José Toro Kemp, secretario general PPD: “Atria, Stingo, la tía Pikachu optaron por posturas maximalistas que la ciudadanía chilena no quería”

Apenas han pasado un par de horas desde el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, pero José Toro Kemp, secretario general del Partido por la Democracia (PPD), ya identifica responsables. Según él, el maximalismo de algunos exconvencionales terminó por gatillar que el descarte del texto fuera incluso más amplio de que lo que pudieron imaginar. Los partidos que tuvieron buen resultado (electoral) en la Convención tuvieron que tener una responsabilidad de acuerdo a lo que estaban haciendo sus convencionales.

¿Cómo se toman en el PPD la derrota en el plebiscito?

Nos duele. Nos duele ver cómo es posible que ciertos sectores de la Convención que tenían mayoría se farrearon este proceso. No me explico cómo de un 80-20 pasamos a un 60-40. La forma y el fondo en política importan. Y las formas que tuvo la Convención y ciertos convencionales que no estuvieron a la altura de la Repúblicas explica gran parte de la derrota

¿Qué sectores o convencionales particularmente?

Parte de la Lista del Pueblo, parte del FA, del PC, que optaron por posturas maximalistas que la ciudadanía chilena no quería. Rojas Vade, Atria, Stingo, el que votó en la ducha, la tía Pikachu…

Imagino que es difícil llegar a un diagnóstico común dentro del oficialismo, porque dentro del Socialismo Democrático se responsabiliza a los convencionales de Apruebo Dignidad…

Yo espero que podamos construir un diagnostico común, no me cierro a eso. Pero creo que estos resultados nos llevan a una profunda reflexión, que tiene que ser honesta y autocrítica.

Una crítica recurrente al interior de Apruebo Dignidad era que particularmente desde el PPD emitían un “discurso derrotista”. ¿Es una crítica justa?

Yo podría aceptar esa crítica si perdiéramos la elección por pocos puntos, pero fue un resultado abismante. Nosotros estábamos convencidos de que leímos bien lo que la ciudadanía, lo que en la calle nos decían. Cuando en la franja dijimos que la Convención dejó mucho que desear, asumimos que tiene que ver con que no estuvo a la altura.

¿Considera que quedan mejor parados que Apruebo Dignidad?

Yo creo que sí, porque gran parte de la responsabilidad de la Convención no pasó por el Socialismo Democrático. Cuando uno tiene mayores resultados (electorales), implica mayores responsabilidades. Los partidos que tuvieron buen resultado en la Convención tuvieron que tener una responsabilidad de acuerdo a lo que estaban haciendo sus convencionales.

¿El fracaso de la propuesta cambia las dinámicas al interior del oficialismo?

Sin duda tiene que haber una reflexión, porque este proceso era el más importante en la historia de la República. No de 30 años, aquí estaban en juego 200 años de nuestra historia y el proceso no llegó a buen puerto. Y no es que la ciudadanía no quiera una nueva Constitución, la quiere, pero el texto no supo comprender los anhelos ciudadanos. A la ciudadanía le importó la plurinacionalidad, le importó los sistemas de justicia, la autonomía regional, el sistema político. Nos decían que nadie vota por sistema político. Resulta ser que nuestro pueblo le importa el sistema político.

¿No es contradictorio ser crítico del texto ahora después de haber promovido el Apruebo?

No, porque nosotros siempre nos paramos desde el aprobar y mejorar. Cuando redactamos en junio el texto de aprobar y mejorar, partimos diciendo que lo más importante del texto eran los derechos sociales garantizados y el Estado social democrático de derecho. Ese es un triunfo, porque inclusive los partidos de derecha se abrieron a eso. Es un avance enorme de la discusión constitucional de nuestro país.

¿Cómo se sale de esta crisis? ¿Cuáles son los pasos a seguir?

Primero, que la derecha cumpla su palabra y generemos una nueva Convención, que le entreguemos a Chile un nuevo texto constitucional y que por fin termina la transición, y antes del 11 de setiembre del próximo año tengamos un nuevo texto constitucional.

La derecha se restó de la primera reunión que se convocó. ¿Cómo leen eso?

Me parece una muy mala señal. Empiezan a aflorar todos los miedos de que la derecha no va cumplir sus palabra. Yo espero que no, quiero creerles de buena fe. Confío en algunos actores de la derecha democrática que quieren una nueva Constitución, como Mario Desbordes (RN), Francisco Undurraga (Evópoli). Confío en ellos, pero la derecha hoy día tiene que demostrar que verdaderamente quiere un nuevo texto constitucional.

El gobierno adelantó que habrá un cambio de gabinete. ¿Consideras que debería abrirse nuevos espacios para el Socialismo Democrático?

Eso es siempre facultad presidencial, sobre cómo quiere construir el gobierno. Yo aspiro a que el Presidente asuma su rol de líder de estas dos coaliciones y entienda lo que cada una de las coaliciones son, que vea los espíritus de cada coalición.

¿Eso implica posicionar más fuertemente al Socialismo Democrático?

Yo creo que todos los equipos del Socialismo Democrático están a disposición de lo que el Presidente les pida. Esta condición tiene que entender que hay ciertas posturas que son hechas desde la soberbia y desde visiones casi totalitaristas que fueron rechazadas, porque no es lo que quiere el pueblo chileno. El pueblo chileno quiere un gobierno transformador como el que lidera el Presidente Boric, pero también entiende que esas transformaciones son graduales, son con templanza, son dialogando con todos los sectores, no es la oposición de la mayoría en desmedro de la minoría.