La masiva y riesgosa práctica del “turismo médico” que dejó al descubierto la muerte de dos estadounidenses en México

El caso del secuestro de cuatro turistas estadounidenses que viajaban a México, ocurrido la semana pasada cerca de la ciudad fronteriza de Matamoros, y de los cuales dos resultaron muertos, llamó la atención de las autoridades, debido a que el caso se ha vinculado al llamado “turismo médico”, fenómeno que ha tenido un alza en el último tiempo dentro del país latinoamericano.

La razón detrás del aumento de residentes norteamericanos que cruzan la frontera por temas médicos, según los expertos, se debería al alto costo de los servicios médicos en Estados Unidos, sumado a otros aspectos, como las largas filas de espera que enfrentan los pacientes, quienes buscan una atención rápida y accesible en otros países.

Frontera y medicina

Soldados mexicanos montan guardia frente al edificio de la morgue del Servicio Médico Forense de Matamoros, después de que las autoridades encontraran los cuerpos de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados por hombres armados. Foto: Reuters

Durante la investigación del secuestro en Matamoros, donde se encontró a dos de los cuatro turistas muertos, se descubrió que una de las ciudadanas secuestradas, identificada como Latavia “Tay” Washington McGee, de 33 años, viajaba a la ciudad fronteriza para realizarse una abdominoplastía, según contó su madre, Barbara Burgess, a ABC News.

“Tay” sobrevivió, lo mismo que Eric Williams, quien recibió tres disparos en las piernas y fue llevado a un hospital en Texas para ser operado. Sin embargo, Shaeed Woodard y Zindell Brown fueron encontrados muertos. El grupo viajó desde Carolina del Sur para que uno de ellos, la madre de seis hijos, pudiera someterse a un procedimiento médico al otro lado de la frontera, pero nunca llegaron a la cita.

McGee es una de los millones de estadounidenses que cruzan la frontera con México por turismo médico, práctica que ha aumentado dentro del país anglosajón.

Según la revista académica American Journal of Medicine, los estadounidenses que viajaron al extranjero por atención médica eran menos de 800.000 en 2007. Diez años después, la cifra se establecería en más de un millón, dato que coincide con el del Consejo Mexicano para la Industria del Turismo Médico, donde expresan que casi un millón se traslada anualmente al país con ese fin.

De hecho, información de Patients Beyond Borders revela que México es el segundo país más popular para el turismo médico a nivel mundial, donde entre 1,4 y tres millones de personas llegaron al país en 2020, seguido por naciones de Europa del Este e India. Dentro del territorio mexicano, Cancún y Tijuana son los lugares más populares para esta práctica.

Vista del puente internacional Matamoros-Brownsville, que cuatro estadounidenses cruzaron antes de ser secuestrados México. Foto: Reuters

En cuanto a los procedimientos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) señalan la atención dental, cirugía, cirugía estética, tratamientos de fertilidad, trasplantes de órganos y tejidos, y tratamiento del cáncer como los más comunes.

La creciente industria de la medicina en las ciudades fronterizas de México es tal que el sector de Nuevo Laredo, a pocas horas de Matamoros, está rodeado de hoteles y centros odontológicos, sumado a la reciente inauguración en 2022 del NewCity Medical Plaza, un centro médico de 33 plantas ubicado en la ciudad de Tijuana, que se promociona como “el mejor centro de turismo médico del mundo”.

Bajos costos y rapidez

Trabajadores sanitarios del Centro Médico del Hospital de California, en el centro de Los Ángeles, el 11 de febrero de 2022. Foto: AP

La razón principal detrás del turismo médico en México por parte de la población estadounidense, según indican expertos, se debe a los bajos costos de los servicios médicos en el territorio mexicano, en relación a los precios desorbitados del sistema de salud en Estados Unidos, los cuales no son accesibles para gran parte de la población, incluso si cuentan con un seguro médico. A ello se suma, además, la rapidez, en comparación a las largas listas de espera que se registran en los centros de salud del país anglosajón.

“El precio es un gran problema en Estados Unidos. Sabemos que el sistema de salud estadounidense es increíblemente caro”, explicó Elizabeth Ziemba, presidenta de Medical Tourism Training, a CNN. “Incluso, para las personas con un seguro, puede haber deducibles elevados o gastos de bolsillo que no cubre el seguro, de modo que la gente buscará, basándose en el precio, lo que está disponible en otros destinos”, añadió.

Según un análisis de Patients Beyond Borders en 2020, los turistas médicos estadounidenses que viajan a México se ahorran entre un 40% y un 60% en los principales procedimientos de salud en el país latinoamericano.

Como ejemplo, basado en datos del análisis de 2020, un implante dental en México cuesta US$ 1.650, mientras que el valor del mismo procedimiento se duplica en Estados Unidos: US$ 3.400. En ese mismo país el precio de un lifting facial total supera los US$ 10.000, mientras que en territorio mexicano su valor se reduce a US$ 5.150.

Vista de la Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes con Covid-19 en el Providence Mission Hospital de Mission Viejo, California. Foto: Reuters

Otra razón detrás del turismo médico sería que algunos pacientes viajan para evitar las restricciones existentes en sus países natales o para llevar a cabo procedimientos que en sus lugares de residencia son ilegales, como es el caso del aborto.

“Uno puede ser demasiado joven o demasiado mayor para una operación ortopédica, demasiado pequeño o demasiado grande para una operación bariátrica, y entonces encuentra un cirujano en otro país dispuesto a ofrecerle el tratamiento”, contó Valorie Crooks, profesora de geografía de la Universidad Simon Fraser de Canadá, a The New York Times.

También se apunta a que otros países son atractivos para el turismo médico debido a que son conocidos por su expertise en temas de salud específicos, como puede ser Singapur y sus tratamientos de oncología.

Altos riesgos

Personal de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas camina en el lugar donde las autoridades encontraron los cuerpos de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados por pistoleros, en Matamoros, México, el 7 de marzo de 2023. Foto: Reuters

El caso de Matamoros alertó a las autoridades, llevando al Departamento de Estado norteamericano a pedir no viajar a zonas como Tamaulipas, debido a que es uno de los estados mexicanos más peligrosos, altamente controlado por los carteles de droga.

Sin embargo, otros expertos, como Josef Woodman, director de Patients Beyonds Borders, apuntan a que estos casos son poco comunes, y que los verdaderos riesgos son aquellos vinculados a los propios procedimientos médicos y los problemas que pueden surgir de ellos.

“La calidad de la atención puede ser una incógnita. Puede que la calidad de la atención no esté a la altura de lo que a uno le gustaría. Así que hay un poco de incógnita ahí, y luego lo último que diría es, si algo va mal, ¿qué va a pasar?”, contó Ziemba a CNN.

Asimismo, sostiene Crooks, muchos de los turistas buscan atención medica por su cuenta, lo que no se informa a sus médicos de cabecera. Esto puede generar problemas en caso de complicaciones durante y después del procedimiento, sumado a la cantidad casi nula de recursos legales que existen para aquellas situaciones.

“No es necesariamente que esos riesgos sean mayores cuando se va al extranjero. Pero tu capacidad para remediar o abordar esos riesgos podría volverse más desafiante”, relató Crooks a The New York Times.