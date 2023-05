“Fuego amigo” PPD complica a Tohá una vez más: vicepresidenta reflotó caso SQM y fue enviada al Tribunal Supremo

Los últimos días no han sido fáciles para la ministra del Interior, Carolina Tohá, en su calidad de militante del Partido por la Democracia (PPD).

Si a inicios de la semana debió referirse al calificativo de “monos peludos” de la timonel de su partido, Natalia Piergentili, hacia los militantes de Apruebo Dignidad, esta vez debió tomar la palabra por un apelativo directo. Una de las vicepresidentas de su colectividad, Paz Suárez -en conversación con el programa Tiempos Violentos de la señal de cable Vía X- ahondó en el enojo de la jefa política del gobierno por los dichos de Piergentili en La Tercera Domingo.

Y es que ante ese llamado de atención, Suárez devolvió el “golpe” recordando el caso Soquimich (SQM). “Se puede enojar si quiere. Finalmente, todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema SQM, así que se enoje lo que quiera (...) Ella no es parte de la directiva, es una militante, una compañera de partido. La gente se puede molestar y ella ha dejado muy claro que entró al gobierno por el Presidente y no por nosotros, es sumamente válido que se moleste”, dijo.

Y añadió: “En algún momento todo el PPD se molestó con ella cuando pasó lo de SQM, pero ella tomó un avión y se fue a Europa creo, a estudiar no sé que cosa, y fuimos nosotros, y de ese nosotros soy yo, los que nos quedamos a reconstruir lo que quedó del PPD”.

Los dichos de Paz Suárez abrieron una herida ya cerrada en la colectividad. Cuando estalló el caso de platas políticas en 2016 -y mientras Tohá se desempeñaba como alcaldesa de Santiago-, se develaron aportes de la minera no metálica en el período en que la dirigenta lideró el partido. “No he tenido participación en temas fuera de la ley, pero en lo político tengo una responsabilidad”, reconoció en ese entonces.

Visiblemente molesta, desde una visita a terreno en la Región de Coquimbo, Tohá abordó las declaraciones de Suárez. “Una de las cosas más difíciles de este trabajo es aguantarse de responder los ataques que se reciben cotidianamente. Cuando se es ministra del Interior se tiene una tarea de cuidar a las personas, de proteger a las personas, estamos aquí para defender a las personas y no para andarnos defendiendo de ese tipo de ataques. Y con mayor razón no lo voy a hacer considerando que se refiere a una situación que fue ultrainvestigada y totalmente aclarada”, replicó.

Con una relación que no vive sus mejores días con Tohá, la mesa directiva del PPD optó por desmarcarse rápidamente, dar una señal de respaldo a la jefa de Interior y remitir los dichos de Suárez al Tribunal Supremo de la colectividad.

En la interna, afirman que esta acción no fue solicitada por la ministra, sino que correspondió a un “control de daños” por parte de la dirección que se ha visto envuelta en consecutivas polémicas. De todas formas, sí existió -en horas de la mañana- un contacto de Piergentili con Suárez, reportándole de la decisión.

“Por los dichos, por los tonos y por la referencia directa a una militante extraordinaria como es Carolina Tohá, se han enviado los antecedentes al Tribunal Supremo, que es un órgano del partido, la institucionalidad funciona, y entiendo que hoy día en la tarde (ayer) se van a reunir”, señaló la presidenta del PPD.

Las declaraciones de respaldo abundaron desde la bancada de diputados y senadores. Pero quizás el más duro en sus términos fue el senador Ricardo Lagos Weber, quien durante la tarde sostuvo una reunión con Natalia Piergentili. “No comparto estas declaraciones. Esta espiral en el que entró un sector del partido es tóxica, no busca mejorar la gestión del gobierno, mucho menos la unidad, y en nada aporta a mejorar necesidades de la ciudadanía, sino que, por el contrario, resulta funcional al discurso de la oposición”, remarcó el parlamentario.

A la salida, Piergentili declaró que “esta semana ha sido difícil para el PPD, partiendo por mi desafortunada analogía sobre las diversidades sexogenéricas y lo que implicó de hecho mis disculpas públicas ante la opinión pública (...). Entonces, cuando existe un sismo a propósito, en este caso, de un error mío como presidenta, claramente duele más otro error porque en el fondo son las réplicas a un sismo”.

Tras la cita, la timonel si bien reportó que con el senador hablaron de temas legislativos, la reunión ocurrió en momentos donde el partido debe discutir la renovación de la directiva, el rumbo de la colectividad y el proceso de reflexión interna sobre la continuidad de la tienda en el gobierno. Esas materias estarán sobre la mesa en el consejo nacional del PPD, que se desarrollará este sábado.

Si bien la titular de Interior ha remarcado en al menos dos ocasiones en el último mes que en su rol en el gabinete no representa al PPD -marcando una notoria distancia- y que responde al gobierno del Presidente Gabriel Boric, las polémicas provenientes de su colectividad la complican una vez más en su rol como jefa política.

¿Podría evaluar su continuidad como militante? Algunos en el partido plantean una evidente desafección de la ministra respecto de la tienda, pero advierten que solo el tiempo dirá si la jefa de Interior opta por algún camino fuera del PPD. Otros, en tanto, transmiten que no debiera abandonar ese espacio porque “ella es el PPD”, es la cara más reconocible.

En el PS los dichos de Suárez también cayeron mal. El jefe de bancada de los diputados, Daniel Manouchehri, indicó que “la ministra Carolina Tohá está trabajando para controlar el crimen y la delincuencia. De una manera seria. Corresponde apoyarla y no aportillarla. El llamado es a si no van a aportar, no estorben. La ministra tiene todo nuestro respaldo para la difícil tarea que tiene”.

Desde ese mismo partido también hubo otras declaraciones públicas y tuits de dirigentes “invitando” a Tohá al PS. El diputado Juan Santana (PS), por ejemplo, señaló que “la ministra Carolina Tohá merece un espacio político donde no sufra ataques constantes ni declaraciones tóxicas. En el PS valoramos su capacidad, entrega y no olvidamos la lealtad de su padre con Salvador Allende: acá encontrará las puertas abiertas, siempre será su casa”.

Este tipo de declaraciones, en todo caso, generaron molestia en militantes PPD.