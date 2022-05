Exclusivo salón Sao Paulo, vinos importados y sin celulares: los detalles de la boda de Lula y su novia, 21 años menor

En mayo de 2019, cuando aún estaba preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba en el marco del caso Lava Jato, el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva le contó a uno de sus visitantes de uno de sus mayores anhelos una vez que recuperara su libertad. “Visité a Lula, está en óptima forma física y psíquica... Está enamorado y su primer proyecto al salir de la cárcel es casarse”, escribió entonces el economista Carlos Bresser-Pereira en su Facebook.

Tres años después, el sueño de Lula -quien recuperó su libertad en noviembre de 2019- se hace realidad. El ahora candidato presidencial, de 76 años, y su novia, la socióloga Rosángela “Janja” da Silva, de 55, se darán el “sí, quiero” este miércoles, en una ceremonia íntima en São Bernardo do Campo, una ciudad de la periferia de Sao Paulo.

“Estoy enamorado como si tuviese 20 años, como si fuese mi primera novia. Me casaré de la forma más tranquila posible y haré la campaña feliz. He aprendido que cuando pierdes a tu mujer y piensas que la vida ya no tiene sentido, cuando crees que todo se acabó aparece una persona que empieza a darle sentido a tu vida otra vez”, reconoció Lula en una reciente entrevista con la revista Time.

Será el tercer matrimonio para el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Lula quedó viudo en dos ocasiones: en 1969 perdió a Maria de Lurdes da Silva, dos años después de casarse, por errores médicos tras una hepatitis y una anemia. Después, en 1974, Lula contrajo matrimonio con Marisa Letícia, el gran amor de su vida. Murió en 2017, víctima de un derrame cerebral. En su momento Lula lo achacó a la fuerte presión mediática y judicial que vivía la pareja, en plena tormenta por las denuncias de corrupción, destaca el diario El Mundo.

Aunque Lula y “Janja”, con la que empezó una relación cuando estaba preso acusado de delitos de corrupción, intentaron mantener en secreto los detalles y la locación del evento, la prensa brasileña develó los ostentosos planes.

En su columna semanal del portal Metrópoles, el periodista brasileño Leo Dias contó cada una de las elecciones del expresidente y aseguró que “Janja” se encargó personalmente de decidir la ambientación, el menú y los costosísimos productos que se consumirán en la fiesta.

“La fiesta se realizará en el sofisticado espacio de Grupo Bisutti y tendrá una duración de nueve horas. El día del evento, la fachada de la casa de fiestas estará aislada con rejas, para permitir únicamente el acceso de los autos de las personas invitadas, todo muy bien coordinado por el equipo de seguridad de la pareja. El día de la fiesta no se permite el uso de celular a ningún empleado, ni siquiera al equipo de valet, que generalmente se encuentra en el estacionamiento”, escribió Dias.

Según el periodista brasileño, el menú de cinco estrellas ofrecerá en total 11 opciones de bebidas, incluyendo espumantes, vino blanco, vino tinto y cerveza Heineken. Además de la barra de bebidas proporcionada por la casa de fiestas, Lula y su prometida compraron bebidas extra muy sofisticadas: 36 unidades de un vino tinto argentino, otras 60 unidades de un vino español y 114 unidades de espumante de origen nacional.

El buffet, en tanto, tiene una variedad impresionante, con al menos 11 islas con variadas posibilidades gastronómicas: comida árabe, pastas, carnes y una variedad de aperitivos.

Toda la decoración de la ceremonia, asegura Dias, fue contratada por fuera, bajo la firma de una arquitecta que recibió la misión de personalizar la ambientación del espacio. Para garantizar la animación de los invitados, el guión de la fiesta señala que se eligieron varios artistas.

Dias aseguró que a la boda asistirán 220 invitados. Al respecto, la revista Fórum precisó que solo la familia de Lula tendrá unas 30 personas en la fiesta, y eso porque solo fueron invitados sus cinco hijos, con nueras y yernos, ocho nietos, hermanos y cuñados. La extensa lista de sobrinos debe quedar fuera, debido a la restricción de invitados para el evento.

Uno de los criterios de la pareja fue incluir en la lista a personas que se consideran amigas por igual de Lula y “Janja”. Chico Buarque y su esposa, Carol Proner, por ejemplo, fueron invitados. Gilberto Gil y Flora Gil también, además de Daniela Mercury y Malu Verçosa.

También se incluyeron políticos que están relacionados con la familia, o que están muy cerca del petista en esta etapa de la vida. Entre ellos se encuentran la presidenta del PT Gleisi Hoffmann, el exgobernador de Piauí Wellington Dias, el senador Jaques Wagner, los diputados federales Rui Falcão y Alexandre Padilha, quien es médico de familia, y el exalcalde de Sao Paulo y excandidato presidencial, Fernando Haddad y su esposa. El candidato a vicepresidente de Lula, Geraldo Alckmin, y la exprimera dama de Sao Paulo, Lu Alckmin, también recibieron invitaciones, indica la publicación.

El evento está programado para las 19.00 y la bendición debe ser dada por Angélico Sândalo Bernardino, que conoce al petista desde la década de 1970. Lula y “Janja” se vestirán en lugares separados, siguiendo la tradición de las ceremonias nupciales católicas. Ella subirá al altar con un vestido de la diseñadora Helô Rocha.