Florida reabre sus colegios sin convertirse en un foco de Covid-19

Mientras los distritos escolares de EE.UU. continúan lidiando con la reapertura de las aulas en medio de la pandemia del coronavirus, los datos muestran que Florida comenzó el aprendizaje en persona sin convertir a las escuelas en súper propagadoras.

El estado fue uno de los primeros en reanudar la instrucción en persona en agosto, siguiendo una orden ejecutiva del Comisionado de Educación, Richard Corcoran, que exigió a los distritos a que les dieran a las familias la opción de aprender en el aula cinco días a la semana o si no los distritos se arriesgaban a perder fondos. El mandato provocó protestas entre algunos maestros y padres que lo consideraron riesgoso y generó juicios infructuosos destinados a bloquearlo.

En los siete meses transcurridos desde entonces, las escuelas de Florida han evitado brotes importantes de Covid-19 y han mantenido tasas de contagio más bajas que las de la comunidad en general. Según Corcoran, el 80% de los estudiantes en Florida ahora asisten a las escuelas en persona a tiempo completo o parcial.

Pero el proceso a veces ha sido complicado, perturbador y divisivo.

“Se sintió apresurado y ciertamente tuvo algunos fallos”, dijo Barbara Jenkins, superintendenta de las Escuelas Públicas del Condado de Orange, que incluye a Orlando. Pero, agregó, “yo diría que en general ha tenido éxito”.

Los especialistas en salud pública señalan algunas posibles explicaciones del éxito. Muchas escuelas se adhirieron lo mejor que pudieron a la orientación sobre el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el rastreo de contactos y la cuarentena. Sin embargo, dado que la adherencia ha sido desigual, otra razón probable es que los niños pequeños no transmiten el virus de manera eficiente, según Eric Toner, investigador principal del Johns Hopkins Center for Health Security.

Florida siempre ha tenido tasas más bajas de Covid-19 en las escuelas que en la comunidad en general, según un panel de datos creado por la Universidad de Brown, la compañía de datos Qualtrics y otros. La información disponible les permite rastrear los casos entre los estudiantes y el personal de las escuelas, pero no identificar si las infecciones ocurrieron en los establecimientos educacionales o en otros lugares.

En las últimas dos semanas de febrero, la tasa diaria de casos por cada 100 mil habitantes fue de 22 entre los estudiantes y 15 entre el personal escolar, en comparación con 27 en la comunidad, según los datos. En períodos anteriores que se remontan a octubre, las tasas de estudiantes y personal eran casi siempre menos de la mitad de la tasa comunitaria.

En Massachusetts y Nueva York, que también tienen datos consistentes y de larga duración, las tasas de infección por coronavirus en los estudiantes fueron uniformemente más bajas que las tasas de la comunidad. En Nueva York, las tasas del personal eran a veces más altas que las tarifas comunitarias.

“Es posible reabrir escuelas de manera segura con la mitigación adecuada”, dijo Emily Oster, profesora de economía en la Universidad de Brown, que ayudó a crear el tablero. “No los vemos como ubicaciones de grandes cantidades de propagación”.

Un profesor espera a sus alumnos en medio de la pandemia de coronavirus, Florida, Estados Unidos. Foto: Associated Press

El recuento acumulado de casos de Covid-19 entre niños menores de 18 años en Florida fue de 5.202 por 100.000 el jueves pasado, ocupando el sexto lugar más alto entre un grupo de 17 estados con datos comparables, según cifras y datos de Florida compilados por la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños. Los estados con tasas más altas son Arkansas y Delaware, mientras que aquellos con tasas más bajas incluyen California y Carolina del Norte, y la ciudad de Nueva York.

Las reaperturas de escuelas terminaron siendo más seguras, dijo Andrew Spar, presidente de la Asociación de Educación de Florida, un sindicato de maestros que demandó sin éxito a Florida para intentar detener la orden ejecutiva. Pero criticó al estado por no hacer cumplir las pautas federales sobre los mandatos de mascarillas y ventilación de aire, y por no dar prioridad a los empleados de la escuela para las vacunas Covid-19.

Al menos 21 escuelas y más de 1.200 aulas en todo el estado han cerrado temporalmente debido a infecciones, según la FEA. Cuarenta y un empleados escolares que trabajan han muerto de Covid-19 desde el verano y nueve niños en edad escolar han muerto por el virus en el transcurso de la pandemia, dijo la FEA.

“Todos los días en el estado de Florida miles de estudiantes se ven afectados por Covid de alguna manera, como la cuarentena o la exposición”, dijo Spar. “Esas interrupciones en el proceso de aprendizaje son muy reales”.

Alycia Severson, maestra de la escuela secundaria Seabreeze en Daytona Beach, dijo que se sintió obligada a regresar al aula el otoño pasado cuando la tasa de infección local era alta. La falta de una guía clara por parte de los líderes estatales sobre cómo reabrir de manera segura dejó al personal escolar y a los padres confundidos y llevó a los distritos a realizar repetidos cambios en las políticas, dijo.

“Sentí que estaban presionando mucho para que pareciera que todo estaba bien”, dijo Severson, de 51 años.

Para Corcoran, el enfoque de Florida garantiza que los estudiantes puedan regresar a las aulas, donde aprenden mejor, y les brinda a los padres una opción. Las escuelas siguieron protocolos de protección que minimizaban los riesgos para la salud, dijo.

Estudiantes en recreo en una escuela en Florida, Estados Unidos. Foto: Reuters

“Tener niños en la escuela es el lugar más seguro para ellos”, dijo Corcoran. “Teníamos un plan y estaba basado en hechos y ciencia”.

En el condado de Broward, hogar de Fort Lauderdale, muchos niños cuyos padres optaron por mantenerlos en casa tuvieron problemas con el aprendizaje remoto en la primera parte del año escolar, dijo el superintendente Robert Runcie. Para diciembre, el distrito había identificado alrededor de 50 mil estudiantes, de un total de 260 mil, que no estaban logrando un progreso académico suficiente. Después de las vacaciones, los funcionarios hicieron un esfuerzo para que los que estaban aprendiendo de forma remota regresaran a las aulas, y la mayoría regresó, dijo Runcie, quien respaldó el enfoque del estado.

“Si hemos podido abrir con éxito sin brotes importantes en nuestras escuelas”, en un condado con altas tasas de infección, dijo Runcie, “creo que se puede hacer en todo el país”.

En el condado de Volusia, donde está Daytona Beach, el maestro de la preparatoria DeLand, David Finkle, dijo que normalmente tiene de uno a cuatro estudiantes a la vez en cuarentena en casa, de más de 100 estudiantes en todas sus clases. El distanciamiento social en el aula es prácticamente imposible debido a las limitaciones de espacio, a menudo con cuatro metros y medio entre los estudiantes. Les recuerda a los alumnos todo el día que usen sus mascarillas correctamente.

“Aunque no me siento totalmente seguro, quiero estar aquí”, dijo Finkle, que tiene 54 años y hasta ahora no ha sido infectado.

Los tres hijos de Joanna Kaney-Olivari comenzaron el año escolar aprendiendo en casa en Ormond Beach, cerca de Daytona Beach, en parte por problemas de salud, porque tiene lupus. Varios meses después, su hijo del medio, Luca, que está en octavo grado, se rompió una noche durante la cena y dijo que anhelaba regresar a la escuela. A principios de febrero, reanudó la instrucción en persona, seguido por su hermana mayor, Annabella, que es estudiante de segundo año de secundaria.

Estudiantes cumpliendo con las medidas sanitarias en una escuela en Florida, Estados Unidos. Foto: Associated Press

“Siento que en este punto de la pandemia, es su salud mental versus mi salud física”, dijo Kaney-Olivari, de 49 años. Cuando su hija regresó a la escuela, agregó, “estaba muy feliz. "

Greg Gimbert dijo que él y su esposa también mantuvieron en casa a su hijo, Gabe, que cursa noveno grado en la escuela secundaria Seabreeze, aterrorizado de que pudiera contraer el virus. Con el tiempo, el Sr. Gimbert llegó a la conclusión de que sus temores estaban sobrecargados. Pero en este punto del año escolar, le preocupa que regresar al salón de clases a Gabe, que estudia virtualmente en la oficina de su padre, altere sus estudios, por lo que los padres planean esperar hasta el otoño.

La lección de Florida para el país, dijo Gimbert, de 51 años, es “no solo que deberíamos haber abierto, sino que deberíamos haber abierto hace mucho tiempo”.