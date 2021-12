Incomodidad por gesto hacia Narváez y “descoordinación”: Los reclamos que marcaron primera cita de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad

Hasta el comando de Gabriel Boric, en Avenida Italia 850, llegaron la tarde de este lunes representantes de todos los partidos de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad. La cita fue convocada solo horas antes por el jefe político del comando del frenteamplista, Giorgio Jackson, y el integrante de su equipo, el diputado Miguel Crispi.

El encuentro -al que llegaron Natalia Piergentili (PPD), Álvaro Elizalde (PS), Patricio Morales (PL), Alberto Robles (PR), Camilo Lagos (PRO), Cecilia Valdés (DC), Francisca Perales (CS), Margarita Portuguez (RD), Marcelo Díaz (Unir), Carolina García (Comunes), Flavia Torrealba (FRVS), Iván Carrasco (Igualdad), Pablo Monje (PC) y Tomás Hirsch (Acción Humanista)- se trata del primero entre dirigentes de todas las colectividades de la centroizquierda tras la primera vuelta. En esos comicios, la abanderada de la ex Concertación, Yasna Provoste (DC), quedó en el quinto lugar, lo que terminó con todos los partidos del pacto apoyando “sin condiciones” al diputado por Magallanes.

El objetivo principal del encuentro, según presentes, fue coordinar cuestiones operativas para la recta final de la campaña, cuando quedan solo seis días para el balotaje en que se definirá al próximo Presidente de Chile, contienda en que el frenteamplista se enfrentará al republicano José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

Sin embargo, inevitablemente, la cita estuvo marcada por asuntos políticos que han tensionado las relaciones en los últimos días. El más controvertido: el gesto que la exabanderada socialista, Paula Narváez, hizo al candidato el pasado jueves.

Pese a que desde el comando del frenteamplista intentaron bajarle el perfil a la actividad y, de hecho, ni siquiera convocaron a la prensa para su difusión, el encuentro entre la exministra y Boric no cayó nada de bien en el Partido Socialista ni en la Democracia Cristiana. Y fue la vicepresidenta falangista, Cecilia Valdés, quien asistió a petición de la timonel Carmen Frei y comunicó formalmente la molestia de su colectividad durante la cita.

Según presentes, la militante decé manifestó que pese a que Narváez insistió en una consulta ciudadana, luego no apoyó a la ganadora. “La candidata de Nuevo Pacto Social era Yasna Provoste, no Paula Narváez”, habría advertido, agregando que el gesto “desmotivaba” al votante que respaldó a la senadora por Atacama en los comicios del 21 de noviembre.

“Manifesté la molestia del partido. Nosotros dimos el paso y apoyamos sin condiciones a Gabriel Boric, pero eso ha sido tomado con cierta liviandad. Paula Narváez insistió en una consulta ciudadana que ganó Yasna Provoste, sin embargo, nunca estuvo para apoyar su campaña. Por lo tanto, planteamos que este era un desaire a la DC. No se trata de no recibir todos los apoyos, sino que el protagonismo que adquiere ella, lo que no extraña pensando en que viene la elección interna del PS”, explicó la dirigenta a este medio.

El reclamo fue secundado por la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien “solidarizó” con la incomodidad de sus socios.

Según presentes, Jackson recalcó que en las primeras semanas hicieron todos los esfuerzos por establecer canales institucionales con ellos y que, en los últimos días, habían recibido nuevos apoyos que no restaban de cara a la estrecha elección que enfrentarán el domingo. A la vez, el diputado RD “lamentó” que el guiño a la socialista hubiera generado alguna incomodidad en las internas de las colectividades.

Y si bien el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, evitó dar una opinión pública en la cita, lo cierto es que la molestia por la cercanía de Narváez y el comando de Boric también se ha extendido en la colectividad de París 873. La directiva ha insistido en que cualquier conversación con la tienda sobre las relaciones políticas que se establezcan en un eventual gobierno de Boric deben ser “institucionales”, por lo que los gestos hacia la exministra han sido vistos con preocupación. De hecho, en la colectividad advierten que sería un error que el frenteamplista convoque a la exejecutiva de ONU Mujeres a su gabinete. Sobre todo, cuando en el partido se ha venido instalando la idea de que ellos no deben integrarse a un eventual mandato.

La molestia por el rol de Narváez no fue la única que se expresó en el encuentro de los partidos con el comando. El presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, planteó una inquietud que también comparten las colectividades de la otrora Unidad Constituyente. El dirigente señaló que ha habido pocos esfuerzos para “integrar” a los activos partidarios del mundo de la centroizquierda y acusó una falta de “coordinación” en los territorios.

En Apruebo Dignidad reconocen que ha sido complejo concretar un proceso de mayor fluidez y coordinación durante la campaña a la segunda vuelta, y no solo con los partidos de la centroizquierda, sino que incluso en la interna de su propio pacto. Por lo mismo, la respuesta a los partidos desde el comando, dicen quienes conocieron el tenor de la reunión, fue que se incrementarían los esfuerzos para mejorar la coordinación, pero que quedando tan pocos días para el cierre de campaña, lo ideal era ser “prácticos” y “resolver” el despliegue más allá de las coordinaciones que pudieran instruir desde el comando.