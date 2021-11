INE y dudas por IPC: “Se debería revisar un poco más la información antes de emitir una opinión porque siembra un manto de dudas donde no lo hay”

El IPC de octubre de 1,3% generó distintas reacciones entre los economistas, una de ellas la que temprano en la mañana lanzó por twitter el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive quien sostuvo que el “IPC de octubre de 1,3% podría tener problemas en reporte o toma de precios para paquete turístico por parte del INE. Cabe analizar con cuidado eventual error”. A ese análisis se sumaron otros economistas que les llamó la atención el saltó que tuvieron paquete turístico que tuvo un aumento mensual de 55,8%, aportando 0,512pp. a la variación del indicador general. Acumuló 59,6% al décimo mes del año y 59,6% a doce meses. A su vez, Servicio de transporte aéreo tuvo un alza mensual de 45,4%, con una incidencia de 0,337pp., y variaciones de 79,5% en lo que va del año y de 79,5% a doce meses.

Para aclarar las dudas y descartar cualquier doble interpretación, la directora del INE, Sandra Quijada, enfatizó que se todo se hizo de acuerdo a lo señalado previamente a través de las separatas técnicas que se publican junto al IPC y los economistas contaban con esa información. “Esto lo hicimos muy adecuadamente en términos metodológicos. No hay cambios ni ajuste metodológico como se ha sugerido por algunos economistas”.

Algunos economistas platearon dudas sobre la toma de precios de los productos paquete turístico y transporte aéreo, ya que ambos mostraron importantes saltos en sus variaciones mensuales. ¿Qué fue lo pasó en el mes?

El año pasado cuando comenzó la pandemia tuvimos muchas conversaciones técnicas con respecto a qué hacer con estos servicios que no iban a tener demanda por las cuarentenas. Entonces se decidió imputar estos dos servicios por arrastre, ¿qué significa esto? mantener el precio de la última medición de febrero-marzo de 2020 y arrastrarlo hasta que volviésemos a incluirlo en la medición. Y esta inclusión ya se comenzó a hacer en septiembre y está publicado en la separata técnica de ese mes.

¿Por qué entonces cree que causó sorpresa entre los economistas?

Nosotros en mayo-junio de este año empezamos a tener conversaciones con el Banco Central, la OCDE y los comités de expertos que tenemos con economistas para ver cómo íbamos a reincorporar estos productos, porque son muy volátiles en la canasta de IPC y pesan mucho. Por lo mismo le avisamos con un mes de anticipación sobre cuándo íbamos a dejar de imputar y tomar el precio que correspondía con respecto al último precio prepandemia. En septiembre esa variación no se notó, pero esa ya está contra el último dato no imputado del IPC. No hubo gran movimiento de los precios porque no hubo gran demanda. La gente todavía no sabía si podía salir o no.

¿No hay ningún cambio en la forma de tomar los precios?

Esto lo hicimos muy adecuadamente en términos metodológicos. No hay cambios ni ajuste metodológico como se ha sugerido por algunos economistas. Lo que hay es una decisión de dejar de imputar en septiembre y ahí está incluido la toma de precio de estos servicios. Entre septiembre y octubre hay un cambio sustancial, pero esto pasa porque el cálculo especial de paquete turístico tiene un fuerte componente internacional y los precios de los pasajes internacionales subieron sustancialmente entre ambos meses, porque hubo presión de demanda importante y no un ajuste inmediato de la oferta.

Algunos expertos esperaban que se hicieran más gradual el hecho de pasar de imputación a toma de precios efectivos, ¿no era posible?

Metodológicamente no se puede, porque si introduces pasaje aéreo internacional se tiene que incluir paquete turístico, y eso lo conversamos en los comités técnicos y varios de ellos son los mismos que están haciendo comentarios al respecto. Se los expusimos, se los explicamos y le dijimos cuando lo íbamos a hacer. Estuvieron presentes. Me llama la atención que ahora estén diciendo que esperaban un efecto más gradual. ¿Qué hacemos si las empresas están subiendo los precios? no podemos decirles que no lo suban. Nuestro único rol es tomar el precio y corroborarlo con las agencias de ventas.

¿No faltó transparencia como acusan algunos?

No. Hay que mirar las cosas que publicamos como documentos anexos y revisar la información que está en los comités técnicos que también se publican en la página web. Se debería revisar un poco más la información antes de emitir una opinión tan compleja porque siembra un manto de dudas donde no lo hay.