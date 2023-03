Isapres retoman este miércoles mesa de trabajo con el gobierno tras haber congelado el diálogo por casi dos meses

Las isapres están a la espera de conocer las instrucciones mediante las cuales se aplicará el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud.

En paralelo, desde la industria se habían estado reuniendo en una mesa de trabajo con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el director de Fonasa, Camilo Cid, además de otras autoridades ligadas al sector, como la Superintendencia de Salud.

Sin embargo, el 27 de enero todo se tensó: ese día la industria golpeó el tablero y decidió congelar el diálogo con la administración del Presidente Gabriel Boric. Esto, porque para las isapres el objetivo de esa instancia era ver de qué manera se implementaría el fallo y qué medidas podría tomar el gobierno para evitar una crisis del sistema, pero estimaron que no había avances y creían que la decisión del gobierno era dejar caer a la industria, según señalaban fuentes conocedoras por esos días, ya que hasta ese momento solo se conocía que el Ejecutivo estaba trabajando en una propuesta para reforzar Fonasa.

“A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud (Minsal), constatamos con alerta y preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia”, señaló en esa ocasión la Asociación de Isapres mediante un comunicado.

Pero ahora, a casi dos mes de haber cortado el diálogo con el gobierno, la industria se volvió a acercar al Ejecutivo para retomar las conversaciones. En concreto, la Asociación de Isapres envió una carta a la ministra de Salud para volver a incorporarse a la mesa de trabajo que estaba llevando adelante el Minsal, según señalan fuentes de la industria que están al tanto. Ello ocurre en el entendido de que la razón por la cual congelaron su asistencia era que en ese momento no había ninguna propuesta sobre la cual trabajar, pero según ha comentado públicamente en las últimas semanas la ministra Aguilera, ahora ya existe una base de propuesta sobre la cual avanzar.

Así las cosas, el Minsal citó al gremio a una reunión, la cual se realizará este miércoles a las 11.00 horas, retomando con esto de manera oficial la mesa de trabajo que había sido suspendida a fines de enero.

Si bien el Ejecutivo no quería dar cifras públicas sobre los eventuales montos que tendrían que devolver las isapres por el fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores, a inicios de este mes trascendió que serían hasta US$1.400 millones los que el gobierno dijo a los parlamentarios que, bajo algunos escenarios estimados que estudiaron, tendrían que desembolsar las isapres para dar cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal.

La Asociación de Isapres no se tomó nada bien la envergadura del monto, y afirmó que una devolución de esa magnitud sería la “lápida del sector” y que equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años.

Por su parte, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comentó este martes en Radio Infinita que “nosotros hemos demostrado durante todo el tiempo nuestra voluntad y nuestro compromiso en tratar de facilitar las cosas de la mejor manera posible. Si bien los fallos se cumplen, también tenemos la voluntad de que los fallos se comprendan. De ese punto de vista hicimos una aclaración que despejaba dudas. A esta altura, estando el fallo en etapa de cumplimiento, podría pedirse algún tipo de prórroga en el plazo, pero esa solicitud no nos ha llegado”.

Y agregó que “aquí ya se ha dicho varias veces que no es que se esté hablando de perdonazos ni cosas por el estilo, pero también soluciones que no lleven a la quiebra al sistema, porque nunca los fallos judiciales pretenden tener rebotes de esa especie, los fallos judiciales no se dictan para que las industrias caigan o se levanten, se dictan para que se cumpla el derecho y ese es el propósito que ha tenido este fallo”.