Ivón Guerra, consejera UDI: “Jamás vamos a pasar la aplanadora, porque hemos aprendido y no podemos cometer los errores de la Convención”

Desde la oficina del presidente del Senado en el Congreso de Santiago y vestida de rojo, la consejera electa de Coquimbo, Ivón Guerra, responde esta entrevista y aborda las críticas que ha recibido su sector por parte de algunos personeros del oficialismo.

Guerra integrará la comisión de Función jurisdiccional, el lugar donde se regularán, entre otras cosas, temas como la Corte Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La consejera de la UDI dice que está convencida de que la derecha actuará de manera transversal, que no impondrán nada y escuchará a todas las voces. “Porque si no fuera necesario conversar nos vamos al pleno y empezamos a votar”, dice la representante.

¿Qué le pareció el inicio del Consejo?

Es un buen comienzo, hemos entregado muy buenas señales, hemos trabajado transversalmente desde el minuto que en la testera podemos ver claramente las dos partes políticas. Por lo tanto, eso entrega muy buenas señales. Lo mismo pasa en las comisiones, donde le dimos la oportunidad a la gente del oficialismo. Tuvieron la posibilidad de ingresar cinco consejeros en Derechos sociales. De hecho, yo tuve que salir de esa comisión, porque es parte de lo que tienes que ceder para llegar a un buen puerto. Las mayorías no pueden actuar como una locomotora avasalladora, pero las minorías tampoco pueden imponer. Aquí tenemos que tener puntos de encuentro y crear puentes de diálogo.

¿Qué le parece que la derecha se haya quedado con las cuatro presidencias de las comisiones?

Es totalmente justo porque somos mayoría. Pero lo que sí debo decir y clarificar acá es la concesión que hemos tenido. Ellos querían tener cinco integrantes en Derechos sociales y para que eso se lograra también tuvimos que ceder. Entonces, ese es un acto también de nobleza, vamos entregando a las bancadas para que estemos totalmente representados y eso hace que podamos trabajar de manera transversal para poder llegar con un buen texto constitucional donde estén todas las miradas.

El consejero Fernando Viveros dijo que eso era una mala señal política, que la derecha no tiene voluntad de diálogo y que están repitiendo errores de la Convención. ¿Qué responde ante esa crítica?

Me gustaría decirle que hemos trabajado de manera transversal. Nosotros hemos sido distintos, hemos sido personas dialogantes, que necesitamos que todas las miradas estén en cada una de las comisiones, pero jamás atropellar, que es lo que lamentablemente a nosotros nos pasó en la Convención anterior. Yo lo invito, en primer lugar, a no dar estas señales. La ciudadanía no quiere ver más a políticos pelear. Podemos tener diferencias que son legítimas, pero siempre se debe conversar. La democracia es el arte de gobernar y para eso tenemos que llegar a esos acuerdos y es lo que estamos haciendo ya en este trabajo de comisiones, porque si no fuera necesario conversar, nos vamos al pleno y empezamos a votar.

¿La derecha está dispuesta a ceder y pagar costos políticos por eso?

No pagamos costos políticos por ningún motivo si nosotros estamos aquí por los anhelos de la ciudadanía. Al contrario, si logramos tener un buen texto constitucional, eso va a hablar muy bien de todos estos 50 políticos. Eso para mí no es un costo. Si me preguntas un costo político para que seamos bien evaluados, maravilloso, pero creo que no vamos a pagar ningún costo político si hacemos las cosas bien y lo hacemos escuchando a la ciudadanía con sus anhelos.

¿Ustedes van a ser aliados de republicanos o tendrán libertad, si así lo estima pertinente y justificado, para votar con la izquierda en algunos temas?

Cuando hablo que vamos a trabajar de manera transversal, obviamente que eso es pensado en trabajar tanto con republicanos, con el Partido Socialista, con Convergencia Social, porque creemos que aquí hay que alejarse del ejemplo de la Convención. Ellos no transaban, ellos vinieron a imponer. Nosotros acá no podemos llegar a imponer absolutamente nada. Nosotros llegamos aquí con la mirada del diálogo, porque dialogando y conversando se construyen los acuerdos. Esos acuerdos van a venir de todos los sectores y yo voy a ser una de ellas, así hemos trabajado con el resto de la bancada de la UDI. Jamás vamos a pasar la aplanadora, porque hemos aprendido y no podemos cometer los errores de la Convención anterior.

¿Cómo le gustaría que fuera la propuesta de nueva Constitución del Consejo?

Yo pido que quede reflejado aquello que nos solicitó la ciudadanía, es decir, una Constitución que se tiene que modernizar, porque no podemos decir que esta actual Constitución es la madre de todos los males de este país. Esta Constitución nos ha dado gobernabilidad, nos ha dado crecimiento y hoy lo que tenemos que hacer es arreglar aquello que con el pasar del tiempo no ha funcionado bien. Lo que yo busco es que podamos incorporar una modernización del Estado que elimine la burocracia y que nuestros vecinos y vecinas sientan que el Estado está al servicio de las personas.