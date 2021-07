FinteChile escala disputa con Walmart y pide a la FNE indagar a retailers por la no aceptación de tarjetas de prepago

“Según se ha podido observar en el mercado, existen algunos grandes retailers del país que han tomado la decisión unilateral de no aceptar en sus tiendas las tarjetas de pago con provisión de fondos (también conocidas como “tarjetas de prepago”) como medio de pago válido, pese a no existir razones técnicas ni económicas para ello”.

Así comienza la denuncia que presentó el pasado viernes ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la Asociación de Empresas de Innovación Financiera de Chile (FinteChile) por la no aceptación de tarjeta de prepago en el retail. La denuncia se enmarca en medio de una disputa que lleva adelante la agrupación en contra de Walmart Chile. Esto luego que el director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra, denunciara esta situación, asegurando que la gigante estadounidense “le está haciendo un enorme daño a la inclusión financiera del país”.

Entre los miembros de la agrupación están Buda, Cumplo, Mercado Pago, Pago Fácil, Infinity y Tenpo, entre otras.

En su presentación, la agrupación explicó Walmart ha salido públicamente a defender su decisión. “Sólo a modo sintético, la supuesta razón de la negativa a la aceptación tarjetas de prepago vendría dada por su costo de la utilización, lo que supuestamente sería responsabilidad de la empresa Transbank y se estaría afectando, por tanto, la operación de la cadena supermercadista con dichos costos. Sin embargo, tal razonamiento -que no nos consta como Asociación- se contradice con otros datos entregados por la misma Walmart, relativos a la escasa incidencia que tendrían las tarjetas de prepago en sus ventas, de modo que no se entiende cómo su aceptación podría afectar sus operaciones”, sostuvo FinteChile.

En ese sentido dijo que “la negativa de comercios como Walmart es abiertamente contraria a las finalidades de la Ley N°20.950, que autorizó la emisión y operación de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias. En efecto, tales finalidades son lograr una mayor competencia entre medios de pagos en la economía nacional y permitir la inclusión financiera, posibilitando el acceso y el uso de medios de pago seguros y a bajo costo especialmente por parte de aquellos que están más excluidos del sistema bancario”.

En esa lógica, dijo que otros comercios y grandes tiendas del país sí aceptan tarjetas de pago con provisión de fondos, como es el caso de las cadenas de farmacias, Falabella, Ripley, Paris, ABCDin e Hites, y las tiendas para el mejoramiento del hogar Sodimac, Easy, Casa Ideas y Casa Royal. Sin embargo, -dijo- éstas no cubren la totalidad de necesidades y oferta que los supermercados ofrecen.

Por lo mismo, la agrupación que lidera Ángel Sierra solicitó al fiscal que haga uso de sus facultades que le confiere el DL 211 (Ley de Libre Competencia) a fin de corroborar si son efectivos los argumentos que han vertido los grandes comercios que no aceptan las tarjetas de prepago. El objetivo de la FinteChile es que se determinen los “responsables efectivos de tal comportamiento y establecer si, en la especie, existe una conducta anticompetitiva”.

“Lo anterior resulta indudable, a nuestro juicio, ya que si se trata de una conducta cometida por las grandes cadenas supermercadistas, éstas tienen una clara posición dominante en dicho mercado, mientras que si se establece que se trata de una conducta cometida por la empresa Transbank, ésta también tiene una clara posición dominante en su respectivo mercado, según se ha podido observar en los expedientes seguidos recientemente ante el TDLC”, explicó el gremio.

En su presentación, FinteChile explicó que “no sólo participan -en el mercado de pagos con tarjetas de crédito, débito y prepago- los señalados PSP, sino también otros procesadores de pago que buscan desarrollar soluciones tecnológicas propias y también empresas emisoras de cuentas y tarjetas de pago con provisión de fondos, todas ellas enmarcadas en el contexto de innovación financiera que crecientemente se desarrolla en la actualidad, a nivel mundial”.

Petición de diligencias

En su presentación FinteChile, que es asesorado por el estudio Aninat, solicitó oficiar a Walmart, Tottus, Unimarc, Jumbo y Santa Isabel para que informen si efectivamente aceptan o no tarjetas de pago con provisión de fondos. En caso de que la respuesta sea negativa, estas deberán indicar las razones de su no aceptación y acompañen los respaldos respectivos.

Asimismo, la agrupación solicitó oficiar a Transbank para que informe a la Fiscalía Nacional Económica “los costos aplicados a los comercios por la aceptación de tarjetas de prepago, los fundamentos para la fijación de tales costos, el número de comercios que aceptan o no dichas tarjetas y los contratos que deben suscribirse para efectos de tal aceptación”.

Por último, FinteChile pidió a la FNE consultar a los emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos, tanto bancarios como no bancarios (asociados a FinteChile o no), para que informen “sobre su situación particular respecto de la aceptación o no por parte de los grandes comercios, de las tarjetas que emiten conforme a la Ley N° 20.950″.

La respuesta de Walmart

Aunque hasta ayer no había sido notificada de la acción en la FNE, Walmart Chile aseguró que ha promovido la inclusión financiera y que es la cadena de supermercados que acepta más medios de pago en Chile, con 9 millones de transacciones con tarjeta de débito, un 70% de ellas con cuenta RUT del Banco Estado.

“Por ello, rechazamos tajantemente las acusaciones de obstaculización para el ingreso de nuevos actores. Por otra parte, consideramos que existe un costo desproporcionado e injustificado del prepago, muy por encima del estándar internacional, lo que se traspasaría directamente a nuestros clientes, ya que las marcas que operan tarjetas prohíben al comercio trasladar costos a los usuarios, por lo que este valor se repartiría entre todos los clientes por igual”, respondió Walmart a Pulso.