El temor de los casos al alza: ¿Pueden volver las cuarentenas?

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 6 minutos

Si bien la Región Metropolitana retrocedió a la fase de Preparación, volver a los confinamientos no se avizora en un horizonte cercano. Y no es solo por un tema epidemiológico: el estado de excepción que sustentaba la medida ya no está vigente y el nuevo plan Paso a Paso no considera el aislamiento general entre sus disposiciones.