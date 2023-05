Justicia electoral de Paraguay y observadores internacionales descartan fraude en comicios presidenciales tras violentas manifestaciones

El histórico exarquero de la Selección de Paraguay y excandidato a la Presidencia, José Luis Chilavert, pidió este martes a la ciudadanía de su país mantener la calma y alejarse de la violencia, luego de que manifestantes se enfrentaron con la policía frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras denuncias de presunto fraude en las elecciones del domingo en las que el gobernante Partido Colorado obtuvo un cómodo triunfo.

“Yo insto a todos los compatriotas a parar la violencia y les pido por favor que nos tranquilicemos todos. Como compatriotas les digo que la violencia no es el camino”, señaló Chilavert en contacto con radio 650 AM, llamando a la paz ciudadana. Igualmente instó a Mario Abdo Benítez, actual presidente de Paraguay, a imponer la paz. “El anarquismo no es el camino, solo genera caos. No usen más a los jóvenes y me duele la pelea entre paraguayos”, agregó en Twitter.

Cientos de seguidores del candidato presidencial Paraguayo Cubas, del partido Cruzada Nacional, se congregaron la noche del lunes frente al edificio del TSJE donde funcionarios juzgaban las actas de votación. La policía desplegó vallas para proteger la sede y disparó balines de gomas a algunos jóvenes que les arrojaban piedras.

Otras protestas masivas se registraron en las principales ciudades del país, donde los manifestantes cerraron rutas, quemaron neumáticos y destruyeron carteles publicitarios que tenían la foto del presidente electo Santiago Peña, del gobernante Partido Colorado.

Cubas, quien dio la sorpresa al obtener el tercer lugar, con el 22,91% de los votos en las elecciones, según el conteo preliminar del tribunal electoral, tenía previsto trasladarse en un motocarro desde su bastión en Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, hasta Asunción.

“Es imposible desde mi modesto punto de vista que una población hastiada les haya dado la victoria a estos narcotraficantes”, declaró Cubas en una entrevista televisiva, apuntando al oficialismo. “Voy a resistir a estos usurpadores; acá va a haber nuevas elecciones”.

“No estamos conformes, a nosotros nos robaron las elecciones, así de sencillo”, dijo a periodistas Yolanda Paredes, senadora electa y esposa de Cubas. “Una gavilla no pasará encima del pueblo nunca”, escribió Cubas en Instagram.

Tras la denuncia de Cubas, el candidato opositor Efraín Alegre dijo en Twitter que exigió al tribunal electoral un cómputo manual de mesas aleatorias y una auditoría internacional de los programas informáticos utilizados en las urnas electrónicas.

“Ante las numerosas denuncias presentadas con relación a las elecciones de ayer (domingo), exigimos al TSJE que de inmediato se realice el cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país”, reclamó Alegre a través de Twitter.

Exigió también que “de inmediato se contrate una auditoría internacional independiente del software del sistema informático utilizado para las elecciones”.

El Partido Colorado extendió su hegemonía en el poder por otros cinco años gracias a la victoria de su candidato Santiago Peña, que se llevó el 42,74% de los votos frente al 27,48% de Alegre, de la opositora Concertación para un Nuevo Paraguay, según el conteo oficial.

En Paraguay no hay segunda vuelta y se impone el candidato con más sufragios. Por primera vez se votó a nivel nacional con máquinas electrónicas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín, fue contundente en mencionar que desde la institución no fue detectado ningún tipo de fraude electoral como argumentan los excandidatos presidenciales y otros referentes del sector opositor. Agregó que no existen denuncias oficiales presentadas ante el organismo y califican las acusaciones como “peligrosas e irresponsables”.

“No hemos detectado fraude alguno. Nosotros pedimos calma, decir simplemente que existe fraude de forma genérica, instando a la violencia no conduce a nada positivo, no nos llevará a ningún camino”, sostuvo Bogarín este martes en una entrevista.

“Es sorprendente esta situación porque veníamos trabajando de forma tranquila. Que nos dejen trabajar, me parece muy peligroso que se inste a un golpe de Estado y derribar las instituciones, es muy peligroso para la democracia. Yo no sé cuál es el objetivo de hacerlo de manera violenta”, afirmó.

El TSJE anunció este martes a través de Twitter que “presentó una denuncia penal por los hechos punibles contra la seguridad de la convivencia de las personas, perturbación de la paz pública, apología del delito, hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral, impedimento de las elecciones, hechos punibles contra órganos constitucionales y coacción a órganos constitucionales, contra persona innominada”.

Por su parte, la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a conocer su informe preliminar tras las elecciones del domingo, las que calificaron de “transparentes y pacíficas”.

Además, aseguró que dada la amplia diferencia entre los resultados de los candidatos en contienda y el hecho de que no observaron incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia de material electoral, el equipo encabezado por el exembajador estadounidense Luis Lauredo expresó que no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral paraguaya, según consigna el diario ABC Color.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Paraguay, Gabriel Mato, en tanto, envió un mensaje a la ciudadanía sobre los últimos acontecimientos ocurridos en el país en el marco de las manifestaciones por supuesto fraude. “Cualquier cuestión relativa al proceso electoral o a los resultados deben sustanciarse por los conductos legales ante las autoridades responsables y de forma pacífica, sin que podamos admitir cualquier tipo de violencia, que evidentemente rechazamos”, indicó.

Desde el gobierno del Presidente saliente Mario Abdo Benítez se exhortó a los candidatos opositores a mostrar moderación para mantener la paz social. “Hago un llamado a la cordura; la justicia electoral está haciendo su trabajo. Es importante respetar eso y esperar”, dijo el ministro de Interior, Federico González. “Esta convocatoria no tiene sentido. Señor Payo Cubas, entienda que se está viviendo un momento muy importante, se está siguiendo el procedimiento. Hay que respetar a la ciudadanía”.