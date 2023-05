La dura reprimenda de Vodanovic a los diputados que buscan adelantar plebiscito e incluir en la papeleta anteproyecto de expertos

—Esto fue inconsulto (...). Deja al PS como un partido bananero, que pretende alterar procesos democráticos en curso.

La reacción de la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic -en uno de los chats que comparte con otros miembros del partido-, fue de evidente molestia y hacía alusión a una iniciativa que habían dado a conocer parlamentarios de su colectividad. El enojo de la jefa de los socialistas no fue aislado y también generó malestar en otros partidos del oficialismo.

Minutos antes, los diputados socialistas Juan Santana, Jaime Naranjo y Tomás de Rementería -respaldados también por Emilia Nuyado- habían presentado desde el hall El Pensador en la Cámara de Diputados una reforma constitucional para disminuir de cinco a dos meses el período de trabajo con el que cuenta el Consejo Constitucional para modificar el anteproyecto que presentará la Comisión Experta.

Además, la propuesta de los legisladores PS busca incluir en la papeleta de diciembre una tercera opción de votar a favor del texto elaborado por los expertos durante esta primera etapa del proceso constitucional: una “tercera vía” a las opciones ‘A favor’ y ‘En contra’.

“Hemos visto con buenos ojos el trabajo que han estado realizando los expertos y que se ha expresado en una transversalidad que valoramos, que va desde los expertos del Partido Comunista a los expertos del Partido Republicano”, señaló el diputado Santana.

Lo secundó De Rementería. “Este proyecto tiene la idea de reducir la incertidumbre, de ver que estuvieron todos de acuerdo en el comité de expertos y que no tiene sentido seguir alargando esta agonía que ha sido el proceso constituyente. Ya vimos que un consejero de republicanos tuvo que renunciar por una serie de actos de connotación sexual, entonces no podemos esperar un proceso que se enlode de nuevo”, agregó.

Pero minutos más tarde, el parlamentario retiró su firma del proyecto. “Ante la falta de consenso con la oposición, he decidido retirar mi firma de la reforma constitucional que buscaba acortar el proceso de trabajo del Consejo Constitucional. El objetivo era un fast track por un aparente acuerdo político en plan de dinamizar el proceso”, escribió en Twitter.

Sin respaldo oficialista (ni en el resto del PS)

En parte, que tampoco hubiese acuerdo amplio en el propio oficialismo (ni en la misma bancada de diputados socialistas) motivó que De Rementería echara pie atrás en su patrocinio.

Su par y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, fue de los primeros dentro del sector en criticar públicamente la propuesta.

“No es justo para Chile cambiar las reglas del juego mientras el partido se está jugando. El pueblo eligió un Consejo Constitucional que tiene facultades y tiempos ya establecidos. No podemos bypassear mandatos constitucionales porque no se acomodan a los resultados que uno quisiera, se debe ser demócrata en las buenas y en las no tan buenas, entonces haría un llamado a no hacer puntos personales sobre un tema que es muy profundo”, expresó el timonel.

En conversación con La Tercera, el diputado Santana -quien socializó la idea con el resto de diputados mocionantes- explicó que “el proyecto de reforma constitucional que presentamos con la diputada Nuyado y el diputado Naranjo tiene por objeto ampliar la oferta democrática que se le presentará a la ciudadanía en el plebiscito de salida (...). No se les puede dejar de entregar a los ciudadanos la facultad de decidir qué prefieren (...). Invito a no ver fantasmas donde no los hay: acá la única intención es que el pronunciamiento ciudadano sea lo más certero posible”.

Análisis interno

La lectura en el oficialismo -afirman- es que la idea de los diputados PS apunta disminuir el margen de intervención de republicanos y Chile Vamos en el texto que presentará la Comisión Experta y así tener cierto “resguardo” respecto del texto que pueda salir del Consejo Constitucional, donde ambos bloques opositores cuentan con el quórum suficiente para aprobar normas y para modificar los acuerdos de los comisionados expertos.

Frente a ello, Vodanovic señaló a este diario que “el PS hizo esfuerzos, tal como lo pidió el Presidente de la República, por construir en unidad una reforma constitucional habilitante para tener un nuevo proceso constituyente. Lo hicimos por tres meses, con seriedad. Y este proceso no puede alterarse ahora, que está en curso, y mucho menos después de que está elegido el Consejo Constitucional. Parece ser una reacción al hecho de que la derecha tiene mayoría. No hay que temerle al diálogo ni a la democracia”.

Más tarde, desde el Senado, ahondó en su “reprimenda” a los diputados mocionantes. “Aquí no se trata de reprender, evidentemente existe la libertad de expresión, los parlamentarios son libres de presentar mociones. Pero también, como presidenta del partido, tengo la posibilidad de dar la opinión del partido, de la mesa, que no apoyamos esta iniciativa”, enfatizó.

Si bien la timonel cuestionó la falta de consulta respecto del proyecto, entre quienes respaldaron la idea advierten que está entre las facultades de los parlamentarios presentar mociones.

En el PS también apuntan a una descoordinación respecto de la mesa con otros proyectos de la bancada, como el que busca eliminar los pagos en UF (presentado por el jefe de bancada, Daniel Manouchehri, y la diputada Daniella Cicardini, respaldado por las diputadas Ana María Bravo, Nuyado y el diputado Naranjo).

La idea, de hecho, ha sido comentada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel -ligado a la tienda- quien expresó, con cierta crítica, que “primero hay que entender para qué se usa, antes de prohibir su uso (...). Siempre tenemos que preguntarnos por qué existen las cosas para entender qué se puede cambiar o son más difíciles de cambiar y pueden tener efectos contraproducentes”.