Juan Manuel Casanueva tras alianza con fondo australiano: “GTD es lo que es porque a mí se me ocurren ideas locas que al final se concretan”

A punto de entrar a una reunión en Vitacura y pasadas las 19 horas, Juan Manuel Casanueva, fundador y presidente de Grupo GTD, atendió el teléfono a Pulso para abordar la alianza que alcanzó la compañía con la australiana Macquaire.

El fondo australiano adquirirá el 49% de las acciones de una filial que será constituida por GTD y que incluirá data centers en Chile, Perú y Colombia, así como ciertos terrenos de su propiedad en tales países, destinados para futuros desarrollos de ese mismo tipo de centros.

El 11 de febrero de 2022, GTD anunció que la empresa iniciaría un proceso de búsqueda de socio y aumento de capital. Ahora, mediante un hecho esencial, la firma informó que el socio finalmente sería Macquarie, grupo financiero australiano que desarrolla e invierte en infraestructuras de comunicaciones, transporte, inmobiliario y energía, entre otros. Pero en un negocio específico: los data center.

Casanueva prefiere no referirse al monto en que se valorizaron los datacenter. “Esas son preguntas que no puedo responder, porque todavía estamos negociando los últimos puntos y comas”, dice. “El precio final se establece poco antes de la firma”, acotó, aunque estima que en un plazo de dos meses la operación se cerrará. En este proceso, GTD contó con la asesoría del Jaime de Larraechea, socio de Garrigues Abogados.

¿Por qué se asociaron sólo en data centers?

Porque ellos se especializan en data center y temas inmobiliarios, entre otras cosas. Ellos nos propusieron asociarnos en data center, porque queremos construir y desarrollar esa área en muchos países del mundo y necesitábamos un operador serio y responsable. Eso nos dijeron. La verdad es que nos pareció muy atractivo, porque el negocio de los data center requiere mucho capital y con la colaboración de ellos vamos a poder seguir.

¿Cuáles son los planes a corto o mediano plazo?

Tenemos un par de data center que construir. Uno estará ubicado en Lima, Perú y otro estará en Barranquilla, Colombia. Esos son los que se harán. Pero después los otros que vendrán serán decididos por la sociedad que se constituya. Será una sociedad en la que nosotros tendremos el control, porque tendremos el 51%.

¿Existe alguna estimación del número de data center que vendrá o la zona que pretenden abarcar?

No ninguna, pero tengo mi idea al respecto. Pero no quiero anticiparme, porque si bien tenemos el 51% de la empresa, existirá un directorio que debe funcionar armónicamente, por lo que hay que conversar con ellos. Espero que abordemos todos los países americanos y después Europa.

¿Poner un pie en Estados Unidos, por ejemplo?

Claro, no va a ser por falta de entusiasmo. Podría ser, la empresa GTD es lo que es porque a mí se me ocurren ideas locas que al final se concretan. Pero podría ser. Yo hablaría de todos los países americanos y a buen entendedor, pocas palabras.

¿GTD abandonó la idea de encontrar un socio estratégico para el grupo, más allá de los data center?

Sí. La verdad es que esta combinación en la que vendemos el 49% de los data center hace innecesario un aumento de capital. Esto, a diferencia de lo que ocurre con la competencia (Entel). Ellos vendieron sus data center a otros operadores. Nosotros solamente nos asociamos de manera que seguimos controlando los data center. Así es que creo que nuestra operación es mucho más atractiva que la solución planteada por la otra (compañía).

¿Cuántos interesados hubo en aliarse con GTD?

Hubo alrededor de 25 interesados en la operación. Eran de todos los países que a uno se le ocurra. Pero principalmente países desarrollados. No hubo predominación de un país. Hubo empresas de varios países europeos, no sólo alemanes. La verdad es que Australia está un poco lejos, pero la gente de Macquaire tiene oficinas aquí en Santiago. Ellos tienen varias inversiones en minería, conocen bien Chile y, por suerte, tienen una buena opinión del país. Esta es una gran empresa australiana que se asocia con GTD para desarrollar data centers. Esta es una sociedad, no es una venta o algo por el estilo. En este proceso no hubo un banco de inversión y nos asesoró Jaime de Larraechea, socio de Garrigues Abogados.

¿Hay un compromiso futuro de recomprar el 49% o abrir la empresa a Bolsa?

No esos son temas que deben cerrarse con la firma final del contrato. Son alternativas, pero la verdad es que la empresa tendrá una administración propia y un directorio separado de GTD y aunque tengamos mayoría vamos a administrarla de esa manera.

¿Cuántos miembros tendría ese directorio?

Hasta el momento hemos pensado que serían cinco. Tres serían de GTD, aunque no quiero anticiparme a la firma del cierre del contrato.

Igualmente quisiera preguntarle por la situación del país. ¿Cómo está viendo la economía?

Siempre he sido optimista. Sobre todo después del resultado del Plebiscito. Espero que si se hace una reforma tributaria, sea algo racional y que ayude a la inversión y el empleo. Que no se trate simplemente de una reforma que se preocupe sólo de recaudar fondos y no tenga presente lo que va a pasar a futuro. Estoy preocupado por esta reforma, pero también por la reforma previsional. Aunque algunos no se den cuenta ha sido gracias al sistema de AFP que el país ha crecido, porque todos lo fondos que se han utilizado para hacer crecer el país son los ahorros de todos nosotros administrados por las AFP. Y en la medida de que esos fondos desaparecen, se terminan los recursos que tienen los bancos para prestar y las empresas para emitir bonos.

Nosotros, vamos a emitir bonos la próxima semana y el mercado está mejor que hace seis meses, pero hay que echarle para adelante. Confiemos en que la sensatez impere y al final se llegue a un acuerdo que sea pro empleo y pro crecimiento, no solamente recaudación de platas y que después nadie sabe en qué se gastan.