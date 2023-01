Gripe aviar: gremios de producción de huevos y carnes en alerta, pero descartan riesgo para el consumo humano

Una sensación de preocupación se ha instalado en los gremios de los productores de carne y de huevos, tras la detección de una serie de casos de gripe aviar, en su variante H5N1, en nuestro país. Si bien aseguran que, gracias al monitoreo y medidas preventivas en conjunto con el SAG, aún no hay aves de producción infectadas, alertan sobre una eventual alza en los precios -en particular de los huevos- si es que llegaran a presentarse casos en dichas aves, como ha pasado en Estados Unidos. Pese a todo, son enfáticos en asegurar que no hay riesgo para el consumo humano.

Los primeros casos de gripe aviar H5N1 se dieron en nuestro país a inicios de diciembre en Arica. De acuerdo a Carlos Orellana, jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG, desde entonces se ha visto una progresión de la enfermedad hasta hoy día que está presente en la región del Maule. A ello agrega que se detectaron a comienzos de esta semana, nuevos casos en la comuna de Constitución.

Hasta el momento, las aves infectadas son de tipo costero, principalmente pelícanos, y no se han registrado casos en aves de producción de huevos o carne. Eso, de acuerdo a los principales gremios del rubro, gracias a las medidas de prevención que han activado en conjunto con el SAG. Pese a ello, aseguran que se mantienen en alerta.

Patricio Kurte, gerente general de ChileHuevos -gremio que agrupa al 60% de producción-, asegura: “Lo estamos viendo con preocupación, porque si hacemos el paralelo, en Estados Unidos y en México han habido casos que involucran muchas gallinas, y en Estados Unidos el precio del huevo prácticamente se ha duplicado. (...) Cualquier cosa que impacte el suministro va a afectar al consumidor, y para qué decir a los productores”.

De acuerdo a Juan Carlos Domínguez, presidente de ChileCarne, “la gripe aviar partió hace varios años, y esta cepa actual ya lleva cinco o seis años en Europa afectando la producción y hace dos años ya está en Estados Unidos, principalmente porque son virus que se mueven a través de las aves migratorias”. Dado lo anterior, asegura que en el gremio estaban conscientes de que en algún minuto la cepa iba a llegar al país.

Medidas preventivas

De acuerdo con el ejecutivo de ChileCarne, dado que se había observado la presencia de la cepa en otros países del mundo y su afectación en las aves de producción, en conjunto con el gremio de productores de huevos y el SAG se desarrolló una estrategia para evitar el ingreso y evitar la propagación. “Todo el trabajo de estos últimos años ha sido alrededor de la bioseguridad”, dice.

Como ejemplo, Domínguez cuenta que los productores de pollos y de huevos desde hace siete años tienen en conjunto un programa en distintos humedales en que se apoya técnicamente y con recursos a los propietarios de aves, “de manera que tengan jaulas en buenas condiciones que sanitariamente estén bien, que tengan buena disposición de alimentos, para que esas aves no estén en contacto con los humedales. Y eso te hace una primera barrera, porque así cualquier enfermedad que tenga el ave silvestre no pasa a las aves de corral”.

Dicho programa ha significado alrededor de $1.200 millones en inversión por parte del gremio de los huevos y de la carne, “lo cual ha tenido sus frutos”, asegura Domínguez.

Por su parte, el jefe de la División de Protección Pecuaria del SAG dice que las medidas que se han tomado para enfrentar la influenza aviar consisten principalmente en hacer una detección precoz.

“Cuando hay un ave con sintomatología susceptible, inmediatamente se muestrea”, explica y agrega que el trabajo que se hace es identificar áreas geográficas y especies distintas una vez que se identifica un ave enferma. Una vez que se encuentra un ave muerta por gripe aviar, se dispone el cuerpo en fozas y se ejecuta vigilancia en el perímetro.

Además, dice Orellana, el SAG realiza vigilancia de las aves de traspatio, es decir, gallinas, patos o gansos, que las personas pueden tener en sus casas. Hasta el momento, asegura, no se tienen registros de aves de producción infectadas, “no sólo porque no hayamos recibido denuncias, sino que porque en nuestro monitoreo reforzado, siguen apareciendo los resultados negativos”, dice Orellana.

Afectación en los precios

En Ecuador, Colombia, Perú y, sobre todo, en México y Estados Unidos, en el último tiempo se han registrado casos de muertes de gallinas y pollos debido a la cepa, la cual provoca un cuadro agudo de rápida mortalidad. Por lo mismo, en el caso de Estados Unidos, dada la baja en la cantidad de estas aves, se ha hasta duplicado el precio de los huevos.

“Efectivamente, lo que se ha visto en los países afectados es que baja la oferta de huevo, ya que hay menos producto avícola, y por lo tanto sube el precio”, asegura Kurte.

En el caso de la carne, en tanto, el efecto no sería el mismo, de acuerdo al ejecutivo de ChileCarne. Esto ya que “gran parte de la carne de pollo que comemos en Chile es importada, porque hoy día recibimos carne de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces, si hubiera un efecto en la producción a nivel de consumidor, finalmente el precio del pollo en Chile lo fija el mercado mundial”.

Por eso, en el caso de la carne de pollo, no debería haber efecto en el precio más allá del que se da a nivel mundial. En cuanto a su disponibilidad , se vería compensada por las importaciones, cosa que no se daría con los huevos, ya que dicho producto no es típicamente importado.

En Chile, de acuerdo a los datos del INE, el precio de los huevos ha aumentado 31% en 12 meses, casi el triple que el IPC.

Se descarta riesgo para el consumo humano

Tanto el SAG como los gremios de producción de carne y de huevos son enfáticos en asegurar que no existe riesgo para el consumo humano.

“Hoy día el consumo es seguro, y lo que nos interesa es ser súper responsables y no generar una alarma en la comunidad”, asegura Orellana y añade que lo importante es que las personas no tomen contacto con las aves, no las manipulen y hagan las denuncias correspondientes al organismo.

Por su parte, el ejecutivo de ChileHuevos, dice que en el caso eventual de que llegara a haber afectación en aves de producción, “el consumo de huevo y de aves de carne es seguro, por varias razones. Una es que en general los productores tienen estas medidas de bioseguridad, tienen control, está la autoridad del SAG y del Ministerio de Salud. Y lo otro es que los alimentos se consumen cocidos, y la recomendación siempre es consumir todo cocido”.