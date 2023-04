Felipe Kast: “Más que pasar máquina al gobierno era importante hacer un buen trabajo”

Se acostó a las cuatro de la madrugada. El senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe Kast (Evópoli), fue uno de los principales negociadores del debate legislativo tras la aprobación del proyecto que fortalece la defensa de Carabineros llamado “ley Nain-Retamal”.

Luego de ser aprobado en su tercer trámite desde la Cámara de Diputadas y Diputados, el parlamentario quedó conforme, especialmente luego de que se acogiera la posición de la derecha de incorporar la defensa legítima de Carabineros en el Código Penal, y no en el Código de Justicia Militar, como quería el gobierno.

¿Ganó la derecha en la aprobación del proyecto?

Ganó Carabineros. Mejoramos bastante el proyecto de cómo venía desde la Cámara de Diputadas y Diputados. Fue siempre revisado con varias personas, entre ellos carabineros que les ha tocado sufrir el total desamparo. Logramos una redacción que les da certeza jurídica, para que nunca más tengan temor a usar sus armas de fuego cuando lo hacen en forma correcta. Con la aprobación, si alguien los quiere acusar tiene que demostrar que utilizaron su arma de fuego de mala manera. Pero no como actualmente, donde al día siguiente son dados de baja, declarados imputados y sufren un verdadero calvario que muchas veces termina resultando que son inocentes. Logramos dar un paso importante. Los delincuentes cuando se enfrenten a Carabineros ya van a saber que no van a gozar de impunidad.

Pero se impusieron las ideas de Chile Vamos.

No solamente las ideas de Chile Vamos. Es la urgencia de la ciudadanía de sentir que el gatillo fácil estaba en los delincuentes. Necesitábamos terminar con el temor de Carabineros a hacer bien su trabajo. Yo valoro que el gobierno haya cambiado de opinión. Lo que para ellos el lunes (cuando se rechazaron las indicaciones del Ejecutivo en la Comisión de Seguridad Pública del Senado) era muy malo, el martes terminó siendo algo que valoraron y hoy día sienten que es parte de un proyecto de ley serio y responsable.

¿Por qué se sentaron a negociar con el gobierno, cuando podían haber aprobado el proyecto tal cual?

Porque el rol de la política es siempre estar dispuesto a escuchar, dialogar y mejorar las posturas. La soberbia nunca es buena compañera. Es verdad que el día lunes el gobierno tuvo una pataleta, que actuaron de mala manera. Pero el día martes nos dicen que estaban disponibles a aceptar nuestra posición, que era que la legítima defensa quedara en el Código Penal. Porque el drama que teníamos es que los jueces y fiscales no aplican el Código de Justicia Militar cuando hay un civil involucrado. Y cuando el gobierno se acerca, particularmente la ministra (s) Segpres, Macarena Lobos, y manifiesta la disposición del gobierno de aprobar esta iniciativa en el Código Penal, claramente se abre otra conversación. Ahí procedimos a evaluar mejoras al proyecto, con algunas propuestas de ellos que nos parecían razonables. Más que transformar esto en un gallito entre gobierno y oposición, o haber pasado la máquina, lo más relevante es que las chilenas y chilenos sintieran que hicimos un buen trabajo.

El senador Felipe Kast (Evópoli). Foto: Dedvi Missene

¿Cómo vio a la ministra del Interior, Carolina Tohá? ¿Sale debilitada? Se le criticó por haberse ido de la comisión luego de que sus indicaciones fueran rechazadas.

Todo lo contrario. Uno puede haber tenido un mal día el lunes, pero cuando una ministra es capaz de reflexionar y al día siguiente buscar fórmulas de entendimiento, siempre habla bien de ella. No nos gustó el día lunes cuando nos dijo casi que queríamos infligir una derrota al gobierno. Cuando nosotros peleábamos porque esto quedara en el Código Penal, no nos interesaba hacerle una derrota al gobierno. Nos interesaba derrotar a los delincuentes.

¿Cuál fue el principal nudo en la indicación?

El gran nudo era el Código Penal, pero cuando ya accedieron a esto, para el gobierno era importante que la legítima defensa se aplicara cuando Carabineros estaba siendo amenazado. Lo que no es lógico, porque la legítima defensa es difícil aplicarla cuando no hay una amenaza a una persona. Y por lo tanto cuando hay algún tipo de violencia o delito contra un bien, Carabineros siempre está protegido por el artículo 10 que lo defiende en su cargo. Si es que quien está perpetrando ese delito ataca a Carabineros de inmediato se activa la legítima defensa. Y creo que esa redacción finalmente le da tranquilidad a todas las partes. Y como el lunes habíamos implementado algunas de las preocupaciones que tenía la Organización de Naciones Unidas y otros organismos, eso también fue quedando despejado.

¿Qué concesiones hizo la derecha?

Hacer explícito el hecho de que la legítima defensa se aplica cuando Carabineros está siendo amenazado. Se han dicho muchas cosas falsas en las redes sociales, como que si es que Carabineros es atacado a combos y a patadas no se aplica la legítima defensa. Eso es mentira. La ley incluye todos los casos. Lo otro que hicimos fue incluir a las Fuerzas Armadas. No estaban incluidas desde la Cámara Baja, y cuando las Fuerzas Armadas cumplen un rol de orden público, como lo hacen hoy día en La Araucanía, también queremos que se les aplique la misma norma.

¿Intervino directamente el Presidente Boric en las conversaciones?

No, no, no. Y la verdad es que para nosotros es más fácil interlocutar con la ministra Tohá o la ministra Lobos. Porque creemos que compartimos buena parte de las ideas. Cuando Boric indulta, a mí por lo menos me generan más confianza algunos de sus ministros que el mismo Presidente.

Hace algunos años el senador Jaime Quintana (PPD) hablaba de un “parlamentarismo de facto”. Que el Presidente acepte que tiene que gobernar con un Parlamento de contrapeso. ¿Boric debe aceptar eso?

No creo que sea eso. Nosotros hemos estado disponibles para todo tipo de trabajo en la medida que haya consecuencia. El Partido Comunista, que apoyó a Boric, que gobierna con Boric y del cual la vocera es militante, votó en contra de la ley Nain-Retamal ayer. Eso habla de una falta de liderazgo del Presidente hacia su propia coalición. Gobierna con partidos que no le hacen caso. Simplemente se tienen que aplicar las mayorías y la democracia se trata de eso. El parlamentarismo de facto es cuando el Congreso no respeta la Constitución, que fue lo que ocurrió con Piñera.