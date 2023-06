Jéssica Bengoa, consejera constitucional de CS: “El anteproyecto es una buena base para trabajar, pero sin duda requiere fortalecer algunos ámbitos”

Jéssica Bengoa es una de las cuatro consejeras electas por Convergencia Social. En esta instancia, ejercerá su primer cargo por elección popular a partir de este miércoles 7 de junio en la sede del Congreso de Santiago. Anteriormente, se desempeñó como presidenta regional de la CUT y de la ANEF. Además, fue candidata a la alcaldía de Punta Arenas en 2016, pero no fue electa.

El Presidente Boric en su discurso en la cuenta pública dijo que “hay que cerrar esta página y poner una certidumbre básica”, haciendo referencia a ponerle fin al proceso constitucional. ¿Comparte esa visión?

Sí, estoy de acuerdo. No solamente por la postura que menciona el Presidente, sino más bien respecto de un proceso de larga data y hay que darle una posibilidad a nuestro país de poder contar con una Constitución democrática y cerrar este proceso, que finalmente es una deuda para el país.

¿Cree que este es el último intento, al menos en el corto plazo, para reemplazar la Constitución?

Sí, tengo la impresión de que el proceso se ha demorado más de lo normal. Por lo tanto, es una deuda que hay que cerrar y tratar de hacerlo lo antes posible.

¿Las diferencias que existen entre las dos coaliciones oficialistas puedan afectar al trabajo al interior del Consejo?

No, porque evidentemente nosotros vamos a representar las fuerzas transformadoras, las fuerzas progresistas de izquierda. El mandato para las fuerzas transformadoras del oficialismo es actuar coordinadas y sobre todo en unidad. El mismo hecho de que ya nos hemos constituido como un bloque refuerza esta necesidad y esta intención de trabajar de manera unitaria.

En términos de contenido, ¿qué opinión tiene del anteproyecto entregado por los expertos?

Es un proyecto adecuado, que logra encauzar las distintas visiones de país y eso es algo que hay que relevar. También destaco la capacidad de diálogo democrático, de mirar el proceso por sobre las trincheras personales o políticas. El anteproyecto es una buena base sobre la cual nosotros vamos a llegar a trabajar. Sin duda, requiere fortalecer algunos ámbitos, modificar unos u otros.

¿Como cuáles?

Lo que me convoca a mí como representante de Magallanes: hay que incorporar y avanzar en materia de descentralización. Para las regiones, el modelo de Estado unitario, pero no descentralizado, genera desigualdad territorial en el acceso a ciertos derechos. También quiero avanzar en el reconocimiento al derecho al trabajo doméstico y de cuidados. Queremos que esto se incorpore desde la mirada transversal, respecto de la situación de un país y, en este caso, de una región como Magallanes, que cada vez se ve más envejecida.

¿Qué actitud debe adoptar el Consejo sobre el anteproyecto?

Son bases que hay que analizar, en eso hemos estado estos días. Una vez que ya tengamos el análisis respectivo se van a determinar cuáles son aquellos aspectos que son relevantes o más bien los ausentes. Ante las ausencias, queremos ir buscando la manera de incorporar esos temas, en especial el caso de regiones, por ejemplo.

Entendiendo la composición del Consejo, ¿teme que la derecha, como se dice coloquialmente, pase máquina y modifique gran parte del anteproyecto?

No me parece que quienes somos consejeros lleguemos con la intención de querer pasar máquina, más allá de la composición. Creo que debe primar el diálogo democrático, acuerdos amplios, altura de miras, sabiduría y templanza para poder abordar este proceso y finalmente, como decía el Presidente, dar por cerrado y dar respuesta a las diversas demandas, a la necesidad de una Constitución que represente al Chile de hoy.

El presidente de republicanos comentó que si lo hacen comparar el texto de la Comisión Experta con la Constitución vigente, se queda con la actual. ¿Qué le parece esa visión?

Lo importante acá es que quienes representamos el Consejo seamos quienes puedan expresar sus opiniones. Entiendo que el Partido Republicano impuso un silenciamiento a sus consejeros, a mí me parece que eso no es adecuado. Es importante que cada uno, más allá de sus opiniones, pueda tener una postura respecto del proceso y, más allá de sus mayorías, dar muestra en el proceso mismo respecto de la capacidad del diálogo democrático. Quienes están fuera del Consejo, más allá de una opinión personal o partidaria, no debiesen representar lo que ocurra en el interior de este órgano.

Vino desde la opinión del presidente del partido, no de un militante cualquiera...

Claro, pero creo que es importante que finalmente somos nosotros, los 51, quienes debemos tener la claridad de que el proceso requiere seriedad y dar muestras de que más allá de nuestras diferencias, podemos pensar en el pueblo de Chile y sus necesidades para pasar de una Constitución añeja a una moderna. De lo contrario, podría efectuarse un segundo fracaso y esa no es la idea.

Ninoska Payauna sería la carta republicana a la presidencia del Consejo, ¿considera que es problemático el antecedente sobre el caso de hurto?

Los hechos que se han visto, no solo en el caso de ella, sino que de otro consejero que renunció, que hay que esperar que asuma para que vuelva a renunciar, son muestras de muchas inconsistencias que hoy día debiesen verse reflejadas en normas que entreguen claridad de este tipo de situaciones. Falta una Constitución que finalmente aborde estos temas, respecto del abuso, a la imposibilidad de ejercer o postular a cargos frente a situaciones de estas características.