Gremios del sector salmonero en alerta por aumento de robos en faenas y en transporte

Desde los últimos cuatro años la industria del salmón ha visto cada vez con mayor preocupación los robos que se han producido, tanto en los centros de cultivo como en el transporte de carga, alcanzando cifras anuales que pueden llegar a los US$80 millones. Pese a los intentos por prevenir los robos y el trabajo realizado en conjunto con autoridades, las asociaciones gremiales acusan que los delitos han ido en aumento, así como también la violencia con la cual son perpetrados.

Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, aseguró que “cada vez están operando bandas más preparadas en robos en centros de cultivo. Y, especialmente en el último tiempo, hemos visto también un aumento en el rubro de transporte de carga, es decir, los productos que van para exportación”.

Desde el 2019 hasta la fecha, dice Monge, el gremio tiene registrados 98 asaltos con secuestros a choferes, “lo que es tremendamente grave, pensando en el nivel de violencia. Obviamente también la pérdida económica, en cumplimientos comerciales”.

Asimismo, el ejecutivo explica que en el último tiempo se han visto bandas que se están dedicando al robo de mortalidad. Esto es, robo de pescado que se destina para hacer aceite, harina de pescado y fertilizantes, pero que no es apto para el consumo humano y que luego quienes lo roban lo someten a proceso de ahumado y lo venden en ferias, terminales pesqueros, entre otros. “Eso es un atentado a la salubridad pública, lo que también nos preocupa mucho porque es una nueva modalidad de delito que estamos viendo”, dice.

Sobre los montos involucrados en los robos detectados y reportados, el ejecutivo asegura que son más de 2.000 toneladas robadas, equivalentes a cifras cercanas a los US$ 12 millones. Sin embargo, no todos estos ilícitos son detectados o denunciados, por lo que la industria estima que si se consideraran, esta cifra aumentaría considerablemente. “Nosotros hacemos el cálculo que al año a la industria le roban entre US$ 70 y US$ 80 millones”, dice.

Monge asegura que el robo de salmón “es un tema histórico en la industria”. Cuenta que a finales de los 80′ se llevaban a cabo robos hormiga en los centros de cultivo, pero que cerca del 2008 se empezaron a ver bandas más organizadas “con alto poder de fuego, con embarcaciones rápidas. Entonces la industria empezó a avanzar mucho en seguridad, cámaras, en más control interno, pero en el último tiempo, yo creo del 2016 o 2017 a la fecha, hemos visto un incremento muy relevante en el robo al transporte de carga”.

Desde el 2019 hasta la fecha, Monge cuenta que han registrado 37 robos a camiones en el Biobío. En la región de la Araucanía 14 robos, en Los Ríos 15 y 9 en la Región de los Lagos. Desde el 2018 han presentado 113 querellas.

“Al menos como gremio estamos muy activos dejando registro de todos los robos coordinados con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con diferentes autoridades. Pero pese a esta coordinación que existe con las policías, que nosotros valoramos mucho el trabajo con ellos y con la autoridad marítima, vemos que falta mucha fiscalización, principalmente en los lugares donde se vende este salmón robado, que son los terminales, las ferias, el comercio por internet”, dice Monge.

Medidas

Como medidas de prevención, explica el director territorial de SalmonChile, en los centros de cultivo han implementado tecnología, como radares, cámaras térmicas y también aumentar la dotación de guardias. Respecto al robo en el transporte de carga, dice que han implementado GPS, “pero lamentablemente uno pone el GPS en los camiones, en los containers y te los bloquean. Entonces ellos siempre van súper adelantados en materias de tecnología”.

Además, el ejecutivo cuenta que han participado en diferentes instancias políticas para abordar el tema, como mesas de trabajo con el Ministerio del Interior, reuniones con el Servicio de Impuestos Internos (SII), Sernapesca, para ver cómo fortalecer la fiscalización.

Sobre la respuesta de las autoridades, Monge dice que han tenido buena acogida. “Pero como vemos que los robos siguen ocurriendo, creemos que hay que actuar rápido, bien coordinados. Acá falta una coordinación intersectorial donde tiene que estar Salud, que tiene que tener un rol muy activo en la fiscalización en los mercados de destino, donde se está vendiendo este producto en mal estado. Sernapesca debería contar con más recursos para el control, en el transporte de este tipo de productos, el SII creo que tiene que tener un rol mucho más activo en la persecución penal de los delitos tributarios”.

Por su parte, desde el Consejo del Salmón -gremio que reúne a las empresas AquaChile, Australis, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén- señalaron que como agrupación se encuentran trabajando coordinadamente con las autoridades regionales de Los Lagos para enfrentar el problema de los robos de salmones.

Al igual que en SalmonChile, una de sus principales preocupaciones es el robo de mortalidades, es decir, “salmones que son descartados por las empresas y que en su traslado a las zonas de disposición final son robados y vendidos principalmente tras ser ahumados. Esos salmones no cumplen con los exigentes estándares de calidad que se implementan antes de que el producto salga a la venta y representan su eventual consumo representa un riesgo para la población. De ahí la importancia que las personas compren salmón de origen identificable y en lugares establecidos”.

Respuesta de las autoridades

Desde el gobierno, distintas autoridades se han reunido con los gremios salmoneros para abordar la situación de los robos. Giovanna Moreira, delegada Presidencial Regional de Los Lagos, aseguró que desde la delegación se reactivó un trabajo público y privado en relación a los temas de seguridad y delitos que se dan en torno a la industria.

“De esta manera, implementamos una mesa de trabajo con los gremios más importante de esta industria, SalmonChile y Consejo del Salmón, para elaborar una estrategia local y fortalecer las medidas de seguridad en los sectores productivos en nuestra región”, aseguró.

Moreira agregó que para enfrentar el crimen organizado se requiere el trabajo de distintos servicios y de las mismas empresas. “Por lo tanto, en esta mesa de trabajo participarán además Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, Servicios de Impuestos Internos (SII) y Sernapesca, entre otros, con el objetivo de aumentar y fortalecer la prevención, fiscalización y penalización del robo y otros delitos”.