que sufren los estudiantes por este motivo: cirugías plásticas gratuitas a niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas.

El proyecto forma parte del programa “MS Salud: más salud, menos fila”, lanzado el 8 de mayo, para reducir la espera por cirugías electivas (sin urgencia) en Mato Grosso do Sul. Al anunciar el plan, Riedel argumentó que los episodios de humillación y agresión entre estudiantes son cada vez más frecuentes y continúan desafiando la organización de las escuelas.

Según un relevamiento de la Policía Especializada en Protección a la Niñez y la Adolescencia (Depca), en 2022 había 142 registros de acoso escolar por cuestiones estéticas en todo el estado. “No es una estética de una voluntad deliberada, sino con un público objetivo de jóvenes y adolescentes que son acosados en la escuela. Tuvimos más de 150 casos el año pasado y, en ocasiones, una cirugía reconstructiva cambia por completo la vida de esa persona”, comentó el gobernador.

“La Secretaría de Educación ha identificado algunos casos, sabemos que no solo hay este tipo de situaciones ligadas a la condición física, también hay otras. Lo que realmente quiere el estado es ser inclusivo, y ser inclusivo en todos los sentidos, incluso en esta forma de cirugía”, explicó al sitio G1 de Globo la subsecretaria de Salud de Mato Grosso do Sul, Christine Maymone.

Según el asesor de comunicación de la Secretaría de Gobernación, Alexsandro Nogueira, los niños y adolescentes que ya han tenido problemas de bullying identificados por la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública fueron derivados a la coordinación de apoyo psicosocial y, en la mayoría de los casos, a la red de salud pública. “Este es el público que ya está en la fila de los procedimientos: niños con orejas despegadas, narices aguileñas, crecimiento mamario excesivo y problemas oftalmológicos, como estrabismo y un alto grado de miopía”, dijo.

El diario O Globo señala también que el plan cubrirá la corrección de cicatrices. Sin embargo, el Departamento de Salud de Mato Grosso do Sul informó que la rinoplastía no se ofrece entre los procedimientos.

Nogueira indicó que inicialmente no se incluirán las cirugías para la obesidad, ya que no hay consenso sobre la aplicación en estos casos. Aún, según el funcionario, es necesario que los niños y los padres estén de acuerdo con el tratamiento. “Esto ya pasó en algunos casos que están en la fila de los procedimientos, pero estamos motivando a que otros niños puedan pasar por estas correcciones. Como son cirugías reconstructivas, no solo estéticas, se utilizarán recursos del SUS (Sistema Único de Salud)”, precisó.

Además de mejorar la autoestima y aumentar la confianza en sí mismos de estos niños y adolescentes, el gobierno estatal pretende, con esta iniciativa, asegurar su permanencia en la red de educación pública, evitando la deserción escolar.

“La mayoría de estos casos ocurrieron en un ambiente escolar. Está claro que ese número podría ser aún mayor, ya que no todos registran ocurrencias”, destacó la delegada Anne Karine, directora de Depca.

Estudiantes asisten a una clase en la escuela Milton da Silva Rodrigues, en medio de la pandemia, en Sao Paulo, el 3 de noviembre de 2020. Foto: AFP

Según una encuesta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), divulgada en 2022, un total del 40% de los estudiantes brasileños admitió haber sufrido ya las consecuencias del acoso escolar, ya sea en episodios de provocación o intimidación. Además, el 24,1% de ellos declararon a los investigadores que sentían que “no vale la pena vivir la vida” después de ser víctimas.

Para la cirujana plástica Luciana Pepino, especialista de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBPC), los procedimientos en realidad resuelven el problema estético, pero se necesitan otros cuidados. “Las consecuencias emocionales y psicológicas pueden ser permanentes, incluso después de cirugías reconstructivas, como la rinoplastía (corrección de la nariz) y la otoplastía (cirugía estética de orejas), las más buscadas en estos casos. Esto se debe a que el daño causado por la intimidación puede arraigarse tan profundamente en la psique que la cirugía plástica por sí sola no es suficiente. Repara el lado estético del adolescente, pero el lado emocional necesita un seguimiento especializado”, explicó al diario O Estado de Sao Paulo.

Por su parte, el presidente de la SBPC de Mato Grosso do Sul, cirujano plástico César Benavides, consideró “muy buena” la iniciativa del gobierno estatal y espera que sea adoptada en otros estados. “La apariencia tiene un peso muy grande, sobre todo en la adolescencia, y termina siendo un problema, sobre todo en las escuelas públicas, donde muchas veces el alumno que sufre bullying no tiene el coraje de actuar”.

Benavides también explicó al diario Folha de Sao Paulo que cada cirugía tiene una edad mínima para realizarse, y esto hay que respetarlo. “En la capital (Campo Grande), el procedimiento de orejas despegadas se puede programar a partir de los cinco años. Las intervenciones de nariz y mamas se pueden realizar a partir de los 16 años en las niñas y de los 17 en los niños”, dijo.

La gobernación de Riedel aseguró que trabajará en conjunto con las Secretarías de Salud municipales tanto para identificar a las víctimas como para viabilizar los procedimientos. El secretario estadual de Salud, Maurício Simões, pidió a los municipios prepararse para recibir los recursos. “Lo que garantiza una cirugía segura no es solo la infraestructura, sino también un equipo técnico capacitado para realizar los procedimientos”. Las inscripciones de las ciudades y hospitales de Mato Grosso do Sul para el programa se abrieron el 9 de mayo, precisó el periódico paulista.