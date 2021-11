Gobierno forma mesa de trabajo para buscar acuerdo en jornada laboral para el comercio

A principios de noviembre, la Comisión de Trabajo del Senado respaldó en general, el proyecto de ley relativo al cierre de los establecimientos del comercio y al descanso de los trabajadores del comercio, que responde a varias mociones refundidas de autoría de los senadores Alejandro Guillier, (Independiente), Yasna Provoste, (DC) Alejandro Navarro (Independiente); David Sandoval (UDI), Juan Pablo Letelier (PS) y Carolina Goic (DC).

Ese día, la instancia parlamentaria, presidida por la senadora Carolina Goic, acordó generar una mesa de trabajo, con un plazo de 3 semanas, para abordar indicaciones al texto legal y, además, revisar otras iniciativas relativas a materias de jornadas, para iniciar el estudio en particular la última semana de noviembre.

Dicha mesa de trabajo ya comenzó a sesionar y está integrada por el gobierno a través de la Subsecretaría de Trabajo; los privados representados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Cámara de Centro Comerciales Chile, la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile y los representantes de los trabajadores como sindicato interempresa Walmart Chile y la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros.

De acuerdo a los que han participado de esta mesa se han realizado dos reuniones. La primera donde se elaboró el cronograma de trabajo y la segunda realizada el viernes pasado. En esta se recibieron las presentaciones de varias organizaciones tanto empresariales como sindicales. Se espera a fines de esta semana se concrete una tercera reunión para comenzar ya a analizar los proyectos de ley.

En ese sentido, se espera que en la reunión de esta semana se empiece ya a entrar en contenido propiamente tal. Si bien el plazo original era tener el informe esta semana, es probable que se postergue.

Desde el Comercio ya han adelantado el impacto que tendría esta medida en el empleo, ya que afirman que se perdería un turno completo, por ello, han mostrado su rechazo desde un comienzo.

Si bien el propósito es analizar el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral y cerrar a las 19 horas, la mesa quiere ampliar el debate para fijar el foco en la jornada laboral del comercio sin poner horas de cierre. Esto porque no existe una sola visión en el mundo del trabajo sobre el horario de cierre.

Si bien desde la CUT valoran la iniciativa, están trabajando en un proyecto propio que contempla el cierre del comercio de lunes a sábado a las 20 horas y los domingos y festivos a las 18 horas. La explicación estaría en los sistemas de turnos que hoy se utilizan, de manera que esta fórmula impactaría marginalmente en las ventas.

Luego de analizar las distintas propuestas, se buscará entregar una propuesta consensuada.

25 De Julio del 2021/Santiago Centros comerciales abren sus puertas en la Región Metropolitana durante el primer fin de semana en fase 3 del plan Paso a Paso. FOTO: Cristóbal Escobar /Agencia UNO

La presidente de la Comisión de Trabajo, Carolina Goic y los senadores Alejandro Guillier y Juan Pablo Letelier recalcaron el día de la votación las implicancias positivas de la propuesta en la vida familiar, en la seguridad de los trabajadores y en su vinculación con los hijos. Además, se reconoció que esta es una reivindicación de los trabajadores y no de la industria, haciendo presente que es un sector “bastante feminizado en su mano de obra”.

En tanto, el senador Rodrigo Galilea (RN), voto disidente, indicó que “los argumentos que se dan no me terminan de convencer” y aludió a las implicancias que esto podría tener con la libertad de emprender, la competitividad y la exclusión de otros rubros. “Creo que vamos a afectar otros temas colaterales que no estamos viendo”, advirtió.