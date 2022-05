Felipe Delpin, timonel DC: “La presidencia de Chahin no fue todo lo prolija que debía ser; auditaremos la estructura financiera y de gastos del partido”

A inicios de abril, el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, asumió como timonel de la Democracia Cristiana (DC). Transcurrido un mes, el edil falangista hace un balance del estado del partido y es crítico de la administración liderada por Fuad Chahin, pues apunta -a lo largo de esta entrevista- que las escuálidas arcas del partido se arrastran por descuadres en las finanzas de dicha directiva.

El mandamás de la DC también analiza el momento político que vive el partido de cara a definiciones como el plebiscito de salida y su relación con el gobierno. “No queremos ser considerados un partido bisagra, no nos planteamos eso. Somos un partido que apoya o no y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar al gobierno”, dice.

¿En qué estado de transparencia o financiera recibe el partido?

Este es un partido que hoy en día está, financieramente, bastante a mal traer.

¿Quebrado, podría decir?

Podríamos decir que está a mal traer porque estamos esperando las observaciones para que el Servel transfiera los recursos fiscales hacia el partido. No ha sido fácil, porque faltaban antecedentes, no había claridad. En la administración anterior a Carmen Frei (de Fuad Chahin), las cosas quedaron un poco revueltas, poco claras y en eso estamos: reuniendo todos los antecedentes. Ha faltado derechamente transparencia en algunas acciones que se hicieron en los años 2020 y 2021. Esperamos poder resolver todo eso.

¿Tiene algún reparo en particular con la directiva de Chahin?

En la presidencia de Fuad Chahin no se fue todo lo prolijo que se debía ser, no se fue del todo cuidadoso en términos de administración y eso nos ha acarreado una serie de problemas en el traspaso de los terrenos que se estaban vendiendo, casas, entre otros. No hubo mucha claridad. Eso obviamente nos ha traído una serie de complicaciones.

¿Habrá alguna acción concreta, alguna auditoría?

Auditaremos toda la estructura financiera y de gastos. La recuperación de la confianza de los militantes y ciudadana parte por la transparencia. Es por ello que estamos esperando un informe del Servel para tomar la decisión final con respecto a los negocios mal realizados o mal llevados por la anterior directiva del camarada Fuad Chahin. Si los antecedentes que nos remitan señalan que hay que judicializar este problema vamos a tener que proceder para resguardar los recursos económicos y de inmuebles de nuestro partido.

En lo político, ¿cuál va a ser la relación de la DC con el gobierno?

No somos parte del gobierno, pero sí hemos dicho que vamos a ser colaboradores de él. Queremos que al Presidente le vaya bien, que haya éxito en su gestión y hemos buscado el poder tener diálogos con el gobierno y el gobierno nos ha invitado también a dialogar. Nos hemos reunido con el Presidente Boric y con el ministro Jackson. Siempre planteándonos que estamos dispuestos a apoyar la gestión, pero para eso debe haber un diálogo y comunicación que sea bastante fluida, y que se dé buscando solución a los problemas y apoyando los proyectos de ley del gobierno.

¿Qué rol puede jugar un partido como el suyo en el contexto de un oficialismo que no cuenta con mayorías parlamentarias?

Nuestros parlamentarios han planteado que quieren un diálogo institucional, que es lo mismo que le dijimos nosotros como partido al Presidente Boric. Estamos dispuestos al diálogo, pero que sea institucional, no que sea uno a uno con nuestros parlamentarios. Vamos a apoyar todas esas leyes que vayan en beneficio de la gente y donde haya discrepancia y tengamos matices, lo haremos ver al gobierno y buscaremos ver cómo avanzar de la mejor manera en las leyes viendo cómo las vamos a mejorar.

Si no es oposición, pero tampoco parte del oficialismo, ¿la DC se va a comportar como un partido bisagra?

No queremos ser considerados un partido bisagra, no nos planteamos eso. Somos un partido que apoya o no y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a apoyar al gobierno. Si el gobierno estima necesario el apoyo de los democratacristianos, vamos a estar ahí en el Parlamento y eso estamos absolutamente dispuestos a hacerlo.

Víctor Torres (militante DC) dirige la Superintendencia de Salud designado por Gabriel Boric. ¿Tener una autoridad en el gobierno no los hace ser parte, de cierta forma?

Eso está absolutamente claro: nosotros no somos parte del gobierno. Víctor Torres fue invitado a participar en forma personal porque es un exdiputado muy capaz que conoce de salud y él es médico. Por lo tanto, conoce muy bien el área. Pero él no está ahí en representación del partido, eso está absolutamente claro con el gobierno.

El Consejo Nacional aprobó una declaración de respaldo al trabajo de la Convención Convención. ¿Están decididamente por el Apruebo?

Como partido, desde el 80, cuando se votó la Constitución de Pinochet, hemos estado planteando que se requería una nueva Constitución y que fuera redactada vía asamblea constituyente. Eso lo planteó en el (estadio) Caupolicán el Presidente Frei Montalva y después le costó la vida. Por lo tanto, tenemos el compromiso como partido de poder contar con una nueva Constitución. La declaración dice lo siguiente: ‘Tenemos fe en ustedes, esperamos una Constitución que nos una, creemos en este proceso, lo hemos respaldado, estamos esperanzados en esa nueva Constitución, pero también les decimos que deben abrirse al diálogo, deben ampliar los acuerdos, deben ser capaces de escuchar más y de tal manera que esta nueva Constitución, esperamos que sea aprobada, eso es lo que anhelamos todos’.

¿Ya tienen postura, entonces?

Como directiva nacional de la DC hemos llamado a esperar el resultado final para que conozcamos lo que es ya la Carta Magna definitiva. Esto lo vamos a hacer a través de una junta nacional.

A diferencia del plebiscito de entrada, ¿esta vez es menos seguro que gane el Apruebo?

Desde luego. Hay artículos que se han incorporado a la Constitución que generan controversia.

¿Cree que tendrá sectores díscolos dentro de su partido si toman una postura por el Apruebo?

Yo espero que no, pero es probable que eso tienda a suceder y obviamente esperamos que el partido no se tensione. Aquí el llamado a todos es que respeten lo que decida el partido y que no opinemos antes. Que nadie pueda manifestar abiertamente antes por una u otra opción porque si lo hace va a hablar a título personal, pero no a nombre del partido porque el partido tiene sus instituciones, tiene sus órganos de definición y así se va a hacer. Así lo hemos manifestado ayer en el consejo nacional: ni diputados, senadores, miembros del consejo ni ningún camarada hablan en nombre del partido. A nombre del partido habla la mesa y su órgano respectivo.

De aquí a un año o dos años, ¿no se proyecta ingresando al gobierno como parte? Por ejemplo, a la coalición de Socialismo Democrático, donde está la mayoría de sus antiguos socios en la Concertación.

La verdad es que eso va a depender de lo que diga el gobierno, es una facultad del Presidente de la República el poder invitar a otros partidos al gobierno. Si esa invitación llega, nosotros la vamos a analizar y vamos a tomar una decisión ahí donde corresponda.

¿Y en la militancia no hay un sentimiento de querer ser parte del gobierno de Gabriel Boric?

La militancia votó mayoritariamente mi candidatura con la de Yasna Provoste y otros camaradas más que encabezamos “Nueva Democracia”, propuso y siempre planteó ser un partido que colaborara con el gobierno. Yo hice esa campaña de recuperemos el país y eso se lo planteamos a los camaradas. Cuando votaron, fue muy a conciencia y en conocimiento de lo que nosotros estábamos planteando.