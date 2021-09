Jaime Briceño, gerente del comando de Sichel: “Sebastián y todos hemos tenido que ir aprendiendo cómo relacionarnos con los partidos”

Conoció a Sebastián Sichel en 2014, cuando se sumó a Fuerza Pública, el movimiento político que luego se transformó en Ciudadanos. Jaime Briceño (41), actual candidato a diputado por Aysén, se considera amigo de la carta presidencial de Chile Podemos Más, quien -de hecho- lo impulsó como postulante al Congreso en la negociación del bloque.

Briceño hoy es, además, “gerente” de la campaña de Sichel y una pieza relevante en el área administrativa de su equipo.

De entrada, el ingeniero mecánico, que fue militante RN y hoy compite con un cupo del PRI, dice que tiene posibilidades de llegar al Congreso y que la “cancha está abierta” en la Región de Aysén, donde Araceli Leuquén (RN) ya anunció que no repostulará al Parlamento.

En esta entrevista también asegura que Sichel será quien gane la presidencial y reconoce que ha sido “un aprendizaje” lidiar con los partidos de la centroderecha, donde han surgido voces críticas al tono utilizado por el presidenciable del sector en temas como el cuarto retiro.

¿Cómo surge la idea de ser candidato? Usted es uno de los que impulsó Sebastián Sichel.

Mi idea era ser candidato de Sebastián en la Región de Aysén. Como es mi región, la conozco, quería ser como punta de lanza. Y, cuando volví de allá, Sebastián me propuso que fuera candidato a diputado. Me dio un poco de susto al principio, debo reconocerlo pero después lo vi como un desafío.

Para postularlo a usted tuvieron que quitarle el cupo a Camilo Jiménez, un dirigente del PRI. Se vio favorecido finalmente por Sichel...

Claro, exacto, pero lo conversamos con Camilo y hoy día él está en mi equipo y estamos trabajando en la región.

¿Le acomoda ir con el PRI?

Sí, al final del día, soy de la idea de que las personas votan por las personas. Yo soy un emprendedor y muchas veces necesitas vehículos de emprendimiento y para mí el PRI es un vehículo para poder generar este emprendimiento político.

¿Se siente de centroderecha?

Sí, todo el rato.

Igual usted tiene su pasado de centro, ex Ciudadanos...

La política cambió. Estamos en un tema más de causas políticas que de casas políticas. Yo no tengo ningún inconveniente en moverme de la derecha a la centroderecha.

¿Y que gatilló su cambió de sector político?

Las personas y básicamente tus ideales, porque cambias de partido político, no cambias de ideales.

Justamente a Sichel se le crítica eso, que sus posturas no son constantes. ¿Qué le parece eso?

Creo que la postura es constante, lo que pasa es que todos tenemos derecho a cambiar si no te sientes identificado con esa casa política en la que estás. Yo fui RN, después fui Ciudadanos y ahora soy independiente.

Además de ser candidato, usted es el gerente del comando de Sichel, ¿cómo llega ahí?

Por confianza, por hacer la pega. Si hay una cosa que me ha caracterizado en este grupo es por hacer que las cosas pasen. Yo soy muy cercano a Sebastián, somos como un poco hermanos y tenemos un papá común que es Juan José (Santa Cruz).

Usted dice que es amigo de Sichel, ¿por qué cree que es la mejor carta para ser Presidente?

Porque Sebastián tiene una mirada donde pone a las personas en el centro. Él ha tenido una vida llena de contrastes, me siento muy identificado con eso. En mi vida yo también he tenido una vida llena de contrastes, cuando era chico vivía en Concepción, estaba en el Colegio Alemán y me fui a vivir a Aysén y ahí era compañero del hijo de mi jardinero, donde había una transversalidad. Y esa transversalidad que Sebastián también la ha tenido le permite mirar el mundo con otros ojos y ponerse al otro lado del mesón.

¿No hay un poco de triunfalismo al decir que ganan sí o sí en segunda vuelta?

Yo estoy convencido de las capacidades de Sebastián y estoy convencido de que es la persona que Chile necesita, sin extremar posiciones, sin radicalizar posiciones, y creo firmemente que él va a ser el próximo Presidente de Chile.

¿Cómo ha visto la relación que tiene con los partidos de Chile Podemos Más? Es complejo instalar el discurso de que se es independiente cuando se es apoyado por cuatro partidos de centroderecha.

Lo que pasa, hoy día lo comentábamos. Tenemos gente que viene de la DC, incluso, hay alguien que entró al grupo económico que viene del Partido Socialista. La idea es unir puentes y ser el Presidente de la mayoría de los chilenos. Solo no se pueden hacer las cosas, por lo tanto, hoy día pertenecemos a una coalición y se llama Chile Podemos Más. Es una coalición que nos acogió, como en toda familia a veces se tienen diferencias y cosas en común, y hemos ido trabajando en cómo fortalecer las cosas en común y dejar de lado las diferencias.

¿Cree que le ha costado a Sichel y al comando entender que necesitan a los partidos para ganar?

No, nosotros somos respetuosos de los partidos y por eso que los partidos también están ahí.

¿Pero les ha costado entender eso? Recién ahora se ve un despliegue para reunirse con los partidos e integrarlos de mayor manera en el comando.

Creo que siempre lo entendimos, por esa razón fuimos a una primaria en una coalición y no fuimos a primera vuelta, pero es un proceso de aprendizaje, ver cuáles son los botones correctos que hay que apretar. Porque evidentemente los partidos tienen una organización y de repente uno no entiende cuál es la organización que tienen adentro y tenemos que ir trabajando para ir conociendo cada vez más y engranando de mejor manera.

¿Igual, entonces, cree que Sichel ha tenido que ir aprendiendo cómo relacionarse con los partidos?

Yo creo que Sebastián y todos hemos tenido que ir aprendiendo cómo relacionarnos con los partidos y saber qué botones apretar para que haya comunidad.

¿Qué ha sido lo más complejo de la relación con los partidos?

Cada uno de los partidos tiene su manera de funcionar y su dispersión u organización. Hay que entenderlo a cada uno, porque cada uno tiene que tener su espacio.

¿Siente que los partidos se han sobrepasado en pedir mucho? Se ha pedido que se respete la autonomía del candidato.

Es un equilibrio que se tiene que ir buscando. Al final, en pedir no hay engaño, pero tú vas sensibilizando las demandas que tienen los partidos y cómo las puedes cubrir en conjunto. Esto es un tema de mucha comunicación, aquí hay que conversar las cosas y ver los mecanismos que se tienen que tener en conjunto.

En este escenario, el factor de José Antonio Kast se ha vuelto un tema de preocupación en la coalición. ¿Cree que es un riesgo?

José Antonio Kast es un candidato que está tirado mucho más hacia la derecha. Las posiciones extremas nunca son buenas para un país. Siento que todos los candidatos pueden ser un aporte, al final del día hay que ver cómo uno lo maneja, pero siento que las posiciones extremas o muy polarizadas no le hacen bien.

¿Cree que es un riesgo Kast?

No, no creo que sea un riesgo.

Pero Sichel no ha subido más..

Te diría que Sichel no está bajando, se ha mantenido estable.

¿No les preocupa que se mantenga estable en los sondeos?

Evidentemente que siempre hay oportunidades de mejoras que tenemos que aprovechar y esas oportunidades de mejora van por ir leyendo mejor lo que la ciudadanía quiere. Lo que está pasando hoy con José Antonio Kast es que está metiendo más actores, hay más gente que va a ir a votar.

¿Qué cosas tienen que mejorar?

Yo lo he visto en mi campaña de Aysén (...). Lo que tenemos que seguir reforzando es el despliegue en el territorio y que la gente nos conozca cada vez más. Sebastián es una figura política que entró al ruedo político hace muy poco, a diferencia de los otros actores.

Tan poco no, ya fue candidato a diputado una vez...

Sí, pero nosotros partimos la primaria con un 42% de conocimiento, contra un 98% de Lavín. Fue candidato a diputado, pero a lo que voy es al conocimiento de Sebastián sobre todo en lugares más rurales.