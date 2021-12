Gobierno inicia contacto con diputados de cara a la votación en Sala del cuarto retiro y hay dudas sobre su aprobación

El gobierno ya puso manos a la obra: distintos ministros comenzaron a llamar y enviar mensajes a diputados para asegurar los votos que logren rechazar el cuarto retiro de AFP y segundo anticipo de rentas vitalicias en la Cámara Baja. Desde los partidos también están sondeando la posición de sus parlamentarios, por lo que los coordinadores y jefes de bancada han pasado a la acción de cara a la votación en Sala.

Por un lado, el gobierno se está cerciorando de que los diputados que en el último retiro votaron en contra o se abstuvieron, mantengan esa postura. Pero también han contactado a algunos que aprobaron la iniciativa, para que esta vez puedan rechazarla o, al menos, abstenerse.

En medio de todas estas tratativas, el Presidente Sebastián Piñera anunció la extensión el IFE Laboral hasta marzo de 2022.

En la Cámara existen dudas respecto del futuro del cuarto retiro tras su paso por la comisión mixta, ya que, reconocen algunos diputados, los votos no están asegurados para su aprobación. Dicen que los ánimos de cara a este proyecto son distintos versus lo que ocurría en votaciones de retiros anteriores. Además, ya se eligió a un nuevo Congreso, por lo que advierten que no existe el mismo incentivo de todos para aprobar, principalmente de aquellos que no fueron reelectos.

El diputado Frank Sauberbaum (RN) comenta al respecto: “Veo poco entusiasmo. La verdad que lo veo muy difícil. De hecho, en estos días no ha sido ni tema de conversación (entre los diputados), y esa es una clara señal de que no hay muchas ganas de aprobarlo como está. Hay mucha expectación respecto del funcionamiento de la comisión mixta, pero no está el mismo ánimo que hace unos meses”.

El diputado RN aprobó el cuarto retiro en su primer paso por Sala, y dice que para esta próxima votación, “en principio, tengo buen ánimo para aprobarlo”, pero también está atento a ver el proyecto que saldrá de la mixta.

Hay diputados que también advierten que la votación ha venido a la baja en la Sala de la Cámara. Así, mientras el segundo retiro se aprobó en dicha instancia el 10 de noviembre de 2020 con 130 votos a favor. Para el tercer retiro, el 15 de abril de este año, hubo 122 votos favorables.

En tanto, para el cuarto retiro, el 28 de septiembre pasado, los diputados aprobaron la iniciativa con tan solo 94 votos, en momentos en que se necesitaban 93 votos favorables. Ahí hubo 18 diputados oficialistas que votaron a favor de la iniciativa. De esta manera, el gobierno necesitaría mantener alineados a los parlamentarios que en esa ocasión rechazaron o se abstuvieron, y lograr dar vuelta dos votos que esa vez votaron favorablemente.

El diputado Marcos Ilabaca (PS), integrante de la comisión mixta, cree que “va a ser una votación diferente. Espero que tengamos los votos. Ya obtuvimos 94 votos la primera vez, espero que todos esos votos se mantengan. Lo otro sería algo inexplicable, o bien, que muchos de los que votaron a favor en su momento estaban simplemente utilizando una careta producto de las elecciones”.

Con todo, este martes por la mañana, previo a la sesión de la mixta y cuando se pensaba que había sido suspendida, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, manifestó la voluntad de la mesa que lidera, para tramitar con rapidez la iniciativa.

“Si hoy día la comisión mixta despacha el informe del cuarto retiro, nosotros pondremos en tabla mañana (este miércoles) la discusión de este proyecto de ley... Yo espero que dejemos de alargar este proyecto y, de una vez por todas, le demos certezas a la ciudadanía respecto de si va a estar o no el retiro, y no ocupemos esto como una estrategia electoral”.

Y aunque el proyecto logre pasar la Cámara de Diputados, también existe incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir en el Senado, donde se rechazó por un voto la idea de legislar la iniciativa. Ahí también hay votos en duda. En esa ocasión, por ejemplo, la senadora Marcela Sabat (RN) votó a favor de la iniciativa, pero como se encuentra con postnatal, podría ausentarse de la próxima votación.