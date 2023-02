Incendios: gremios alertan de importantes daños sectoriales, pero analistas ven acotado efecto macro

Ya va cerca de una semana en que distintas regiones del sur del país se están viendo afectadas por incendios forestales de gran magnitud. Hasta el momento, hay tres regiones declaradas en estado de catástrofe (Ñuble, Biobío y La Araucanía). Desde Bomberos, el Estado, privados y particulares han estado desplegando sus esfuerzos para controlar la situación.

En este marco, son distintos los sectores productivos del país los que se han visto afectados. Álvaro Gatica, vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble y consejero de Fedefruta, señaló que -además del daño en vidas humanas y pérdida directa de infraestructura, maquinaria y otros bienes-, el daño económico es incuantificable.

En ese sentido, Gatica menciona que los efectos económicos se pueden ver en el retraso de labores de cosecha en todo tipo de cultivos, la afectación del transporte y logística de productos perecibles como las hortalizas y el retraso en labores agrícolas que son fundamentales para asegurar un adecuado rendimiento y cumplimiento de compromisos financieros y comerciales.

“Aparte de lo anterior, está la afectación que se dará en la calidad y rendimientos de frutas y hortalizas, que se cosecharán más adelante, pero que producto del exceso de humo habrá grandes pérdidas económicas y comerciales”, agregó.

Y añadió: “Las zonas más afectadas producto de esta situación son aquellas del secano interior y de precordillera. No solo es el daño del fuego, sino que el humo que ha cubierto toda la región de Ñuble, lo que ha significado daños a la vida y la salud de las personas, y además pérdidas económicas significativas”.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, señaló que, sumado al hecho de que los incendios están en pleno desarrollo, en las zonas rurales es muy complejo hacer un catastro.

Pese a ello, aseguró que actualmente la agrupación se encuentra trabajando junto al Ministerio de Agricultura y los gremios de las zonas afectadas para recabar toda la información necesaria y hacer un balance de los agricultores afectados.

“Hoy, la necesidad inmediata es restablecer el servicio eléctrico y de agua potable. Con el paso de los días se evaluará la reconstrucción, y cómo van a venir las ayudas de parte del Estado y del sector privado”, agregó.

En el caso de la SNA, dijo, lo urgente es activar la pequeña y mediana agricultura. “Por ello, ya estamos en contacto para ver cómo vamos a trabajar con los agricultores de, por ejemplo, sectores precordilleranos que han sufrido afectación en sus predios o pérdida de animales”, señaló.

Con respecto a la afectación de las cosechas de cultivos como trigo, avena u otros, por ahora, señaló Allendes, aún no se ve un impacto, ya que están adelantadas. “Eso sí, estamos pidiéndoles a los agricultores de la zona máxima precaución con los rastrojos que las cosechas dejan, ya que son muy inflamables y se deben tomar todas las acciones necesarias para minimizar los riesgos”.

Turismo

En tanto, otro gremio relevante de la zona sur es el turismo. Pese a la intensidad de los incendios, desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) aseguran que el sector no se ha visto mayormente afectado. Pese a ello, Jaime Guazzini, presidente de Fedetur, asegura que están “muy preocupados y angustiados”.

Hasta el momento, dice Guazzini, como gremio se encuentran levantando información general sobre los destinos turísticos y su posible afectación. “Nos hemos puesto en contacto con nuestros socios directos, y empresarios socios para ver la situación puntual mientras recabamos la información, pero nuestros socios afortunadamente no han tenido mayores problemas más allá de los sustos o algunas empresas que han tenido, por la cercanía, mayor cantidad de humo y un par de reservas anuladas”, asegura.

De todas formas, el presidente de Fedetur realizó un llamado a los turistas que tienen programados viajes en la zona a que se informen a través de las agencias de viajes y sitios web de las empresas turísticas para saber qué está pasando con esa zona en particular, “ya que no está pasando lo mismo en cada uno de los destinos. Eso estamos tratando de informar”.

Otro de los gremios que asegura haberse visto afectado, pero no en grandes magnitudes, son los camioneros. En ese sentido, Carlos Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) señala que “pese a todo, no nos ha pasado mayor cosa, aparte de que se han ralentizado los despachos y que hay que cambiar algunas rutas”.

Dado que el daño para la actividad no ha sido mayor, Bretti comenta que como gremio han estado aportando voluntariamente, “principalmente estamos en contacto directo con la municipalidad de Santa Juana, a la cual le vamos a llevar fardos de pasto que tenemos coordinado con agricultores del sur, de la zona de Los Lagos y estaríamos llegando mañana, el miércoles y el jueves”.

En tanto, desde el gremio de los industriales, Gonzalo Russi, secretario general de la Sofofa, aseguró que “la situación que enfrentamos es gravísima y, sin duda, generará un profundo impacto para quienes tienen predios productivos, operaciones y emprendimiento en las zonas afectadas. Sin embargo, a corto plazo el foco está en atender lo más urgente, que es prestar apoyo y cooperación en la necesaria reconstrucción de las zonas afectadas”.

A ello agregó que varias de las empresas y gremios socios han estado trabajando desde hace algún tiempo en prevenir y prepararse para poder enfrentar los incendios de la mejor manera posible, pero que para hacer frente a la situación es necesaria una colaboración público-privada.

Otros gremios que se han visto afectados, como Vinos de Chile y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) aseguran que sus esfuerzos están concentrados actualmente en ayudas y reconstrucción.

“En concreto, y debido a que la situación ha obligado a varios sectores suspender sus actividades productivas, estamos coordinando una serie de iniciativas para recolectar fondos y entregar todas nuestras herramientas para apoyar a los productores, entendiendo que la industria no ha estado exenta de las consecuencias, y las localidades cercanas a emblemáticos valles viñateros, en especial el de Itata, han sufrido serias complejidades”, aseguraron desde Vinos de Chile.

Dichas acciones, dijeron, las están realizando en paralelo a un levantamiento y catastro concreto, que incluya hectáreas afectadas, producción comprometida y necesidades específicas de colaboración, para así canalizar de mejor manera la ayuda. Asimismo, desde Corma aseguraron que hasta el momento no existen cálculos concretos de pérdidas económicas.

En tanto, desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y SalmonChile, aseguraron estar prestando ayuda a las zonas afectadas. Desde el gremio salmonero “entregando insumos a brigadistas y prestando apoyo logístico, además de ponerse a disposición de los requerimientos de las autoridades que están a cargo de la gestión de esta emergencia”.

Y por su parte, la CChC asegura: “Hemos puesto a disposición equipos como retroexcavadoras con sus operarios y combustible; camiones aljibes y elementos de protección personal, entre otros, que hagan posible enfrentar la emergencia”.

Pymes y emprendedores

Desde la vereda de las pymes, Gianina Figueroa, presidenta de Unapyme, señala que los sectores más afectados han sido la pequeña agricultura familiar, comercios de barrio, restaurantes, cocinerías, pequeñas cabañas, hostales, turismo y la gastronomía.

En cuanto a las pérdidas económicas, Figueroa señala que como agrupación no cuentan con un catastro, pero que de todas maneras el efecto va a ser “tremendamente grande”. “Son zonas que perdieron la temporada. Esas localidades no van a tener visitas, los negocios no van a tener mayores ventas, las cabañas, las cocinerías se quemaron. Esa gente no tiene cómo parar la olla mañana, ni hoy día, ni pasado. Por lo tanto, el Ministerio de Economía debería darnos la cifra cuantificada de la afectación efectiva del pequeño comercio, la agricultura familiar, el turismo y la gastronomía”, agrega.

En ese sentido, la presidenta de Unapyme apunta que, junto con el catastro que realice el Ejecutivo, las medidas que se tomen sean efectivas. “El Estado tiene que presentar una propuesta nueva para poder ayudar con subsidios directos”, concluye.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, también aseguró que, como los incendios siguen en desarrollo, aún es prematuro establecer su impacto, “pero lo que sí sabemos es que los daños en las regiones afectadas son transversales a diversos sectores y emprendimientos: agro, ganadería, turismo, comercio, transporte, entre otros, y a todos los medianos y pequeños negocios que dependen de esta cadena”.

Asegura que una de las complicaciones para dichos rubros son los compromisos financieros y comerciales que no se podrán cumplir debido a los incendios, y que para ello “habrá que estudiar ayudas especiales y focalizadas para los emprendimientos afectados”.

En tanto, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, asegura que los incendios de la zona sur son una de las emergencias más importantes del último tiempo en una época estival.

Como la situación aún no se encuentra controlada, Swett señala que, en términos económicos, es muy apresurado hacer un balance, ya que los esfuerzos están concentrados en las ayudas. De todas formas, ya que el sector de turismo, hotelería, gastronomía y comercio están en plena temporada alta, dice que las pérdidas pueden ser irreversibles, considerando que muchas Pymes hacen caja en los meses de verano para subsistir en la temporada baja.

“La industria ganadera, el sector forestal, pequeños viñateros, actividades frutícolas y la agricultura en general también están golpeados, donde se ha tenido que posponer cosechas y concentrarse en labores preventivas y de contención de las llamas para minimizar las pérdidas, también el transporte de diversas materias primas se ha visto interrumpido cortando la cadena logística y la comercialización de productos”, agrega.

Swett además hizo un llamado a las autoridades para que puedan entregar ayudas económicas focalizadas a cada uno de los sectores mediante el levantamiento de los daños y el tipo de rubro, permitiendo concentrar de buena manera las ayudas.

Visión macroeconómica

El economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, señala que los incendios afectarán principalmente el comercio en la zona y la actividad maderera, forestal y del turismo. Pero en términos de la actividad económica, asegura que los efectos serán acotados y que no se verá en enero o febrero un impacto de magnitudes importantes.

“En enero yo diría que prácticamente nada, y en febrero es posible que tenga un impacto en esas regiones, pero la región de la Araucanía en general es una región que tiene un impacto a nivel macroeconómico, lamentablemente, bajo”, dice.

Sin embargo, “por supuesto que a nivel regional es importante. Tiene un impacto no sólo directo, sino indirecto en todo lo que tiene que ver con el comercio, con los servicios que están asociados, y eso claramente se va a reflejar en la actividad regional”, agrega.

En tanto, Carolina Molinare, investigadora de OCEC UDP, señala que aún existe incertidumbre con respecto a la magnitud del impacto dado que no se sabe cuántos días pueden continuar los incendios, “pero rubros como el agropecuario-silvícola que representan el 13,7%, el 3,8% y el 9,1% del PIB real para la región del Ñuble, el Bio Bío y La Araucanía, respectivamente, se ven particularmente afectados considerando que el verano es temporada alta para este rubro”.

Por su parte, el economista de Inversiones Security, César Guzmán, afirma que el impacto en el Imacec de frebrero sería “casi nulo”. Mientras, Marco Correa, economista de Bice Inversiones, agrega que “por ahora lo vemos como algo que no tendría mucho efecto a nivel agregado, si probablemente para algunos sectores, pero de los que pesan menos, como forestal, agricultura y eventualmente el turismo”.