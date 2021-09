Justicia ordena formalización de hijo de juez de la Corte Suprema y exdiputado por estafa y prevaricación

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el día 12 de octubre de 2021, a las 09:00 horas la formalización de los abogados Manuel Antonio Valderrama Escobar –hijo del juez de la Corte Suprema del mismo nombre– y Eduardo Lagos Herrera, exdiputado y representante de la Sociedad Minera Santa Laura Limitada de propiedad del empresario Juan Cristi Scheggia.

Esto luego que el 1 de junio de 2017 fueran los hermanos Eliana, Rubén, Carolina y Pablo Padilla Arellaño presentaran una querella en contra de ambos por los delitos de prevaricación, desacato y estafa. La trama incluye no sólo una disputa por un amplio paño al sur de Santiago, sino que también una trifulca que terminó a golpes y con ambos querellados detenidos en la 17 Comisaría de Las Condes.

Todo comenzó cuando en 2015, los hermanos Padilla Avendaño heredaron de su padre un amplio terreno de 86.002 m2, ubicado en la comuna de San Bernardo y denominado Fundo Cuatro Álamo.

Los problemas comenzaron cuando el 3 de agosto de 2015, una de las hermanas Pamela del Carmen Padilla Arellano vendió sus derechos a la Compañía Minera Santa Laura Limitada. Se trata de una de las empresas más reconocida del país en el rubro de la producción de áridos y dueña además de un predio, el cual se encuentra destinado a dicha explotación.

El caso es que el 7 de agosto del año 2007, la compañía de Cristi logró constituir una servidumbre legal minera en el terreno de los hermanos Padilla Arellano en el Juzgado de Letras de San Bernardo.

Sin embargo, según los querellantes dicha servidumbre jamás fue ejercida y el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo declaró que ella “carecía de necesidad y utilidad”, ya que los minerales que supuestamente se explotarían, no eran susceptibles de ser considerados como una pertenencia minera. Por lo mismo, el 7 de agosto del año 2015 la pertenencia minera caducó.

Ante el revés, la Sociedad Minera Santa Laura Limitada solicitó al 25º Juzgado Civil de Santiago el nombramiento de un juez partidor para liquidar la comunidad que mantiene con los hermanos Padilla Avendaño. Ante la petición, el tribunal nombró a Manuel Valderrama Escobar, como juez árbitro.

Frente a esto, los hermanos Padilla Avendaño solicitaron que la subdivisión del predio y que sea puesto en venta. Sin embargo, la sociedad de Cristi se opuso a la subdivisión aduciendo que ésta haría desmerecer el valor del inmueble.

Pero esta madeja no acaba. El caso tiene un vuelco cuando finalmente el perito Teodosio Cayo Araya evacuó el peritaje encargado asignando al predio un valor de UF 84.208,64. (unos $2.400 millones). El problema es que para los hermanos Padilla Avendaño el tasador sólo los perjudicó ya que consideró una servidumbre minera de 5,9 hectáreas sobre un terreno de 8,6 hectáreas totales. “Esto se tradujo en que se estableciera un valor irrisorio”, acotó la querella.

A juicio de ellos el error es tan grande que el trabajo realizado por el perito tasador castigó el valor real del inmueble en 67%. De hecho, según ellos el sitio posee un valor aproximado de UF 234.302 ($7.017 millones). Es decir, más de tres veces superior al monto señalado por la tasación.

“Además de lo anterior, por resolución dictada por el árbitro Valderrama de fecha 20 de abril de 2016, que fue notificada a las partes a las 23:54 hrs. de la noche mediante correo electrónico, el querellado no sólo desechó las objeciones al peritaje, sino que además, en la misma resolución, en forma arbitraria e ilegal, dispuso el remate de la propiedad de la comuna de San Bernardo, para el día 6 de mayo de 2016”, consignó la querella.

No obstante, el remate fue paralizado luego que la Corte de Apelaciones de Santiago dictó una orden de no innovar mientras no se resolvieran los recursos de hecho.

Es tan clara la ilegalidad y arbitrariedad con que actúa el árbitro de derecho, que la contraparte del juicio arbitral Compañía Minera Santa Laura Limitada tuvo conocimiento de la resolución antes de que fuera dictada y notificada a las partes.

Trifulca con detenidos

Pero el caso no acaba. Los querellantes, presentaron una recusación al juez árbitro ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, ordenando al arbitro que se abstuviera de intervenir en el juicio arbitral.

Sin embargo, el árbitro quebrantó la orden de la Corte de Apelaciones de Santiago y la del 29º Juzgado Civil, y ordenó seguir adelante con el remate. De hecho, el e 29 de marzo de 2017 a las 9.00 horas, sin presencia de un actuario, se intentó hacer el remate en las oficinas ubicadas en calle El Golf N°40, piso 12, comuna de Las Condes.

Al lugar llegaron los querellantes, quienes le exhibieron al árbitro Valderrama y al abogado Carlos Eduardo Lagos las copias de las resoluciones y les dijeron que no podía seguir adelante con el remate. Según la querella, “Valderrama indicó que lo haría de todas formas, y que para eso tenía a su padre que lo apoyaba”.

“Los hermanos Rubén y Pablo Padilla, intentando impedir esta injusticia manifiesta y sin contar con otros recursos más que las vías de hecho, iniciaron una trifulca que culminó con la detención de ambos más el árbitro Valderrama y el abogado de la contraparte Carlos Eduardo Lagos Herrera, quienes fueron trasladados a la 17ª Comisaría Las Condes”, detalló el escrito.

Una vez que fueron ambos dejados el libertad se devolvieron a las oficinas e hicieron el remate de ambas propiedades con un precio de $2.500.000.000.