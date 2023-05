El nuevo dolor de cabeza para Putin: la Legión de la Libertad de Rusia

“Nuestro objetivo es la Plaza Roja de Moscú”. Con ese ambicioso propósito, integrantes de la Legión de la Libertad reivindicaron los ataques que durante esta semana tuvieron lugar en Belgorod, una región fronteriza de Rusia. Moscú acusó que se trataba de soldados ucranianos, pero desde la legión lo dejaron claro en un video: “Somos rusos como tú”.

“¡Habitantes de las regiones fronterizas! Quédense en casa, no se resistan y no tengan miedo: no somos sus enemigos. A diferencia de los zombis de Putin, no tocamos a los civiles y no los usamos para nuestros propios fines. ¡La libertad está cerca!”, escribieron también en su perfil de Telegram.

Esta milicia ingresó en Belgorod desde la frontera con Ucrania, lo que motivó la huida de sus habitantes. Rápidamente, Moscú elevó el nivel de alarma en la provincia al de una “operación antiterrorista”, y aunque ninguna de las partes haya hablado de víctimas mortales hasta el domingo, la preocupación crece al interior del Ejército ruso, al que se le acusa de dejar la frontera descubierta. Y, por lo visto, la Legión de la Libertad tiene intenciones de continuar.

Pantallazo del video de la Legión de la Libertad de Rusia.

En su cuenta de Twitter, la Legión de la Libertad de Rusia (Legión Svoboda) exclamó: “¡Rusia será libre!”. Partiendo por Belgorod, esta milicia de rusos opositores al Presidente Vladimir Putin, y que aseguran trabajar bajo el mando ucraniano, ya habrían “liberado” los pueblos de Kozinka, de 1.000 habitantes, y de Grayvoron, de 6.000 habitantes. A pesar de esto, no hay información independiente que confirme lo que dicen los legionarios.

Luego de los ataques de este fin de semana, la primera reacción por parte de Vyacheslav Gladkov, el gobernador de la provincia de Belgorod, fue culpar al Ejército ucraniano: según él, se trataba de saboteadores de ese origen. Sin embargo, un representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania informó que no eran ucranianos, sino rusos, quienes estaban tras el ataque, combatiendo lado a lado con Kiev: por un lado, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y, por el otro, la Legión de la Libertad, que se atribuyó a las horas la responsabilidad del ataque.

“El Ejército ruso no pudo enfrentar al grupo de patriotas voluntarios que tomaron las armas y no tuvieron miedo de enfrentar abiertamente al régimen de Moscú en aras del futuro libre de Rusia”, informó en Telegram la agrupación. Asimismo, indicaron que el ataque del fin de semana “echó por tierra una vez más el mito de que los ciudadanos rusos están seguros y Rusia es fuerte”.

Miembros del Cuerpo de Voluntarios Rusos posa junto a un vehículo blindado. Foto: Reuters

Tanto la Legión como el Cuerpo de Voluntarios Rusos se muestran como contrarios a las decisiones de Putin y aseguran que “el país está listo para cambios”. “Somos una unidad de rusos, que está oficialmente reconocida por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estamos luchando en plena cooperación con las Fuerzas Armadas de Ucrania y bajo la dirección del mando ucraniano. La Legión consiste en el Ala de Combate que, con las armas en la mano, lucha junto con el Ejército ucraniano y el Movimiento de Todos los Pueblos: estas son personas en el territorio de Rusia y en todo el mundo unidas por los valores de la libertad”, informa la página oficial de la Legión, despejando dudas sobre su bando en el conflicto.

El grupo cuenta con un representante político: Ilya Ponomarev, un exparlamentario de la Duma refugiado en Ucrania, y que fue el único congresista en oponerse a la anexión de Crimea en 2014. En entrevista con el diario español 20minutos, Ponomarev contó que el grupo se formó con voluntarios y prisioneros de guerra del Ejército ruso que terminaron sumándose al bando ucraniano, además de rusos residentes en el país invadido, y finalmente, políticos críticos con el régimen de Putin.

“Contrariamente a la agenda del Kremlin, nuestro enemigo no es Ucrania. Nuestro enemigo son los ladrones, asesinos y criminales de guerra en el poder en Rusia, quienes desencadenaron una guerra brutal en beneficio propio”, apunta la web de la Legión. De momento, no se sabe la cantidad exacta de miembros en el grupo, pero según Ponomarev, lo que está ocurriendo en Belgorod es relevante para la contraofensiva que prepara Ucrania.

Edificios residenciales destruidos luego de bombardeos en Belgorod. Foto: Reuters

Este martes, el Ministerio de Defensa ruso aseguró, después de todo esto, haber liquidado a “todos los saboteadores rusos” que atacaron la región. “Los grupos armados nacionalistas fueron rodeados y eliminados. Han sido liquidados más de 70 terroristas ucranianos”, informó el portavoz Igor Konashenkov en el parte bélico diario. Según detallaron desde el ministerio, muchos de los atacantes fueron “expulsados a Ucrania”, donde la artillería los habría atacado “hasta su total eliminación”.

A pesar de eso, miembros de la Legión siguen diciendo que la incursión en territorio ruso continúa, negando las muertes por docenas que estaría adjudicándose Rusia. Un video subido por el Cuerpo de Voluntarios Rusos muestra a sus soldados conduciendo un vehículo blindado, en lo que llaman “una pequeña, pero ya liberada parte de nuestra patria”.