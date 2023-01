La defensa del juez Muñoz en el caso Fundamenta: “No comento al interior de mi familia los procesos en que participo como ministro”

Un texto de cinco carillas presentó el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ante la Corte de Apelaciones, tribunal que esta semana decidió inhabilitarlo de seguir conociendo el caso Fundamenta, un proyecto megainmobiliario en Ñuñoa paralizado hace nueve meses y en el que el máximo tribunal debe pronunciarse. La Corte de Apelaciones acogió esta semana la inhabilidad de Muñoz en la causa, una recusación solicitada pro la empresa a la que el juez también se había allanado.

Fundamenta acusó que Muñoz tenía interés en el caso, ya que su hija, la abogada y jueza Graciel Muñoz firmó dos promesas de compraventa sobre dos departamentos de proyecto Eco Sustentable. Tras aceptar la recusación, la sala de la Corte de Apelaciones, integrada por las ministras Marisol Rojas y Inelie Durán y el abogado integrante David Peralta, dio traslado a Muñoz para que diese a conocer su parecer.

“Acepto la recusación planteada”, escribió Muñoz en el documento. “No aspiro a formar parte del tribunal que deberá resolver el recurso de casación en el fondo pendiente”, agregó. Y aunque el juez sostiene que no concurría la causal de recusación, ya que, según analizó, las partes en un contrato de promesa no son recíprocamente deudoras ni acreedoras, aceptó la recusación para que la reclamante obtenga el juzgamiento que en su concepto “ofrecería mayores garantías”.

En el escrito, el juez resumió su argumentación, describió la inversión de su hija y reveló que el fallo de la Tercera Sala, que él integró, estaba ya acordado y con un borrador final para la firma. Esa sentencia ya no tiene validez: con la inhabilitación de Sergio Muñoz la sala, con otra integración, deberá volver a revisar la causa y escuchar los alegatos de las partes. La Suprema estaba revisando tres recursos de casación presentados contra una sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago que anuló parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa.

En lo fundamental, Muñoz afirma que no tenía conocimiento de los contratos de compraventa de su hija, lo que conoció recién el 22 de diciembre. “No comento al interior de mi familia los procesos particulares en que participo como ministro”, agregó el ministro.

Muñoz comenta que a raiz de una publicación de Pulso, consultó a su hija sobre su vinculación con la empresa Plaza Egaña SpA, quien le comentó que había firmado dos contratos de compraventa de dos departamentos, en junio de 2020 y abril de 2021.

“Mi hija Graciel Alejandra Muñoz Tapia, de actuales 43 años de edad, tiene una vida propia, tomando autónomamente sus propias determinaciones”, explicó como contexto el juez Muñoz. Fundamenta afirmó que Graciel Muñoz, jueza del 12 Juzgado de Garantía, comentó a una ejecutiva de la inmobiliaria, Valentina Riquelme, que su padre le había sugerido que “moviera esas platas del proyecto”, razón por la cual intentó deshacer las promesas de compraventa. Muñoz respondió así a aquella afirmación: “Si alguna recomendación le he expresado es que no adquiera departamentos por cuanto es una eventualidad su arriendo. Ante mi parecer contrario a estas operaciones, mi hija no me ha participado de estos últimos contratos”, escribió el juez.

Pese a ello, informó Muñoz, para la preaprobación de un crédito para adquirir otro departamento de Fundamenta, en el proyecto EcoIrrazabal, “debió presentar mayores antecedentes el Banco respectivo por estar vinculado por parentesco con una persona expuesta políticamente, motivo por el cual le hizo presente a la ejecutiva de la inmobiliaria quien era su padre y el cargo que desempeñaba, cooperándole la ejecutiva en la presentación de los antecedentes al Banco, oportunidad desde la cual la señora Valentina Riquelme tiene conocimiento del cargo que desempeño, el cual no adquirió en una oportunidad posterior.

El proyecto, según describió Plaza Egaña SpA., la filial de Fundamenta, consiste en la construcción de cuatro torres y un sector de comercio en una superficie de 15.180 metros cuadrados en la esquina de Avenida Irarrázaval con Avenida Américo Vespucio, contempla un total de 1.752 departamentos, un sector de comercio, 2.133 estacionamientos para vehículos livianos y 8 para camiones, además de 1.072 bicicleteros

Un fallo que no se alcanzó a firmar

El ministro Sergio Muñoz recordó en su escrito que la causa que analizó la Tercera Sala de la Corte Suprema fue alegada el 19 de octubre de 2022 y que ese mismo día los integrantes de la Sala adoptaron el acuerdo. “El borrador de la sentencia me fue remitido por correo electrónico el día 8 de noviembre de 2022, dando mi visto bueno el día 17 del mismo mes”, dice el ministro.

Muñoz reitera luego que una vez que todos los ministros aprobaron el borrador, la sentencia fue entregada a la digitadora de la Sala para que se firmara y subiera al sistema el 13 de diciembre de 2022. “Dado el volumen de sentencias de la Sala no se había cumplido lo anterior hasta el 23 del citado mes y año”, relata Muñoz. La relación de la hija de Muñoz con el proyecto fue revelada el 22 de diciembre, cuando Fundamenta ingresó un recurso de implicancia pidiendo la inhabilitación de Muñoz. “Por prudencia no se firmó la sentencia, acordando esperar la decisión que resolverá este incidente de recusación”, concluye la relación de hechos del ministro.